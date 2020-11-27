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20 айфонов и 6 айпадов пытался ввезти гражданин Украины без уплаты таможенных платежей, - Гостаможслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Очередную попытку ввезти гаджеты последнего поколения без таможенных платежей зафиксировали работники Киевской таможни Гостаможслужбы в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Киевская таможня, передает Цензор.НЕТ.

Семь упакованных новеньких Iphone 12, тринадцать Iphone других моделей и шесть планшетов Ipad без упаковки пытался с нарушением ввезти в Украину из ОАЭ гражданин нашей страны.

"Поскольку мужчина выбрал для прохождения таможенного контроля "зелений коридор", это значило, что перемещаемые им товары не подлежат налогообложению таможенными платежами. Кроме того, во время прохождения таможенного контроля на вопрос таможенников мужчина сообщил, что не имеет с собой товаров, которые нужно письменно декларировать. Незадекларированные гаджеты инспекторами таможни выявлены при проверке багажа гражданина на сканере", - говорится в сообщении.

Согласно отечественному законодательству пассажиру было пропущено как личные вещи Iphone XR, Iphone Х и 2 планшета "IPad".

"По протоколу о нарушении таможенных правил 18 "Iphone" и 2 "IPad" по ст. 471 Таможенного кодекса Украины изъяты до решения суда. Стоимость изъятого будет установлена дополнительно, но уже сейчас можно утверждать, что она составит около полумиллиона гривен", - подытожили в таможне.

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20 айфонов и 6 айпадов пытался ввезти гражданин Украины без уплаты таможенных платежей, - Гостаможслужба 01
20 айфонов и 6 айпадов пытался ввезти гражданин Украины без уплаты таможенных платежей, - Гостаможслужба 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Митникам самим потрібні.
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27.11.2020 12:30
+1
Раздавят трактором
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27.11.2020 13:23
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27.11.2020 12:25 Ответить
Митникам самим потрібні.
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27.11.2020 12:30 Ответить
Раздавят трактором
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27.11.2020 13:23 Ответить
разстрелять!!!! вот изза кого на Митниці такой ******)))
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27.11.2020 12:39 Ответить
Ну вот, а вы говорите что таможня никуя не делает и только с контрабаса лаве получает. У меня только один вопрос. Когда они решили что надо показать видимость работы и показательно хлопнуть "контрабандиста", то как они выбирали жертву? Чувак подкованный, проинструктированный, таксу знает и готов платить. За что его так? Все возят, да и он "не первый раз замужем". И тут такое ...
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27.11.2020 12:44 Ответить
чувак лошара, цензор не читает. Недавно же писали что повязали смену. А он в это время в ОАЭ раслаблялся)
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27.11.2020 13:30 Ответить
От дурак ,ну кто же так ввозит контрабас.... 20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8768
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27.11.2020 12:53 Ответить
и шесть планшетов Ipad

как личные вещи Iphone XR, Iphone Х и 2 планшета "IPad".
о нарушении таможенных правил 18 "Iphone" и 2 "IPad" по ст. 471 Источник: https://censor.net/ru/p3233610
А где ещё 2 айпада делись??? 20 айфонів і 6 айпадів намагався ввезти громадянин України без сплати митних платежів, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8936

Источник: https://censor.net/ru/p3233610
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27.11.2020 13:29 Ответить
Свято наближаэться!
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27.11.2020 13:31 Ответить
Ааааа... Ну да!))))
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27.11.2020 13:35 Ответить
 
 