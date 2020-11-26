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Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области, посетил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 01

"Глава государства пообщался с военнослужащими, которые находятся на лечении в медицинском центре, и пожелал им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Зеленский вручил медаль "За воинскую службу Украине" солдату Никите Петренко, который был ранен в зоне проведения ООС. 

Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 02

Также Зеленский вручил ценный подарок старшему лейтенанту Владиславу Токареву, который получил ожоги во время тушения пожара в зоне проведения ООС.

Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 03

Президент пообщался с врачами медицинского центра и вручил медикам государственные награды.

Орденом Данила Галицкого награжден подполковник медицинской службы Андрей Байцуренко. Медалью "За военную службу Украине" - старший сержант Наталья Плитусяк.

Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 04
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 05

Президент поинтересовался вопросом капитального ремонта здания медицинского центра.

Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков 06

"Здесь надо делать капитальный ремонт, и чтобы в 2021 году мы его начали. Здесь несколько корпусов, поэтому надо разобраться. С вас - продолжать сохранять жизнь бойцов, с нас - ремонт ", - сказал Зеленский, обращаясь к медикам.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+36
А по поводу погибшего от выстрела снайпера ничего не хочет сказать, разведун хренов?
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26.11.2020 23:01
+29
Снизошел...падение рейтинга творит чудеса... Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 8146
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26.11.2020 23:00
+26
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 1623
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26.11.2020 23:00
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Снизошел...падение рейтинга творит чудеса... Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 8146
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26.11.2020 23:00 Ответить
Первый раз. Достижение таки.
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26.11.2020 23:02 Ответить
Не, не это второй раз первый раз он с Ленкой посещал
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26.11.2020 23:47 Ответить
Боялся заглянуть им в глаза.
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27.11.2020 07:04 Ответить
хорошо хоть в маске снизошел...разносчик
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26.11.2020 23:06 Ответить
Может у него не вирус был, а прививочку от вируса привезли и укололи... Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 9576
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26.11.2020 23:08 Ответить
неужели с немытой привезли и укололи?
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26.11.2020 23:25 Ответить
Зеля-Клеопатра
https://www.youtube.com/watch?v=fpP5ZhUigN0
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26.11.2020 23:18 Ответить
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 1623
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26.11.2020 23:00 Ответить
после каденции
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26.11.2020 23:48 Ответить
А по поводу погибшего от выстрела снайпера ничего не хочет сказать, разведун хренов?
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26.11.2020 23:01 Ответить
Зачем?
Оно делает заявления исключительно тогда, когда есть возможность попиариться.
Проблемы медицины, конституционный кризис, гибель военных: это сплошные вопросы, ответить на которые Зеленский не способен.
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26.11.2020 23:05 Ответить
Нет, у него с утра эйфория от того с каким восторгом народ Украины воспринял новость о том, что у нас завтра стартует чемпионат Европы по гимнастике.
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27.11.2020 00:31 Ответить
В час дня улетал. Глушили все разговоры))
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26.11.2020 23:02 Ответить
Снято! Всем спасибо!
Зеленский посетил военный госпиталь в Днепре, где наградил раненых и медиков - Цензор.НЕТ 271
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26.11.2020 23:04 Ответить
У меня к Зеленскому первоочередной вопрос такой - ,,Прошол год президенства, когда уже наконец то начнём боротся с повсеместной корупцией,, ???
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26.11.2020 23:06 Ответить
а он её уже поборол (старых). Теперь он сам коррупционер (новый)
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26.11.2020 23:08 Ответить
1,5......... А вопрос странный Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 4907 , у Нелоха, в его параллельной реальности коррупции нет, значит бороться не с чем.
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27.11.2020 00:34 Ответить
Петя корупцію вже давно переміг
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27.11.2020 08:00 Ответить
Надеюсь там всё продезинфицировали после наркомана
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26.11.2020 23:07 Ответить
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 2222
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26.11.2020 23:08 Ответить
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 4795
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26.11.2020 23:08 Ответить
У парня позднее зажигание.
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27.11.2020 00:36 Ответить
посетитель был у галифе или ето фотографу спасибо?
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26.11.2020 23:09 Ответить
Это пальто такой «эффект» дало......🙂
Вот он - «конь в пальто»😁
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26.11.2020 23:16 Ответить
тоже думал, шо фотограф - от есть же талантливые люди...
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26.11.2020 23:18 Ответить
😂
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26.11.2020 23:19 Ответить
///
Цими днями (23.11.2020) бібліотечний фонд Військово-медичного клінічного центру Східного регіону поповнився більше 150 українських книг ******** авторів. Серед яких, «Піхота» Мартіна Бреста, «Щоденник артилериста» Геннадія Харченка, і «Кого воюєм?» Дмитра Флоріна, та багато інших.
Це стало можливим завдяки колективу Перший Музей АТО Дніпро/ Первый Музей АТО Днепр/ Ukraine's first ATO Museum/
До клінічного центру пакунки з книгами привезли наукова співробітниця музею Ганна Терянік та начальник відділу АТО Вадим Якушенко.
Як розповіли музейники, це книги на військову, історичну тематику та просто про Україну. Нам їх безкоштовно надало Державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України», а ми передаємо їх далі до шкіл, бібліотек, військових частинах, медичних закладів Дніпропетровщини.
Ми щиро вдячні всім причетним за книги !!!!!!!
///
Медичний центр розташований у місті Дніпрі. У закладі працює близько 300 військовослужбовців та цивільних осіб. З 2014 року клінічний центр бере активну участь у медичному забезпеченні проведення АТО/ООС, приймаючи поранених. Проведено лікування понад 24 тисяч поранених і хворих. Анестезіологічною бригадою Військово-медичного клінічного центру Східного регіону у період з 2014 року до листопада 2020 року із зони проведення АТО/ООС евакуйовано 3062 поранених, 3722 травмованих, 6784 хворих. З них гелікоптером - 5364, реанімобілем - 897.
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26.11.2020 23:09 Ответить
не самый плохой госпиталь..- реально на себе..)
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27.11.2020 01:27 Ответить
І щойно Зюзя до нас припхався, як в області осьо який вужас трапився:
ИЗ-ЗА УКУСА ПАУКА: В ДНЕПРЕ МУЖЧИНЕ АМПУТИРОВАЛИ ОБЕ НОГИ

Днепровские медики ампутировали мужчине из Никополя обе ноги. Стало известно, что это произошло из-за укуса паука.
Станислав Бойко - это ветеран боевых действий в Афганистане. Мужчина не только выжил после войны, но проработал после этого 20 лет специалистом по электрике, пишут его коллеги с ферросплавного завода. По их словам, несчастье "подкралось" к Станиславу неожиданно - он обрезал виноград у себя на даче и внезапно появившийся неизвестный паук укусил его.Как оказалось, этот вид пауков называют "желтосумным колющим". Он живет среди сухостоя, травянистых растений и листьев, скрученных в трубочку. Если паука побеспокоить, он прыгает на человека. Укус такого насекомого ядовитый и опасный для жизни. Потому электромонтера доставили из Никополя в Днепр к врачам больницы имени Мечникова, а именно в реанимационное отделение. Там у мужчины начались осложнения, из-за чего медики ампутировали ему обе ноги.

Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 9575
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27.11.2020 03:15 Ответить
Интересно, Зеленскому легко смотреть в глаза раненым солдатам и офицерам?
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26.11.2020 23:15 Ответить
Моральному уроду все равно .
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26.11.2020 23:17 Ответить
Скорее всего так и есть.
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26.11.2020 23:26 Ответить
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 7928
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26.11.2020 23:16 Ответить
Хлеба и зрелищ, плебс все схавает, ...но до поры до времени.
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26.11.2020 23:17 Ответить
Не прошло и двух лет как наш лохдаун сподобился поехать в госпиталь! В Киевский ему было далеко ехать, поэтому со всей своей несметной челядью за казенный кошт полетел в Днепр!
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26.11.2020 23:18 Ответить
умничка, надо же такое придумать "лохдаун". Как метко!!!
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28.11.2020 00:15 Ответить
А ВИДЕЛ ли кто-то Шмыгаля в больницах Украины?

Хотя ему полезно посмотреть что делается в Ковидных отделениях .

В Лондоне в 1952 г в Великий смог Черчиль лично ездил в госпиталь и знакомился с последствиями катастрофы.
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26.11.2020 23:50 Ответить
Зеленський відвідав військовий госпіталь у Дніпрі, де нагородив поранених і медиків - Цензор.НЕТ 1336
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27.11.2020 00:14 Ответить
Пусть бы жрали......... но нормальные люди почему страдать должны наравне с ними?
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27.11.2020 00:39 Ответить
головного лікаря треба під суд за розповсюдження інфекції в лікарняному закладі !
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27.11.2020 00:21 Ответить
Вот уже почти как два года я смотрю на Зеленского и меня не покидает один вопрос:
"Каким надо быть дегенератом и умственно отсталым, чтобы за него проголосовать?"
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27.11.2020 00:51 Ответить
78відсотковий прїхав у гості до 86 відсоткового... Рятувати Олійника свого-Бєніного?
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27.11.2020 01:10 Ответить
Зе-чмо.
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27.11.2020 08:20 Ответить
Фарисей і колаборант малороський(((Тьфу бридота
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27.11.2020 08:58 Ответить
Кацапи не тужтеся цеглою.
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27.11.2020 19:39 Ответить
И что с тех вонючих рук все взяли подачку??? Браво!
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27.11.2020 21:57 Ответить
 
 