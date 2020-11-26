Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области, посетил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Глава государства пообщался с военнослужащими, которые находятся на лечении в медицинском центре, и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Зеленский вручил медаль "За воинскую службу Украине" солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения ООС.

Также Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.

Президент пообщался с врачами медицинского центра и вручил медикам государственные награды.

Орденом Данила Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью "За военную службу Украине" - старший сержант Наталья Плитусяк.





Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра.

"Здесь надо делать капитальный ремонт, и чтобы в 2021 году мы его начали. Здесь несколько корпусов, поэтому надо разобраться. С вас - продолжать сохранять жизнь бойцов, с нас - ремонт ", - сказал Зеленский, обращаясь к медикам.