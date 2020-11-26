Бездомный занял квартиру в Днепре, продал фортепиано, а из плиты сделал камин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Мужчина прожил в захваченном жилье месяц и продал часть мебели. Когда незваного гостя обнаружила хозяйка, он отказался уходить. Пришлось вызвать полицию.
Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Хозяйка обнаружила поврежденный замок входной двери, а внутри неизвестного. Объяснить, как он попал в ее жилище, мужчина отказался, покинуть его тоже", - сказано в сообщении полиции.
Когда на место прибыла полиция, захватчик попытался уйти, но его задержали.
Полицейские выяснили, что 44-летний гражданин - бездомный, а раньше его судили за грабеж и кражу.
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"Месяц назад он проник в жилище заявительницы и проживал там. Женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали мебель и фортепиано, а также повреждена система газоснабжения. Мужчина сделал из нее самодельный обогрев, из которого постоянно выходило пламя", - рассказали в полиции.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
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Пожалуйста, подождите...
совпадение?
Виселити з помешкання, в якому проживає особа, навіть "бомж" можна виключно через суд.
Тобто, якщо я завалюсь до тебе додому, ти підеш в суд подавати, ЛОЛ?)))
Я тобі більше скажу, напишеш заповіт, а в тебе в родичах непрацездатний (інвалід, пенсіонер) срала держава на твій заповіт, вона йому автоматом частку майна виділить, навіть якщо то твій лютий ворог і ти спеціально напишеш в заповіті - хер йому!..
І таких дебільних норм, в "законах" більш ніж достатньо.
Здай в оренду сім"ї з дітьми житло, так потім не виселиш, бо в них бач діти і їх не можна виселяти на вулицю!
Учи мат-часть студент!
А стосовно будь якої заяви про злочин, то вона має бути підкріплена фактами, оскільки в Кримінальному кодексі є стаття про неправдиве повідомлення про злочин, на підставі якої, можна з власної хати, в добровільно-примусовому порядку "переїхати" в ментовську "хату"...
В Украине легче - я например просто выкину бомжа и он не пойдет жаловаться в полицию. Да, незаконно, но мне плевать. Бомж законов не знает и отстаивать в суде что-то не сможет.
Без документів на це житло ?
Бо якщо не цей продав те фортепіано, то це зробив би Порошенко.
Подивіться - там вам Зеля на коврику не насрав часом? Бо він такий...
Для мене якось примітивно виглядає.
Вчіться прибирати за собою.
Зате повезло уркам з країною, з законами для урок:
«Жінці, яка застрелила нападника, захищаючи дітей, загрожує 3 роки в'язниці
У зловмисника міг бути напад білої гарячки, і він не розумів, що робить, заявили у Зміївському відділі поліції ГУ НП у Харківській області.
В селі Артюхівка Зміївського району Харківської області 41-річний чоловік вдерся до будинку односельчанки, погрожуючи їй та дітям ножем. Жінка, захищаючись, вистрілила у нападника з рушниці шість разів. Остання куля влучила чоловіку в голову, від чого він помер. Поліція прибула на місце події через годину.
https://gordonua.com/ukr/news/localnews/-zhintsi-jaka-zastrelila-napadnika-zahishchajuchi-ditej-zagrozhuje-3-roki-v-jaznitsi-208981.html
😁
А тепер хто там стоїть?