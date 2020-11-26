Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Днепропетровской области, посетил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Глава государства пообщался с военнослужащими, которые находятся на лечении в медицинском центре, и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Зеленский вручил медаль "За воинскую службу Украине" солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения ООС.
Также Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.
Президент пообщался с врачами медицинского центра и вручил медикам государственные награды.
Орденом Данила Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью "За военную службу Украине" - старший сержант Наталья Плитусяк.
Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра.
"Здесь надо делать капитальный ремонт, и чтобы в 2021 году мы его начали. Здесь несколько корпусов, поэтому надо разобраться. С вас - продолжать сохранять жизнь бойцов, с нас - ремонт ", - сказал Зеленский, обращаясь к медикам.
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Оно делает заявления исключительно тогда, когда есть возможность попиариться.
Проблемы медицины, конституционный кризис, гибель военных: это сплошные вопросы, ответить на которые Зеленский не способен.
Вот он - «конь в пальто»😁
Цими днями (23.11.2020) бібліотечний фонд Військово-медичного клінічного центру Східного регіону поповнився більше 150 українських книг ******** авторів. Серед яких, «Піхота» Мартіна Бреста, «Щоденник артилериста» Геннадія Харченка, і «Кого воюєм?» Дмитра Флоріна, та багато інших.
Це стало можливим завдяки колективу Перший Музей АТО Дніпро/ Первый Музей АТО Днепр/ Ukraine's first ATO Museum/
До клінічного центру пакунки з книгами привезли наукова співробітниця музею Ганна Терянік та начальник відділу АТО Вадим Якушенко.
Як розповіли музейники, це книги на військову, історичну тематику та просто про Україну. Нам їх безкоштовно надало Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України», а ми передаємо їх далі до шкіл, бібліотек, військових частинах, медичних закладів Дніпропетровщини.
Ми щиро вдячні всім причетним за книги !!!!!!!
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Медичний центр розташований у місті Дніпрі. У закладі працює близько 300 військовослужбовців та цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь у медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у період з 2014 року до листопада 2020 року із зони проведення АТО/ООС евакуйовано 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них гелікоптером - 5364, реанімобілем - 897.
ИЗ-ЗА УКУСА ПАУКА: В ДНЕПРЕ МУЖЧИНЕ АМПУТИРОВАЛИ ОБЕ НОГИ
Днепровские медики ампутировали мужчине из Никополя обе ноги. Стало известно, что это произошло из-за укуса паука.
Станислав Бойко - это ветеран боевых действий в Афганистане. Мужчина не только выжил после войны, но проработал после этого 20 лет специалистом по электрике, пишут его коллеги с ферросплавного завода. По их словам, несчастье "подкралось" к Станиславу неожиданно - он обрезал виноград у себя на даче и внезапно появившийся неизвестный паук укусил его.Как оказалось, этот вид пауков называют "желтосумным колющим". Он живет среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку. Если паука побеспокоить, он прыгает на человека. Укус такого насекомого ядовитый и опасный для жизни. Потому электромонтера доставили из Никополя в Днепр к врачам больницы имени Мечникова, а именно в реанимационное отделение. Там у мужчины начались осложнения, из-за чего медики ампутировали ему обе ноги.
Хотя ему полезно посмотреть что делается в Ковидных отделениях .
В Лондоне в 1952 г в Великий смог Черчиль лично ездил в госпиталь и знакомился с последствиями катастрофы.
"Каким надо быть дегенератом и умственно отсталым, чтобы за него проголосовать?"