Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На полигоне "Широкий лан" прошли тактические учений, в ходе которых использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК "Джавелин".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
В холе инструкторско-методических занятий с руководящим составом воинских частей военнослужащие одной из механизированных бригад ВСУ продемонстрировали учения батальонных тактических групп с боевой стрельбой при наступлении в урбанизированной местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и тому подобное. Особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.
"В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и предоставляли целеуказания на поражение целей противника. Также проверены способности беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям. Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа "Джавелин" и "Стугна", - говорится в сообщении.
Активное участие в учениях принимала штурмовая, истребительная и бомбардировочная авиация Воздушных Сил.
Одной из особенностей учений стала отработка штурма города с последующим блокированием и уничтожением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, в процессе тренировок участники учений отрабатывали учебно-боевые задачи с использованием лазерной системы имитации боя, в том числе системы двустороннего огневого контакта "Лазертаг".
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тренувались не допустити потрапляння джавелінів у ворожі руки
Только сегодня с мужем обсуждали, какие города/регионы самые "ватные", пришли к выводу, что Мариуполь, Николаев и Херсон.
Так что учения идут в территориально правильном месте.
А я так скажу: память нужно регулярно освежать.
Може їм приставки нінтендо видати. У мене є Duck Hunt з світловим пістолетіком.
Піпец короче.
"Джавелины" для рашки как ядерное оружие - их не применяют, а она боится
Вся суть в одному реченні.
а для отработки ударов есть тренажеры
Ти на права на тренажері здавав? Чи такі платив за паливо і їздив?
Источник: https://censor.net/ru/p3233547
ВСУ передает привет вам, лохторат Мариуполя, прекрасно представленный на ролике в youtube об освобождении Мариуполя в 2014 году матерящейся теткой на заднем плане и ее эпохальным комментарием о бронетраспортере ВСУ, легко перемахивающем через баррикаду обдроченцев: "Полтинник х**рит".
Никакие выборы "хозяйственников" на должности мэра не дадут им "х**рить" с сепаратизмом - такой вам намек, если еще не понял кто.
Для чего вы их покупали??....чтобы круги между полигонами наматывать??