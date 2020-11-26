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Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Черниговской области правоохранители раскрыли организованную преступную группу, члены которой наладили изготовление и сбыт наркотических средств на территории нескольких областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружены и изъяты особо опасные наркотические средства и психотропные вещества – "PVP", "метамфетамин", каннабис, общей массой около 40 кг. Кроме того, изъяты средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно - посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек", - сказано в сообщении.

Задержаны 3 человека. Им собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство наркотиков) и отправить под арест.

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Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине 01
Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине 02
Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине 03
Сеть из 8 нарколабораторий раскрыли на Черниговщине 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
І головне на чому зосереджено увагу пересічного громадянина генеральною прокуратурою хто б подумав це - "более 50 специально приспособленных бочек".
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26.11.2020 20:16
+2
Менты знают что с этим делать.
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26.11.2020 19:58
+2
Этот центр медицинского канабиса, без освящения мусороми не мог быть создан.
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26.11.2020 20:22
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Менты знают что с этим делать.
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26.11.2020 19:58 Ответить
Колбы как в сериале ))
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26.11.2020 19:58 Ответить
А кристали чисто зварені, майстерно!
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26.11.2020 21:53 Ответить
Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 405 Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 405
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26.11.2020 22:17 Ответить
Землян не надо посмотреть?
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26.11.2020 20:05 Ответить
Ого санитария ,там и коклюш и сальмунела и ковид
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26.11.2020 20:12 Ответить
І головне на чому зосереджено увагу пересічного громадянина генеральною прокуратурою хто б подумав це - "более 50 специально приспособленных бочек".
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26.11.2020 20:16 Ответить
Значить на дурь попит був значний серед нашого народу. Інакше навіщо стільки бочок і стільки лабораторій?
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26.11.2020 22:00 Ответить
Этот центр медицинского канабиса, без освящения мусороми не мог быть создан.
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26.11.2020 20:22 Ответить
Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4889
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26.11.2020 21:07 Ответить
 
 