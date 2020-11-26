С погибшим от пули российского снайпера воином 72-й ОМБр Вячеславом Минкиным простятся завтра в Фастове. ФОТО

Завтра, 27 ноября, в городе Фастов Киевской области, в 10.30 по адресу: ул. Слободянюка, 51, начнется прощание с Вячеславом Юрьевичем Минкиным, 1989 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 72-й отдельной механизированной бригады, который 24 ноября около полудня в районе города Авдеевка Донецкой области получил крайне тяжелого пулевое ранение, нанесенное снайпером наемников РФ. Умер в лечебном учреждении в тот же день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вячеслав Минкин родился 25.11.1989 года. В 2019 г. был награжден медалью за участие в боях на Светлодарской дуге.

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Похоронят Вячеслава Минкина на Центральном кладбище Фастова. У него остались жена и сын.