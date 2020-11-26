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Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ проводили обыски в 3 областях Украины для получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины. Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении взятки. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников", - говорится в сообщении.

Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 01
Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 02

Смотрите: 5 кг тротила, 2,3 тыс. различных боеприпасов, почти 62 тыс. патронов: полицейские обнаружили схрон на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 03

Кроме того, в ходе обысков в офисе Академии, расположенном вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти, оперативники спецслужбы обнаружили в подвальных помещениях учреждения арсенал военных средств поражения. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 04
Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 05
Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 06

Также смотрите: В течение года СБУ изъяла из тайников террористов в районе проведения ООС более 137 кг взрывчатки и почти 100 тыс. боеприпасов. ФОТОрепортаж

Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ 07

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Аграрии Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3273 готовятся к рынку земли....
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26.11.2020 19:34
+6
Какая гадя, она только гадить может - ошибка природы. Киву с мертвейчуком проверьте.
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26.11.2020 20:02
+5
То засоби захисту дисертацій ...))))
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26.11.2020 19:33
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Правила форума Совет форумчан
но гадя нєвоврємя вєршу разінула...
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26.11.2020 19:29 Ответить
Какая гадя, она только гадить может - ошибка природы. Киву с мертвейчуком проверьте.
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26.11.2020 20:02 Ответить
Портнова или дубинская с савченко скорешились?
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26.11.2020 19:31 Ответить
Ржунимагу Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 4744
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26.11.2020 19:31 Ответить
Кого "валить" собрались или какие Земли захватывать и порабощать? Арсенальчик-то солидный!
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26.11.2020 19:32 Ответить
это урожай
содержимое огорода
что маслом поливают))))
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26.11.2020 21:15 Ответить
То засоби захисту дисертацій ...))))
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26.11.2020 19:33 Ответить
Аграрии Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3273 готовятся к рынку земли....
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26.11.2020 19:34 Ответить
перекуём мечи на орало Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3129
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26.11.2020 20:19 Ответить
комусь видно лишня земелька академії припала до душі
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26.11.2020 19:39 Ответить
Академія цю земельку приватизувала .
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26.11.2020 19:55 Ответить
Где для террористов медведчука и коломойского безопаснее всего хранить оружие?
Конечно на территории государственных учреждений!
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26.11.2020 19:40 Ответить
Боюсь даже предположить, что можно найти в подвалах Академии СБУ Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 521
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26.11.2020 19:47 Ответить
Бассейн с авианосцем.
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26.11.2020 22:58 Ответить
Народ к локдауну - дефолту готовится Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 1673 . Как умеет. Не у каждого есть вилла в Италии
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26.11.2020 19:48 Ответить
чого тільки нема в нашій родючій землі.
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26.11.2020 19:53 Ответить
Что делает наган в этом "арсенале"?Еще больше нелепо выглядит мишень.То ли обнаглели и стреляли прямо в подвале,то ли хозяин схрона по мозгам идентичен Гаде и Киве
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26.11.2020 20:03 Ответить
наган прикольна штука, особливо, якщо патрони є. он в законопроект "про зброю", який вже й так покалічили на догоду мусорам, хочуть внести заборону на володіння револьверами, бо ж гільзу не викидає, дебіли.
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26.11.2020 22:06 Ответить
к собственно нагану (типа рев- археология) набои е просто уникально ненаходимы..(, ну и к револьверам тоже трудно...
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27.11.2020 00:36 Ответить
ноу проблем
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27.11.2020 14:06 Ответить
ну то не оригінали ясне діло, але підходять
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27.11.2020 14:30 Ответить
Если чуваки планировали использовать автоматы и РПГ,как думаешь:сильно они задумывались о том,найдут или не найдут гильзы?
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27.11.2020 12:14 Ответить
там про наган писали і патрони до нього, а не чи знайдуть не знайдуть гільзи після чогось іншого. із структурою коментарів тут інколи важко відслідкувати про що пишуть
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27.11.2020 14:10 Ответить
ну не наган, - ревОлвер, при том резинковый, но симпатюля))
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27.11.2020 00:32 Ответить
Оце таке, малята - академіки йдуть на війну.
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26.11.2020 20:18 Ответить
То байбаков ганять на полях с элитными сортами пшеницы что на продажу шли.
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26.11.2020 20:37 Ответить
Шо попало туда опера СБУшные набросали, весь хлам свой перетащили.
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26.11.2020 21:11 Ответить
Та ну нах,вы шо,лять,совсем с буджхалифы рухнули?Я это к МВС,СБУ и др.дармоедам.
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26.11.2020 21:19 Ответить
Савченко з Рубаном. Нє?
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26.11.2020 21:42 Ответить
в киеве уже шо зона оос Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 3171я думаю наследие радикалов или нацжон или саакашвили и правый сектор или с майдана
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26.11.2020 21:46 Ответить
То при Євнуховичу зробили закладку для донбаського сценарію.
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27.11.2020 12:27 Ответить
А чого у цинка з набоями під ВОГи замазане маркування? Що там такого секретного, маркування заводу, номер партії чи дата виготовлення?
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27.11.2020 12:26 Ответить
 
 