Бездомный занял квартиру в Днепре, продал фортепиано, а из плиты сделал камин. ФОТО

Мужчина прожил в захваченном жилье месяц и продал часть мебели. Когда незваного гостя обнаружила хозяйка, он отказался уходить. Пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Хозяйка обнаружила поврежденный замок входной двери, а внутри неизвестного. Объяснить, как он попал в ее жилище, мужчина отказался, покинуть его тоже", - сказано в сообщении полиции.

Когда на место прибыла полиция, захватчик попытался уйти, но его задержали.

Полицейские выяснили, что 44-летний гражданин - бездомный, а раньше его судили за грабеж и кражу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Соседи выгнали бездомных из комнаты в общежитии, которую для них купил пастор в Ривном. ВИДЕО

"Месяц назад он проник в жилище заявительницы и проживал там. Женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали мебель и фортепиано, а также повреждена система газоснабжения. Мужчина сделал из нее самодельный обогрев, из которого постоянно выходило пламя", - рассказали в полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Также на Цензор.НЕТ: 35-летний бездомный получил удар ножом в грудь в очереди за бесплатной едой в Киеве, - полиция. ФОТО



