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Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сергей Сличко в 2018-2020 годах неоднократно брал больничный, не показываясь на глаза врачу, а сам в это время отдыхал за границей. Всего за это время он провел на больничном 260 дней. Теперь его могут посадить на 5 лет.

О том, что заместителю начальника Киевской таможни сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.

"Составление и выдача документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, осуществлялась без личного досмотра таможенника лечащим врачом. Установлено, что последний во время открытия больничных находился за пределами Украины и за пределами населенного пункта, где находятся медицинские учреждения", - сказано в сообщении пресс-службы.

Против таможенника открыли производство по ст. 358 (подделка документов). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Заместителем начальника Киевской таможни является Сергей Сличко.

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Источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах утверждает, что всего за 2018-2020 годы Сличко провел на таких незаконных больничных 260 дней.

Сейчас следователи устанавливают сумму ущерба, который он нанес государству.

Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник 01
Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник 02
Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
главное сесть на поток...он же лично не ходит , мзду собирать.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 9887
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26.11.2020 18:27
+9
А как насчёт врача, который больничные выдавал?
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26.11.2020 18:52
+8
а могут и не посадить, а назначить вице Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7149 премьером например.
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26.11.2020 18:26
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"Ему грозит до 5 лет лишения свободы." Источник: https://censor.net/ru/p3233499
Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7472
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26.11.2020 18:22 Ответить
а могут и не посадить, а назначить вице Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7149 премьером например.
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26.11.2020 18:26 Ответить
Странный таможенник. Вместо того чтобы рубить бабло на таможне, косил от работы Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 2420
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26.11.2020 18:26 Ответить
главное сесть на поток...он же лично не ходит , мзду собирать.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 9887
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26.11.2020 18:27 Ответить
а ему дань подчиненніе приносили, так что будь спок.. солдат спит служба идет, его принцип, он отдіхает - бабло к4апает
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26.11.2020 18:37 Ответить
вот ну все до последнего слова правда!
P.S.: А как это можно перевести на английский, например?
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26.11.2020 18:38 Ответить
ну вот за что? ))) может на таможне от него было бы в разы больше вреда? а так... ну болезный и воздух морской нужен...заграничный... ну вот что ж сразу в аферисты записали? и потом... 5 лет на зоне этот хрупкий цветок не выдержит...там совсем не тот воздух)))...
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26.11.2020 18:30 Ответить
Я думаю що це майже кругом на томожні... Навіть не знаю хто корумпованіший, чи УЄФА, яке в своїх кабінетах за швейцарські гроші вирішує як протягувати збірну Швейцарії в еліту чи наша томожня...
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26.11.2020 18:32 Ответить
260 дней на больничном, а в году 250 рабочих дней )
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26.11.2020 18:32 Ответить
2018-2020 - за 2 роки, півроку, в середньому, на лікарняному
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26.11.2020 19:05 Ответить
Хороший....Совмещал приятное с полезным ,ничем не гнушаясь. С такими задатками ему открыта дорога к вершинам власти. Через время он будет звездой ТВ -каналов кала и мойских.
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26.11.2020 18:33 Ответить
А помните раньше были таможенницы...

Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7482
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26.11.2020 18:44 Ответить
эта вааще на 8 марта по 500! (пятьсот) гривен выписала на поздравления! Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 1353
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26.11.2020 19:02 Ответить
Для женщин ничего не жалко.
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26.11.2020 19:09 Ответить
заспамили девку.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7285
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26.11.2020 19:14 Ответить
Кстати, сейчас она управляет народным гневом.

Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 4738
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26.11.2020 19:15 Ответить
А как насчёт врача, который больничные выдавал?
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26.11.2020 18:52 Ответить
А може він і лікаря брав з собою на відпочинок?
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26.11.2020 19:08 Ответить
або електронні лкарняні робив, та не лікар а хакер потрібен. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 8000
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26.11.2020 19:21 Ответить
Електронні лікарняні почали тестувати лише в серпні 2020 року.
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26.11.2020 23:45 Ответить
ликарку....
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27.11.2020 10:10 Ответить
На больничном
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26.11.2020 21:28 Ответить
отже ж смердюче кодло...... , з іншого боку, серед тієї срані куди входять високі чиновники таможні, судді окружних судів і не тільки, прокурори і прочая, і прочая чиновна хитрови....на нечисть, просто так заведено, мода така, жирувати по повній за рахунок держави. коли б ото хто порахував скільки таких трутнів є що отримують фальшиві лікарняні і озвучив на всю країну. от тільки робити це в нашій країні нікому.
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26.11.2020 19:10 Ответить
нанес тысяч на 500, даст лям залог и пару лет условно. еще пару лямов взяток
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26.11.2020 19:56 Ответить
Его должность давала лично ему до 100000 долларов ежемесячно, этот купит все суды с потрохами.
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27.11.2020 00:02 Ответить
Это п.здец, чувырло треть года (не считая отпуска) "болело" по заграницам. Не хило они там в таможнях "работают".
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26.11.2020 20:16 Ответить
Та не может сесть,****,а посадите на сколько там лет.
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26.11.2020 21:14 Ответить
А разве украинские судьи, прокуроры не точно также получают фиктивные оплачиваемые больничные? И что, никто до сих пор не догадывается, что происходит у нас десятилетиями. Злые языки утверждают, что до четверти больничных куплены за деньги и являются недостоверными. В то же время, простого работягу отправят домой за свой счет, так как врач не находит симптомов болезни и оснований для выписки листка нетрудоспособности.
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27.11.2020 00:01 Ответить
..так а шо и так можна..??- и так, и от так, и всяк... и туда и и туда...
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27.11.2020 00:27 Ответить
Скотина наглючая
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27.11.2020 05:45 Ответить
иттить зеленые клоуны
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27.11.2020 14:29 Ответить
 
 