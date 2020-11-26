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Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина организовал в одной из столичных квартир нарколабораторию по изготовлению психотропа. В дальнейшем сбывал товар клиентам из Харьковской области через один из почтовых сервисов. За совершенное ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции в Facebook.

По данным ведомства, к оперативникам управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции (УБН ДБН НПУ) поступила информация, что на территории Харьковщины осуществляется распространение амфетамина, который поступает на территорию области с помощью сервиса почтовых отправлений.

Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что амфетамин поставляет 35-летний киевлянин. Мужчина в одной из столичных квартир оборудовал нарколабораторию, где изготовлял психотропное вещество - амфетамин. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки.

В ходе совместной операции оперативников ДБН НПУ, следователей Харьковщины и при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД организатора незаконного "бизнеса" задержали. По месту жительства фигуранта и по месту расположением нарколаборатории в столице проведены санкционированные обыски.

Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 01

В результате изъято около килограмма амфетамина и прекурсор "финилнитропоропен", 25 литров изопропилового спирта, оборудование и посуда для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.

Вещественные доказательства направлены на проведение экспертного исследования.

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Следователи Московского отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 02

После выводов экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 313 и ст. 311 УПК.

За изготовление и сбыт амфетамина киевлянину грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к сбыту наркотических средств.

Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 03
Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 04
Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 05
Фото: сайт Нацполиции

Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца 06
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У зеленского теперь на одного диллера меньше стало Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 5437
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26.11.2020 14:51 Ответить
Человек вакцину искал,а полицаи прервали изыскания.Янелох обещал ведь дать миллион за вакцину.Легкие деньги,****. Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 426 Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 136
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26.11.2020 15:09 Ответить
Яйца закончились - вот как мог и баловался на кухне не яешней, а др.перекурсорчиками-перекусончиками.
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26.11.2020 14:58 Ответить
Кислоту запретили... ацетон запретили.. марганцовку запретили... Но каждый желающий без проблем на кухне наркоту может делать... Может не то запрещали?
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26.11.2020 15:08 Ответить
Теперь кухни запретят...
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26.11.2020 15:25 Ответить
 
 