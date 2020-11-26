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Бездомный занял квартиру в Днепре, продал фортепиано, а из плиты сделал камин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина прожил в захваченном жилье месяц и продал часть мебели. Когда незваного гостя обнаружила хозяйка, он отказался уходить. Пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Хозяйка обнаружила поврежденный замок входной двери, а внутри неизвестного. Объяснить, как он попал в ее жилище, мужчина отказался, покинуть его тоже", - сказано в сообщении полиции.

Когда на место прибыла полиция, захватчик попытался уйти, но его задержали.

Полицейские выяснили, что 44-летний гражданин - бездомный, а раньше его судили за грабеж и кражу.

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"Месяц назад он проник в жилище заявительницы и проживал там. Женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали мебель и фортепиано, а также повреждена система газоснабжения. Мужчина сделал из нее самодельный обогрев, из которого постоянно выходило пламя", - рассказали в полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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Бездомный занял квартиру в Днепре, продал фортепиано, а из плиты сделал камин 01
Бездомный занял квартиру в Днепре, продал фортепиано, а из плиты сделал камин 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
сегодня в Днепре был Феофан VI
совпадение?
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26.11.2020 22:51
+19
из плиты сделал камин - перфекционист, мля😁
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26.11.2020 23:03
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сегодня в Днепре был Феофан VI
совпадение?
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26.11.2020 22:51 Ответить
Как кацапье , ворвались в Украину и черта с два выгонишь
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26.11.2020 23:24 Ответить
приехать покупать фортепиано для концертов. Нашел на OLX
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27.11.2020 10:40 Ответить
Фирташ *****, газ палит
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26.11.2020 22:52 Ответить
Як цікаво, в Україні ніхто законів не дотримується.

Виселити з помешкання, в якому проживає особа, навіть "бомж" можна виключно через суд.
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26.11.2020 22:54 Ответить
А де в новині написано, що його "виселили"?
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26.11.2020 22:58 Ответить
де ти таке почув?))
Тобто, якщо я завалюсь до тебе додому, ти підеш в суд подавати, ЛОЛ?)))
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26.11.2020 23:11 Ответить
Якщо бомж, поселиться в твой квартирі і скаже що він орендар, поліція його виселяти не буде! Попреся в суд як миленький!!!
Я тобі більше скажу, напишеш заповіт, а в тебе в родичах непрацездатний (інвалід, пенсіонер) срала держава на твій заповіт, вона йому автоматом частку майна виділить, навіть якщо то твій лютий ворог і ти спеціально напишеш в заповіті - хер йому!..
І таких дебільних норм, в "законах" більш ніж достатньо.
Здай в оренду сім"ї з дітьми житло, так потім не виселиш, бо в них бач діти і їх не можна виселяти на вулицю!
Учи мат-часть студент!
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 4502
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27.11.2020 08:16 Ответить
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 215 а я скажу, що він зальотний півень, оскілки нічого (документів) окрім мекання про "оренду" у нього немає... І наб'ю пику, і люлями викину з хати, а потім здам ментам, скажу що так і було... Мовляв крадія у себе вдома зловив.
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27.11.2020 08:36 Ответить
Якщо "зальотний півень" в свою чергу теж напише подібну, зустрічну заяву, то поліція, стане не виселяти, а "перевіряти факти" наведені обома сторонами, і невідомо ще чию позицію вона займе!..
А стосовно будь якої заяви про злочин, то вона має бути підкріплена фактами, оскільки в Кримінальному кодексі є стаття про неправдиве повідомлення про злочин, на підставі якої, можна з власної хати, в добровільно-примусовому порядку "переїхати" в ментовську "хату"... Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 299
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27.11.2020 08:49 Ответить
правду говоря, эта проблема есть в законодательстве Европейских стран, например в той же Испании это способ жизни многих поколений цыган - выслеживают квартиру которой никто не пользуется, заселяются с детьми и потом годами тянется волокита чтобы их выгнать. При этом им нельзя отрезать электричество, газ и воду - за все вынужден платить хозяин.
В Украине легче - я например просто выкину бомжа и он не пойдет жаловаться в полицию. Да, незаконно, но мне плевать. Бомж законов не знает и отстаивать в суде что-то не сможет.
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27.11.2020 09:32 Ответить
а що, в Іспанії не можна скликати родичів і викинути циганів?))
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27.11.2020 21:04 Ответить
до сраки, що скаже бомж, договір аренди де??
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27.11.2020 21:03 Ответить
Серйозно?
Без документів на це житло ?
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26.11.2020 23:16 Ответить
Ви що, законів і понятій власної держави не знаєте??? Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 2779 Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 3150
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27.11.2020 08:19 Ответить
так. Почитай про "окупа" в Іспанії, Франції та Португалії - там це все взагалі поставлено на потік циганами та мігрантськими угрупованнями. Спробуєш виселити їх самотужки - сядеш та ще й "моральну шкоду" сплатиш - в них ще й свої адвокати є.
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27.11.2020 09:36 Ответить
Це все ж таки підпадає під категорію крадіжка зі зламом, а не самозаселення, так що його не тільки виселити треба, а і судити.
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27.11.2020 07:10 Ответить
Цікаво... Виселити - це того, хто вселений. А не зламав замок і посилає з-за дверей усіх на х...й. Проживати - це законно. Мати реєстрацію і усю потрібну фігню. Завтра до вашого помешкання вдеруться троє п'яних алкашів і скажуть що вони, мовляв, тут "проживають". Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 5497
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27.11.2020 08:31 Ответить
ти які речовини вживаєш, щоб отаке бзднути?
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27.11.2020 14:36 Ответить
в бананово -лимонном сингапуре ....
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26.11.2020 22:54 Ответить
фортепианy я бы все таки оставил - мальчику практиковаться нада....
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26.11.2020 22:55 Ответить
Ну что, ***...и, получили то чего добивались?
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26.11.2020 22:57 Ответить
Ну, а що їм зоставалося робити?
Бо якщо не цей продав те фортепіано, то це зробив би Порошенко.
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26.11.2020 23:07 Ответить
Ну так...при Порошенко ж ніхто до будинків ні до кого не вдирався і взагалі був рай на землі.
Подивіться - там вам Зеля на коврику не насрав часом? Бо він такий...
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26.11.2020 23:17 Ответить
Ти, кушай. Нє отвлєкайся.
Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 7914
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26.11.2020 23:30 Ответить
Та ні, дякую - ви своє лайно самі їжте Безхатько зайняв квартиру в Дніпрі, продав фортепіано, а з плити зробив камін - Цензор.НЕТ 8557
Для мене якось примітивно виглядає.
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26.11.2020 23:39 Ответить
Нєнєнєнє, товарісчі.
Вчіться прибирати за собою.
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26.11.2020 23:41 Ответить
За собою я прибираю, але яке до мене відношення має ваше пропагандонське лайно? Жеріть самі його.
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27.11.2020 11:12 Ответить
из плиты сделал камин - перфекционист, мля😁
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26.11.2020 23:03 Ответить
Эстет! )))
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27.11.2020 00:29 Ответить
Точно, на фотке з бубыной "домашней" фотосессии пианины не было! Бомж упьор!)
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26.11.2020 23:08 Ответить
Ой, в тебе прапорець раптои відклеївся.
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26.11.2020 23:16 Ответить
Дякую, я й не помітила)
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26.11.2020 23:20 Ответить
повезло уроду, что хозяйка одна... без мужчины, можно было его зажарить в том "камине" и списать все на несчастный случай...
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26.11.2020 23:10 Ответить
Ага.
Зате повезло уркам з країною, з законами для урок:
﻿«Жінці, яка застрелила нападника, захищаючи дітей, загрожує 3 роки в'язниці
У зловмисника міг бути напад білої гарячки, і він не розумів, що робить, заявили у Зміївському відділі поліції ГУ НП у Харківській області.
В селі Артюхівка Зміївського району Харківської області 41-річний чоловік вдерся до будинку односельчанки, погрожуючи їй та дітям ножем. Жінка, захищаючись, вистрілила у нападника з рушниці шість разів. Остання куля влучила чоловіку в голову, від чого він помер. Поліція прибула на місце події через годину.
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-zhintsi-jaka-zastrelila-napadnika-zahishchajuchi-ditej-zagrozhuje-3-roki-v-jaznitsi-208981.html
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26.11.2020 23:26 Ответить
Ще один піанінщик. Його теж Вовкою зовуть?
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26.11.2020 23:11 Ответить
та ні, це те піаніно яке купив 97 квартал і вовочка на ньому концерти без рук давав... зато з спущеними штанами...
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26.11.2020 23:40 Ответить
Сусіди у хозяйки - супер. В її житло заселивсь якийсь дракоша, а вони місяць ні пари з вуст. Загриться сусідня хата - сусіди теж їсти поп-корн не будуть
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26.11.2020 23:20 Ответить
Жилье там... Крыльцо есть , ступенек нет. Сарай какой-то. Но с мебелью, плитой и фортепиано)
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26.11.2020 23:24 Ответить
Тоже не понял. Это в Днепре сейчас квартиры такие?
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26.11.2020 23:36 Ответить
В Днепре еврейские районы,дома ужосс
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27.11.2020 11:32 Ответить
Это балкон. ><
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26.11.2020 23:49 Ответить
Понять и простить.
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26.11.2020 23:28 Ответить
также повреждена система газоснабжения. Мужчина сделал из нее самодельный обогрев, из которого постоянно выходило пламя", Источник: https://censor.net/ru/p3233538
😁
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26.11.2020 23:44 Ответить
Когда терять нечего человек способен на любэ в этом случае он просто маленький преступник которого и с одной стороны жалко, а с другой сажать согласно законодательству надо
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26.11.2020 23:46 Ответить
ДНР стайл
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26.11.2020 23:51 Ответить
Мощная квартира как я погляжу. Прям пентхаус.
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27.11.2020 00:20 Ответить
У тебя пентхаус?
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27.11.2020 07:08 Ответить
Ты хочешь приобрести?
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27.11.2020 07:35 Ответить
У меня есть,-не пентхаус,но в некоторые комнаты жена изредка поднимается на верх вытирать пыль. А так,живем в парочке из комнат,на первом этаже. А ответ на мой вопрос?
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27.11.2020 07:45 Ответить
Нет, у меня не пентхаус. А как это вяжется с моим комментарием? Если бы я написал "прям пятизвёздочный отель" ты спросил бы, не владею ли я пятизвёздочным отелем,что ли?
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27.11.2020 07:53 Ответить
Как? Консультации даю только платные.
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27.11.2020 08:05 Ответить
😧
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27.11.2020 08:08 Ответить
Расходимся, здесь нет квартиры, сарай времён второй Екатерины.
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27.11.2020 00:21 Ответить
Там де стояла Катька 2 в Дніпрі, поставили Ломоносова.
А тепер хто там стоїть?
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27.11.2020 07:26 Ответить
какаяразница?
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27.11.2020 09:18 Ответить
Ніхто, всіх посадили.
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27.11.2020 15:01 Ответить
прреступление векаа где ему житьнаулице
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27.11.2020 00:23 Ответить
Самое большое наказание для таких -заставить купаться два раза в день! Правда они могут свернуть копытца от этого наказания.
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27.11.2020 07:07 Ответить
А де камін на фото? Хочу собі забацать.
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27.11.2020 07:23 Ответить
Може там і фортепіана не було. Бомжі і лізуть у таке занедбане і брудне, безхазяйне.
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27.11.2020 09:12 Ответить
Бомж выкинул пианино, чтоб оно не привлекло Зеленского. От греха подальше.
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27.11.2020 09:39 Ответить
Якийсь добре відгодований бомж, напевно нівчому собі не відмовляв.
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27.11.2020 10:05 Ответить
"Украл, выпил- тюрьму! Романтика!" (с). Зате пожив місяць в своє задоволення. Буде що на зоні згадати...
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27.11.2020 12:57 Ответить
Хеппи-энд, он должен был уйти от преследования на разбитом киевском Ламборгини.
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27.11.2020 15:00 Ответить
Это шо, квартира? Написали бы - бомж залез в заброшеный сарай.
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27.11.2020 15:36 Ответить
а шо, креативный чувачок.....
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27.11.2020 17:54 Ответить
Блэйк Лайвс Мкттер!
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27.11.2020 23:05 Ответить
 
 