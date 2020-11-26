На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Ривненской области близ города Березное в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли женщина и ребенок. Еще двое детей госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"26 ноября в 14:25 на спецлинию "101" поступило сообщение, что на автодороге Городище - Ривне - Староконстантинов вблизи города Березное произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет) погибли на месте происшествия. В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализированы 2-е детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет).
Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.
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А какого года ВАЗ 2107? Ей лет 40 точно
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
"Пособолезновала" и достаточно.