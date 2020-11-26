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На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Ривненской области близ города Березное в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли женщина и ребенок. Еще двое детей госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"26 ноября в 14:25 на спецлинию "101" поступило сообщение, что на автодороге Городище - Ривне - Староконстантинов вблизи города Березное произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2107 и грузовика", - говорится в сообщении.

На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 01

Отмечается, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и пассажир автомобиля ВАЗ (ребенок в возрасте около 12 лет) погибли на месте происшествия. В реанимационное отделение Березновской ЦРБ госпитализированы 2-е детей, пассажиры автомобиля ВАЗ (возраст 8 и 5 лет).

Водитель грузового автомобиля не пострадал. На месте происшествия сейчас работают полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 02
На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации 03

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Топ комментарии
+5
Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
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26.11.2020 18:24
+3
140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
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26.11.2020 18:17
+3
И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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26.11.2020 18:25
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Соболезнование семье
А какого года ВАЗ 2107? Ей лет 40 точно
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26.11.2020 18:04 Ответить
140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
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26.11.2020 18:17 Ответить
Этож не bmw 525. Там шо 40 шо 4 года один фиг жестянка на колесах
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26.11.2020 18:17 Ответить
Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
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26.11.2020 18:24 Ответить
И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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26.11.2020 18:25 Ответить
Та ні. Просто європейці дбають про свою екологію. Тим більше- ніж утилізувати свою машину- краще штовхнути її в країну третього світу.
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26.11.2020 18:31 Ответить
Давай давай защищай авто оккупанта 😀😀😀
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26.11.2020 18:40 Ответить
а может еще до авто нужно иметь мозги ?какая б она не была та автомашина
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26.11.2020 19:11 Ответить
какую в сраку экологию, у нас население на тавриях убивается На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації - Цензор.НЕТ 3899
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26.11.2020 21:35 Ответить
Ти багато їх за останній рік бачив?
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26.11.2020 23:19 Ответить
ты не видишь потому что не ходишь дальше туалета
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27.11.2020 01:20 Ответить
яка нафіг екологія якщо значно більша кількість авто плюс літаки, яких тисячі щомиті над Європою ---- з Україною не порівняти, а мудаки, які хотять Українців посадити на хлам, все виють про екологію
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26.11.2020 21:49 Ответить
Так, їхали б на Lamborghini - були б живі.
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26.11.2020 18:29 Ответить
Это точно
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26.11.2020 18:44 Ответить
Звісно їхав він не на Lamborghini, але Кузьма Скрябін з тобою посперечався б. Аби був живий.
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26.11.2020 18:50 Ответить
Ты так активно защищаешь кацапские корыта 😀😀😀
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26.11.2020 18:56 Ответить
У мене чистокровна українка.
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26.11.2020 20:09 Ответить
кузя на секвойе - не сперечався...
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27.11.2020 00:19 Ответить
Не пори муру.
"Пособолезновала" и достаточно.
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26.11.2020 18:51 Ответить
Почему грузовик стоит не на своей полосе? Очередной любитель побольше заработать? Правила ему ни по чем?
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26.11.2020 19:08 Ответить
На перекрёстке.Фура скорость не снижала.Дескать права.Даже сложилась.Явно превысила скоростной режим.Основная вина ,конечно ,на женщине.Была очень неосмотрительна.Это моё мнение.
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26.11.2020 19:09 Ответить
Бляха! Бляха -муха!
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26.11.2020 23:47 Ответить
тут походу вольворукоблуд заснул...= 8 лет...)))
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27.11.2020 00:23 Ответить
 
 