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Зеленский (16567) Кривой Рог (1131)

Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский с родителями:

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в гостях у родителей и поделился радостью в Фейсбуке.

Фотография со встречи опубликована на официальной странице украинского главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - подписал фото Зеленский.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом на Днепропетровщине. В родном Кривом Роге он провел совещание по вопросам развития города.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО

Зеленский с родителями: Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!! 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+121
"простая совецкая еврейская семья" - рюмки стоят, а водки нет.
не соврать ну никак не могут.... Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 1453
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26.11.2020 22:14
+98
Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 907
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26.11.2020 22:16
+93
Как трогательно, ****. Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3861
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26.11.2020 22:10
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Страница 7 из 7
Годовщину голодомора справляют. горбатенькие такие...
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28.11.2020 01:38 Ответить
В сравнении с этим тупым клоуном-членограем даже Виктархвёдарычянукевич адекватным президентом кажется...
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27.11.2020 22:05 Ответить
кугочка,кугочка,главное на столе.Дайте Шмаркле кугиную гузку.Вкус детства.
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27.11.2020 22:19 Ответить
у Мамыримы благородный оскал! Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3096 Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 6868 Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3805
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27.11.2020 22:21 Ответить
Мамапапа в честь приезда сынули устроили аттракцион невиданной щедрости. Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 6979
Гулять так гулять!
Покупку новых носков пришлось отложить.
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27.11.2020 22:40 Ответить
Відповідь дволичним ЗЕбілам, які обурюються, що з батьків ЗЕленого ублюдка іржуть притомні люди
Особливо огидно бачити сьогодні в стрічці святенницьке: "Зачіпляти батьків аморально". У вас з мораллю щось не те, жевжики.
Аморально кидати напризволяще вірного сина Вітчизни.
Аморально влаштовувати оргії під час моровиці.
Аморально покривати злочинців і тримати у в'язниці невинуватих.
Аморально срати в душу батькам і дітям загиблих воїнів, брехати про хворобу і чудове одужання.
Аморально прирікати беззахисних на смерть, а натомість годувати холуїв.
А знущатися з тих, хто виростив ********, виховав і благословив його на паскудство, є природним для будь-якої морально здорової людини.
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27.11.2020 22:45 Ответить
Ну и рожи гадкие. У мамаши зеленского клоуна улыбка как у дебилки, семейка конченных мразей.
Надо поставить свечку за упокой.
Этой конченной семейке желаю быстрее подохнуть, пока полностью не угробили всю страну.
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28.11.2020 00:33 Ответить
точнее и не скажешь.

сиротки млть
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28.11.2020 01:35 Ответить
А можно было еще проще: на табуретке поставить одну миску с квашеной капустой и три рюмки - зашибись как к нариду приблизился-бы ...
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28.11.2020 01:44 Ответить
Определенно у Зели лицо расширяется.
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28.11.2020 01:53 Ответить
Гонишь, зелень. Всем давно известно, что клоун убил своего отца. А еще он, падла, торгует на крови и не хочет останавливать войну.
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28.11.2020 05:55 Ответить
Вот она, семейная чета, стараниями собачьего сына снискавшая себе титулы «Самый Гадский Папа» и «Самая Гадская Мама».
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28.11.2020 06:15 Ответить
Сей Гадский Папа весною 1977 года вместо гыцать на Гадской Маме мог бы и задуматься о пользе и благе воздержания.
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28.11.2020 21:30 Ответить
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29.11.2020 14:49 Ответить
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