Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь. Мы этого хотим и уже это делаем", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги, которые соединяют город с другими областями. "Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев. Осталась одна большая дорога - в Запорожье. В следующем году мы закончим эту дорогу. Это соединение нашего прекрасного города с другими прекрасными городами Украины , - отметил президент.
Участники встречи обсудили ряд инфраструктурных проектов, которые планируют реализовать в Кривом Роге. В частности, речь шла о строительстве новых дорог вокруг города в рамках программы "Большая стройка". Подчеркивалась необходимость создания новых парков и скверов в каждом районе города, строительство новых станций и новой линии скоростного трамвая, а также развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.
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трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
А как же бессимптомные разнозчики? А как же тисячи в сутки и локдауны?
Бубочку пустить по кругу ездить по этой т.н. "развязке".
https://i.obozrevatel.com/2019/11/28/filestoragetemp20.jpg?size=972x462
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Просто цифри по чистому прибутку (збитку) НАК Нафтогаз:
2012 мінус 11 млрд.
2013 мінус 18 млрд.
2014 мінус 90 млрд.
2015 мінус 25 млрд.
2016 + 26,5 млрд.
2017 + 39,3 млрд.
2018 + 13,6 млрд.
2019 + 90 млрд.
9 міс. 2020 мінус 17 млрд.
Це офіційні дані.
Скільки йому ще дати днів?
улюблена компанія Коломойського. Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Ну круто.