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Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Хмельницкой области правоохранители задержали лидера преступной группы, которая занималась вымогательством.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция 01

"31-летний лидер местной группировки наладил "бизнес" по вымогательству средств с граждан, которые якобы ему должны. Процесс вымогательства сопровождался не только угрозами, но и применением физического насилия. Запугиванием злоумышленнику удалось получить от трех пострадавших 12 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 ноября, сотрудники полиции задержали лидера ОПГ во время получения очередного "транша" в качестве погашения "долга".

Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция 02

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Лидер ОПГ, занимавшейся вымогательством, задержан на Хмельнитчине, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Володимир Янченко
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Все беды в Украине из за поголовной и повсеместной во всех сферах корупции ! И начинать вычёсывать гниды надо с головы ! Иначе толку не будет !
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26.11.2020 20:17 Ответить
ОПГ.... ОТГ...так запутывают эти.... аббревиатуры...))))
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26.11.2020 20:21 Ответить
Скорее всего опечатка- голова ОТГ...
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26.11.2020 20:22 Ответить
Это синонимы ! Во всяком случае в наше время.
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26.11.2020 20:37 Ответить
Судя по фото они пришли в гости к хронику в пижаме "адидас" Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1264 Это точно "глава ОПГ"? Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3502
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26.11.2020 21:37 Ответить
работать нехотят у станка, все в юристы , потом в коллекторы.
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26.11.2020 22:17 Ответить
 
 