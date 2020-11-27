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Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На полигоне "Широкий лан" прошли тактические учений, в ходе которых использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК "Джавелин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 01

В холе инструкторско-методических занятий с руководящим составом воинских частей военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой при наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и тому подобное. Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 02
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 03

Также смотрите: "Главная задача - уничтожить морской десант противника", - десантники и вертолетчики ВСУ провели учения на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 04

"В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна", - говорится в сообщении.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 05
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 06
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 07
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 08

Активное участие в учениях принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация Воздушных Сил.

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 09

Также смотрите: Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 10
Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК Джавелин прошли на Николаевщине 11

Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта "Лазертаг". 

Смотрите: В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+28
тренируются ВСУ, воссозданные Гетьманом, Пастором и Хунтой, если ты забыл
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27.11.2020 00:52
+16
Только шмаркли к тому что используется на учениях не имеют никакого отношения, у них пока из достижений проваленный оборонный заказ и откат к совковым стандартам.
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27.11.2020 00:37
+12
а ты не видишь что негры американские несут Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 7504
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27.11.2020 00:53
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Правила форума Совет форумчан
ну и отлично. теперь до следующих учений через год можно опять на склад сдать
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27.11.2020 00:20 Ответить
зелебот, иди опохмелись и спать
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27.11.2020 00:57 Ответить
Тепер на танки та БМП будуть протикумулятивну сітку ставити і зверху на висоті 2 метрів, щоб вибух керованого снаряду не пробивав броню.
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27.11.2020 11:13 Ответить
Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 6046
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27.11.2020 08:14 Ответить
Задачу поставили похоже использовать Джавелины и Байрактары исключительно на полигонах. Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 783 Потом с чистой совестью скажут, что стрелять нечем, а купить ракеты не на что.
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27.11.2020 00:22 Ответить
джавеліни, як і минулого разу з бубою, ніхто просто так не стріляв...дорого...
тренувались не допустити потрапляння джавелінів у ворожі руки
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27.11.2020 00:29 Ответить
"............. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна"
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27.11.2020 00:42 Ответить
расчет джавелин, а боевое применение стугна, которую даже в заголовок не вынесли
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27.11.2020 00:48 Ответить
Нет, это предупреждение соседям.
Только сегодня с мужем обсуждали, какие города/регионы самые "ватные", пришли к выводу, что Мариуполь, Николаев и Херсон.
Так что учения идут в территориально правильном месте.
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27.11.2020 05:50 Ответить
Поверьте, плевать хотели соседи на эти учения. Они лучше нас с вами знают о наличии у нас вооружения. Где, сколько, в каком состоянии боеготовности. А то, что сейчас происходит - это попытка замазать глаза именно нам, чтобы особо не возмущались и не вспоминали, что оборонный госзаказ там же, где и все остальное, что было запланировано еще Маркаровой на следующие 3 года, то есть 2020-2022. Презентация этого планирования была в январе 2019, так называемое среднесрочное бюджетное планирование на 3 года.
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27.11.2020 14:28 Ответить
В таком случае и эсминцам американским заходить в Черное море не следует, ведь о них соседи тоже знают.
А я так скажу: память нужно регулярно освежать.
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27.11.2020 14:35 Ответить
Эхххххх.............. нет у них ни памяти, ни совести. Вырожденцы и моральные уроды.
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27.11.2020 15:08 Ответить
тобі твоЇ" глаза й замазувать" не потрібно,бо вони вже давно заляпані кремлівським г....ном!
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27.11.2020 15:03 Ответить
Новичок на форуме? Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 9408
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27.11.2020 15:07 Ответить
невже бубочка наважиться "всєх бамбіть" ))
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27.11.2020 00:22 Ответить
Будем всіх бамбіть.🚴
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27.11.2020 00:33 Ответить
Бубочка пьёт-закусывает у своих предков. Кривбааассс!!! А Украина? Да насрать.
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27.11.2020 00:35 Ответить
а ти де "пьеш і закусиваєш" під кремлівськими ворітьми,чи може в окопах на дамбасі?
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27.11.2020 15:06 Ответить
Йди в дупу,дебіл.
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27.11.2020 15:13 Ответить
Гут.Нарешті армія виходить на якийсь пристойний рівень
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27.11.2020 00:26 Ответить
Ну да, раньше же учений не было и сепаров пачками не крошили, а вот сейчас как стали отступать с позиций и запретили стрелять в ответ сразу уровень поднялся Закусывай
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27.11.2020 00:44 Ответить
Не нервуй ти так майстру ) Я завжди закусую )
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27.11.2020 09:16 Ответить
Нормально, пусть тренируются, а то свидетелям секты сывочолого Гэтьмана вечно всё не то и не так Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 6449 И урбанизированная местность присутствует и Джавелины на месте и Байрактары в воздухе, когда-то всё-таки надо начинать делами серьёзно заниматься, так что луйк и респектос военным
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27.11.2020 00:27 Ответить
Только шмаркли к тому что используется на учениях не имеют никакого отношения, у них пока из достижений проваленный оборонный заказ и откат к совковым стандартам.
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27.11.2020 00:37 Ответить
Порошенко и есть "совковый стандарт".
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27.11.2020 06:13 Ответить
Та понятно😂 То ли дело Кравчук, Таран - молодые, прогрессивные😂
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27.11.2020 09:13 Ответить
Одна команда. Все используют служебное положение с целью личного обогащения. Отсюда все беды. А эти все типа "партии" х.яртии - это фикция.
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27.11.2020 11:17 Ответить
тренируются ВСУ, воссозданные Гетьманом, Пастором и Хунтой, если ты забыл
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27.11.2020 00:52 Ответить
вірніше, обкрадені вищеперечисленими!
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27.11.2020 15:09 Ответить
Одно из двух: Ты или дебил, или ...дебил Навчання з використанням безпілотників Bayraktar і ПТРК "Джавелін" відбулися на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 8839
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27.11.2020 18:07 Ответить
Капец .. война идет а они тренируются используя в холостую БК !!!
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27.11.2020 00:32 Ответить
Гірше. Вони навіть не використовують БК (принаймні не для байрактарів)
Може їм приставки нінтендо видати. У мене є Duck Hunt з світловим пістолетіком.
Піпец короче.
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27.11.2020 00:50 Ответить
А "Джавелинами" стреляли, или только показали как выглядят? И кто их несет? Шевронов не видно.
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27.11.2020 00:38 Ответить
а ты не видишь что негры американские несут Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 7504
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27.11.2020 00:53 Ответить
давай еще ! Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине - Цензор.НЕТ 4660
"Джавелины" для рашки как ядерное оружие - их не применяют, а она боится
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27.11.2020 01:25 Ответить
Плохо понял суть. Чего, чего, а "Джавелинов" "Раша" бояться не должна. Джавелины на вооружении пол-мира, включая Китай. Я не эксперт, но думаю бадья с 2,5 км дальности, разогревом, и кучей примочек.... Ну то есче счастье.
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27.11.2020 01:33 Ответить
"Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям"

Вся суть в одному реченні.
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27.11.2020 00:40 Ответить
ты шо, они стоят по 10 лям баксов за штуку. не дай бог шото пойдет не так во время стрельбы и он грохнется, всей бригаде пол-года зарплату не видать
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27.11.2020 00:43 Ответить
таварищЬ, ты знаешь сколько стоит "боеприпас" к байрактару ?
а для отработки ударов есть тренажеры
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27.11.2020 00:55 Ответить
Тренажери для учбового процесу. На навчаннях використовують справжні речі - і пофіг скільки вони коштують. Використовують або в обмеженій кількості або ті срок придатності яких минає.
Ти на права на тренажері здавав? Чи такі платив за паливо і їздив?
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27.11.2020 00:59 Ответить
Не знаю как сейчас, но когда я служил ( еще совок был), да еще и в группе войск, не разбрасывались дорогими вещами. Патроны-гранаты-снаряды жгли без меры, а вот с ракетами учения вдвое реже и часто учебными
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27.11.2020 16:45 Ответить
Реченя: "Полiтали"
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27.11.2020 01:35 Ответить
Тільки фото. Навіть відіо зняти не вистачило підготовки. Тобто маючи все, що мають турки, ефективність буде меньша.
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27.11.2020 05:30 Ответить
"Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований."
Источник: https://censor.net/ru/p3233547

ВСУ передает привет вам, лохторат Мариуполя, прекрасно представленный на ролике в youtube об освобождении Мариуполя в 2014 году матерящейся теткой на заднем плане и ее эпохальным комментарием о бронетраспортере ВСУ, легко перемахивающем через баррикаду обдроченцев: "Полтинник х**рит".

Никакие выборы "хозяйственников" на должности мэра не дадут им "х**рить" с сепаратизмом - такой вам намек, если еще не понял кто.
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27.11.2020 05:55 Ответить
Мы чё, на аленя с джевелина так и не поохотимся???
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27.11.2020 06:42 Ответить
????....а почему Байрактар.....без практического применения по целям??? Это что, красная ширмочка с розовым рюшем? Мало того, что практическое применение и почаще, да и еще и адаптация отечественных боеприпасов под них ...те же Квитныкы и Стугны, в общем все что лазерным наведением. Более того, они еще и обязаны!!! попадать в движущиеся цели.
Для чего вы их покупали??....чтобы круги между полигонами наматывать??
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27.11.2020 06:42 Ответить
а на той сепарской группе снайперов, которые убили пацана, нелья было опробовать джевелин и байрактар. или по фанере не так стремно?
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27.11.2020 08:27 Ответить
Коли на фронт?
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27.11.2020 08:40 Ответить
"отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований" - хорошие задачи
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27.11.2020 10:39 Ответить
Я просто дивом дивуюся ,кільки в нас військових спеців на цьому сайті є!!!
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27.11.2020 15:11 Ответить
Не знаю, сколько тут военных экспертов, но таких дебилов, как ты много.
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27.11.2020 18:08 Ответить
 
 