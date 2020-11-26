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"Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

ГП "Львовский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", предал ВСУ обновленный бронированный тягач средний БТС-4 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Укроборонпром передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 01

БТС-4 успешно прошел типовые испытания и уже передан для эксплуатации в Вооруженных Силах Украины. Основное назначение БТС-4 - эвакуация и буксировка неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий.

Специалисты Львовского бронетанкового завода не только освоили капитальный ремонт бронированного тягача, но и успешно справились с задачей модернизации бронемашины, чтобы по своим тактико-техническим характеристикам она значительно опережала БТС-4 советского образца.

Укроборонпром передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 02

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Современная бронемашина получила новую крановую установку с гидравлическим приводом, что дало БТС-4 возможность поднимать грузы до 12 тонн для проведения в полевых условиях монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и т.п. Установлено электросварочное оборудование, которое питается от генератора бронемашины и позволяет проводить электросварочные работы. Такая комплектация машины дает экипажу возможность выполнять полный перечень работ по текущему и среднему ремонту бронетехники в полевых условиях.

Машину укомплектовали тяговой лебедкой с тросом рабочей длиной 200 м, для эвакуации техники массой до 100 тонн. Чтобы облегчить работу экипажа специалисты установили дополнительную лебедку, которая в основном служит для выдачи троса основной лебедки на расстояние до 200 м.

Укроборонпром передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 03

Для расчистки путей и оборудования позиций тягач получил современное бульдозерное оборудование. Увеличился и запас хода за счет дополнительных топливных баков. Кроме того, установлен двигатель мощностью 580 л/с, что позволяет 38-тонной машине развивать максимальную скорость движения не менее 40 км / ч. Экипаж машины состоит из 3 человек.

Укроборонпром передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 04

Также смотрите: ВСУ досрочно получили партию реактивных пехотных огнеметов РПО-16, - "Укроборонпром". ФОТО

"Сегодня на хранении в Вооруженных Силах Украины в достаточном количестве есть тягачи БТС-4, которые нуждаются в восстановлении. очень важно использовать этот ресурс, отремонтировать и модернизировать эту технику и в итоге получить современную специальную бронемашину, которая будет служить военным еще не один год. Хочу отметить, что нами проведена преддоговорная работа с Минобороны по восстановлению партии бронированных тягачей БТС-4 в следующем году, производственные мощности предприятия уже подготовлены", - рассказал руководитель ГП" Львовский бронетанковый завод" Виктор Андрощук.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Про каждый починенный трактор теперь статься будет? "Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 304
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26.11.2020 19:55
+10
Замість літаків винищувачів,******** ракет,БПЛА,вони передали трахтора. Щирі вітання.
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26.11.2020 19:56
+10
Вот трендец при подлом ворюге кондитере , которому на Свинарчуках клейма ставить не где было , технику новую после капремонта или новую в бригадах чуть ли не каждый месяц принимали , а тут АЖ один танковый тягач стал супер пупер достижением.
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26.11.2020 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Що і в багнюку пірнати не треба буде ???)))
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26.11.2020 19:52 Ответить
Про каждый починенный трактор теперь статься будет? "Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 304
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26.11.2020 19:55 Ответить
а з Петі знущалися коли стрічки перерізав...Правда там техніки побільше було ,а не 1 шт "Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 167
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26.11.2020 21:21 Ответить
Замість літаків винищувачів,******** ракет,БПЛА,вони передали трахтора. Щирі вітання.
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26.11.2020 19:56 Ответить
Можно принять с дрона за ракетную установку.
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26.11.2020 20:00 Ответить
І як від поборе засилля безпілотників, краще вже парову молотарку - на фронт ціна якої 500 грн, а безпілотника 15 000 баксів, нехай тоді їх збиває за тепловізором.
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26.11.2020 20:02 Ответить
Т-55 крашенный и без башни... 40 лет назад этот тягач был хорош
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26.11.2020 20:12 Ответить
Ні ,це Т-62,в Т-55 між першим і другим катками нема збільшеного проміжку !!!)))
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26.11.2020 20:19 Ответить
! не додивився... пардон
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27.11.2020 20:03 Ответить
Того часу він мав назву БТС-2 !!)))
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26.11.2020 20:20 Ответить
Такой подарок Скабеева не упустит ...Его хоть заправили ?
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26.11.2020 20:16 Ответить
Машина и 50 лет прослужит если не будет настоящих боевых действии. И даже после есть все шансы обнаружить триплекс в мантии Луны.
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26.11.2020 20:19 Ответить
Вот трендец при подлом ворюге кондитере , которому на Свинарчуках клейма ставить не где было , технику новую после капремонта или новую в бригадах чуть ли не каждый месяц принимали , а тут АЖ один танковый тягач стал супер пупер достижением.
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26.11.2020 20:26 Ответить
Не, ну разве можно сравнить вот этот Подарок от щелегского, наймана.... вот с этой нищебродской передачей барыги и ворюги(со слов карлосона и членограя) - https://interfax.com.ua/news/general/549984.html
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26.11.2020 21:26 Ответить
"Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 5828ура
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26.11.2020 21:42 Ответить
сау фон гитлер.....сравните с порохом..смех
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26.11.2020 21:44 Ответить
Треба його випробувати у війні проти російських окупантів.
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26.11.2020 21:51 Ответить
То це у нього зверху гарпун такий. Він шуфлею в землю впирається, гарпуном стріляє по ворожій техніці і тягне до себе !... Сказано ж -- тягач евакуатор. А якщо конніца вражеська попадається, то може і цілий табун за раз притягти ! "Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 2842
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26.11.2020 22:53 Ответить
Атомную лодку или космическую ракету в один экземпляр я бы схавал но мля такое .. пиар ниже плинтуса
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26.11.2020 23:01 Ответить
Достижения лысого пуштуна Маськи Найема? Вот это прорыв
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26.11.2020 23:31 Ответить
Знову так зване ОНОВЛЕНЕ старе списане барахло,з поновленими х-арактеристиками.
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26.11.2020 23:40 Ответить
НІХРІНАСОБІ!!! Аж цілий ОДИН трактор!!!
Баригі і мародери посоромлені! Куди їм тягатися з їх тисячами одиниць озброєння та техніки
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27.11.2020 13:16 Ответить
 
 