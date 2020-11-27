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Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в гостях у родителей и поделился радостью в Фейсбуке.
Фотография со встречи опубликована на официальной странице украинского главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - подписал фото Зеленский.
Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом на Днепропетровщине. В родном Кривом Роге он провел совещание по вопросам развития города.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога. ФОТО
Топ комментарии
+121 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий26.11.2020 22:14
+98 18c49ed2
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+93 belge
показать весь комментарий26.11.2020 22:10
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Гулять так гулять!
Покупку новых носков пришлось отложить.
Особливо огидно бачити сьогодні в стрічці святенницьке: "Зачіпляти батьків аморально". У вас з мораллю щось не те, жевжики.
Аморально кидати напризволяще вірного сина Вітчизни.
Аморально влаштовувати оргії під час моровиці.
Аморально покривати злочинців і тримати у в'язниці невинуватих.
Аморально срати в душу батькам і дітям загиблих воїнів, брехати про хворобу і чудове одужання.
Аморально прирікати беззахисних на смерть, а натомість годувати холуїв.
А знущатися з тих, хто виростив ********, виховав і благословив його на паскудство, є природним для будь-якої морально здорової людини.
Надо поставить свечку за упокой.
Этой конченной семейке желаю быстрее подохнуть, пока полностью не угробили всю страну.
сиротки млть