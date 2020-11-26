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Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчины в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок в Коцюбинском во время пересчета голосов на выборах в органы местного самоуправления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчины начали блокировать работу членов комиссии, между ними возникла потасовка. Прибывшие на место полицейские задержали пятерых правонарушителей.

"Один из задержанных - представитель одной из политических партий, который объяснил правоохранителям, что таким образом намеревался присутствовать при пересчете голосов. Его сообщники - это частные охранники. Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов", - сказано в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 01
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 02
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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26.11.2020 18:43
+2
Нє спєші...а то встигнеш.
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26.11.2020 16:21
+1
А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
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26.11.2020 15:56
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А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
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26.11.2020 15:56 Ответить
спешу тебя огорчить, титушки никуда не девались все эти 6 лет.
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26.11.2020 16:14 Ответить
Нє спєші...а то встигнеш.
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26.11.2020 16:21 Ответить
Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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26.11.2020 18:43 Ответить
Поки не почнуть садити, цирк із зеленими клоунаи продовжуватиметься.
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26.11.2020 21:54 Ответить
посадите за то шо ножи в кармане были
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27.11.2020 11:29 Ответить
 
 