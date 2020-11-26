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Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам перспектив развития и экологической ситуации в Кривом Роге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога 01

"Жизнь в Украине должна быть комфортной, безопасной и современной. Я сегодня нахожусь в Кривом Роге, где мы хотим видеть такую жизнь. Мы этого хотим и уже это делаем", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что вокруг Кривого Рога строят новые дороги, которые соединяют город с другими областями. "Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев. Осталась одна большая дорога - в Запорожье. В следующем году мы закончим эту дорогу. Это соединение нашего прекрасного города с другими прекрасными городами Украины , - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодняшнее нападение на прохожих в Кривом Роге - проявление абсолютного терроризма, надеюсь на справедливый приговор этому подонку, - Зеленский

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога 02

Участники встречи обсудили ряд инфраструктурных проектов, которые планируют реализовать в Кривом Роге. В частности, речь шла о строительстве новых дорог вокруг города в рамках программы "Большая стройка". Подчеркивалась необходимость создания новых парков и скверов в каждом районе города, строительство новых станций и новой линии скоростного трамвая, а также развитие спортивной и велосипедной инфраструктуры.

Смотрите: Мэр Кривого Рога Вилкул снялся с выборов и обеспечил победу кандидату Ахметова. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
важный вопрос достойный отдельного совещания главы государства
трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
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26.11.2020 21:01
+18
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4804
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26.11.2020 21:01
+17
Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!!)))
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26.11.2020 21:03
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Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4804
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26.11.2020 21:01 Ответить
Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!!)))
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26.11.2020 21:03 Ответить
А я думав яка в нас головна проблема? Дефолт, коронавірус, війна? Ні, мля. Розвиток Кривого Рогу!
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26.11.2020 21:23 Ответить
Та и о Кр роге он не очень-то беспокоиться, Днепропетровская обл.наименьшее количество тестирований на корону на 100т.ч,всего 90 при том что по Украине 160-180
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27.11.2020 01:17 Ответить
не знаю, чего ты хочешь, но шо ты делаешь, это ж@па.
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26.11.2020 21:01 Ответить
поставь на его место обезьяну, ничего не изменится
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26.11.2020 21:05 Ответить
не обижайте обезьян. У обезьяны бы вышло много лучше.
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26.11.2020 21:07 Ответить
Мавпа теж на фортепьяні може збацати !!!)))
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26.11.2020 21:08 Ответить
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8946
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26.11.2020 21:52 Ответить
важный вопрос достойный отдельного совещания главы государства
трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
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26.11.2020 21:01 Ответить
Я думав, що Ільф і Петров про Бендераі Нью-Аасюки вигадали. А от і ні! Ось, життя: Бендер - Зєлєнскій, Нью-Васюки - Кривий Ріг. І так, відчувається широта думок, планів і дій президента України, вибачте, Кривого Рогу.
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26.11.2020 21:38 Ответить
Нью-Васюки ?
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26.11.2020 21:03 Ответить
Бери выше. Новая столица и город-герой.
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26.11.2020 21:14 Ответить
и конкурс красоты - Мисс Криворожье )))
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26.11.2020 21:15 Ответить
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2198
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26.11.2020 21:08 Ответить
Бандер-Логи? Мислителі? Рішали? Виборці Зєлєнского? Однокласники Зєлєнского? Соратники Зєлєнского? Потрібне підкресліть.
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26.11.2020 21:41 Ответить
Город длиной 120 км,бюджет государства Украина может не потянуть такое развитие
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26.11.2020 21:08 Ответить
Юзика со смотрящих не убрал?

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8605
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26.11.2020 21:09 Ответить
Как говорится, я переболел - мне можно без маски.
А как же бессимптомные разнозчики? А как же тисячи в сутки и локдауны?
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26.11.2020 21:15 Ответить
Нічим не прикрите використання адмінресурсу задля агітації за свого представника на виборах мера. Цікаво- хтось з цього обуриться? Ну, окрім мене.
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26.11.2020 21:15 Ответить
Чем бы дитя не тешилось....
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26.11.2020 21:15 Ответить
А это его новая дорога. Какая власть ....
Бубочку пустить по кругу ездить по этой т.н. "развязке".

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3838
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26.11.2020 21:16 Ответить
у нас в місті перекладають асфальт щойно відремонтованої дороги!!! А ви тут про швидкісну магістраль...
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26.11.2020 21:21 Ответить
Чтоб оно на своем лисапете целый день там по кругу ездило. Пока не поседеет.
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26.11.2020 21:46 Ответить
Фейк.
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26.11.2020 21:48 Ответить
Врешь. Тупо врешь. Все есть в сети.
https://i.obozrevatel.com/2019/11/28/filestoragetemp20.jpg?size=972x462

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8196
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26.11.2020 21:57 Ответить
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4762

.
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1265

.Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 864
....
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26.11.2020 22:01 Ответить
Уже был комментарий от строителей -- была предусмотрена двухуровневая, но сделали так для экономии средств. Заставить этих экономистов с их предводителем там по кругу ездить.

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2721
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26.11.2020 22:08 Ответить
Йозеф Кнехт

Просто цифри по чистому прибутку (збитку) НАК Нафтогаз:
2012 мінус 11 млрд.
2013 мінус 18 млрд.
2014 мінус 90 млрд.
2015 мінус 25 млрд.
2016 + 26,5 млрд.
2017 + 39,3 млрд.
2018 + 13,6 млрд.
2019 + 90 млрд.
9 міс. 2020 мінус 17 млрд.
Це офіційні дані.

Скільки йому ще дати днів?
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26.11.2020 21:19 Ответить
Подивився ще показники ПАТ "Центренерго",
улюблена компанія Коломойського. Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.

Ну круто.
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26.11.2020 21:21 Ответить
та ж сама динаміка і в Центренерго.... бородата бабушка знімає вершки
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26.11.2020 21:24 Ответить
Свадебный генерал на выезде тур карикатуры Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5779
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26.11.2020 21:21 Ответить
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4010
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26.11.2020 21:25 Ответить
Ну шо вьі, шуток не понимаете?
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26.11.2020 21:28 Ответить
що воно меле ... звіііздобол, місто засрано по саме не балуй .. все сіре і брудне ..
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26.11.2020 21:28 Ответить
https://i.artfile.ru/1920x1200_646374_%5Bwww.ArtFile.ru%5D.jpg
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26.11.2020 21:30 Ответить
"Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев" - это он побыстрому смотался во всех этих направлениях? Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4496 или приход был такой сильный что увидел одновременно во всех указанных направлениях? Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2644
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26.11.2020 21:35 Ответить
Зеля, это выступление уровня кандидата в мэры Кривого Рога. Но ты им не будешь. Даже на место мэра Ростова есть более подходящая кандидатура. Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5308
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2780
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26.11.2020 21:41 Ответить
А в натуре у Зеленского рога кривые.
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26.11.2020 22:36 Ответить
так пусть и идет мером кривого рога и решает местные проблемы ))
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26.11.2020 22:54 Ответить
 
 