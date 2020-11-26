Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция. ФОТО

Мужчины в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок в Коцюбинском во время пересчета голосов на выборах в органы местного самоуправления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчины начали блокировать работу членов комиссии, между ними возникла потасовка. Прибывшие на место полицейские задержали пятерых правонарушителей.

"Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - это частные охранники. Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов", - сказано в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.





