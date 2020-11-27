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боеприпасы (1944) Офис Генпрокурора (2045)

В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Правоохранители раскрыли группу лиц, которые организовали в Киеве мастерскую по изготовлению боеприпасов и каналы их сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В правоохранительные органы Киева поступила информация о том, что на территории Шевченковского района Киева четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переделки оружия с целью дальнейшего сбыта. По данным следствия, деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем их реализации через различные каналы", - указывается в сообщении.

Отмечается, что был проведен ряд санкционированных судом обысков на территории Шевченковского района столицы по местам проживания фигурантов дела, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделки оружия, которая расположена в заброшенном цеху одного из заводов в Дарницком районе. Во время обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты около 60 коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на взрывное вещество, около 130 бутылок с металлической дробью и металлическими шарами, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Изъятые предметы переданы на экспертизу.

На данный момент двое причастных задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 01
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 02
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 03
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 04
В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора 05

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Топ комментарии
+13
А государство нихрена не может. За 30 лет не сподобилось построить НИ ОДНОГО патронного завода.
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27.11.2020 12:38
+10
Мисливські набої це **********? Серьйозно?
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27.11.2020 12:43
+6
Ой *** дебилы. Это ж просто пацаны себе шабашат для охотников делая патроны. Там же всё для гладкоствола. И уверен - дешевле чем в Ибисах всяких.
Пипец - преступление века.
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27.11.2020 12:47
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А государство нихрена не может. За 30 лет не сподобилось построить НИ ОДНОГО патронного завода.
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27.11.2020 12:38 Ответить
луганський патронний переїхав
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27.11.2020 12:41 Ответить
Мисливські набої це **********? Серьйозно?
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27.11.2020 12:43 Ответить
Серйозно... На близькій відстані - до 50 м, удар кулі в 32 грами, навіть у бронежилет, може спровокувать відрив внутрішніх органів, а заряд картечі 8 мм (12 кульок), не залишає надії на життя, при попаданні в незахищене тіло...(Знаєш, що таке "куля Блондо"? її придумав француз, з цим прізвищем, у Другу світову. "Макі" прострілювали ними, з кущів, двигуни німецьких автомобілів. Ти уявляєш, ЩО робить удар кулі 12 калібру, з тілом людини? Повір мисливцю з 30-літнім стажем, і людині, що вчила криміналістику... Черга з АК дає шанси...
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27.11.2020 13:57 Ответить
Я все це знаю. Блондо/Рубейкіна (самокрут) лежить у мене в сейфі.

Я за те шо виготовляти набої до гладкосвола не є злочином. Там хіба шо зберігання вибухових речовин не належним чином можуть впаяти. А так занадто гучна заява для звичайних самокрутів.
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27.11.2020 14:22 Ответить
Я не проти... Максимально, що їм можна інкримінувать - "незаконна підприємницька діяльність" (дозволу немає)... І все... Однак, "поліцаям" треба показать "результат", коли їм дають команду... Тоді вони тих, хто їм платив, "кидають під танки"... Це нормальна практика поліції всього світу, включаючи і американську...
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27.11.2020 14:34 Ответить
...... шанс що наскрізь прострелить броніка
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27.11.2020 14:40 Ответить
При попаданні кулі і 32 гр, з 50 м, навіть при "броніку", там відірве печінку і решту органів... ПРи "броніку" гірше - там "ударна хвиля" захоплює всю грудну клітку, а не йде по руху кулі... Роби висновок...
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27.11.2020 14:54 Ответить
Я мисливець з 30-літнім досвідом. Маю освіту, що ЗОБОВ"ЯЗУЄ знаття криміналістики... Як ти думаєш, я знаю балістичні характеристики ***********?
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27.11.2020 15:23 Ответить
Ну ось і є патронний заводік.
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27.11.2020 12:44 Ответить
Ой *** дебилы. Это ж просто пацаны себе шабашат для охотников делая патроны. Там же всё для гладкоствола. И уверен - дешевле чем в Ибисах всяких.
Пипец - преступление века.
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27.11.2020 12:47 Ответить
Бу-га-га!!!... Після госпіталя покинув полювання... Ходить багато важко... Один ствол уже продав. Другий жде продажу. Лежить купа споряджених патронів, з зарядами від дробу №9, і закінчуючи кулями Полєва, купа гільз, пижів, концентраторів, різного дробу, картечі, куль, бо магазинним патронам не довіряв, споряджав власноручно... Ждуть покупця...
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27.11.2020 12:58 Ответить
Отож, виходить у нас через одного мисливці злісні виробники *********** у великих розмірах. У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1634
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27.11.2020 13:02 Ответить
в нормальном государстве их бы дрюкнули за незаконную деятельность (налогом и штрафом) у нас пойдет как незаконный оборот оружия и закроют. вот чем мы отличаемся от цивилизованных стран
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27.11.2020 13:30 Ответить
незаконное обращение с оружием, боевыми припасами - припасы не боевые а охотничьи!
У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8205
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27.11.2020 13:40 Ответить
Почитай :
НАКАЗ
N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
vd980821 vn622 за N 637/3077/, а потім "бухти". Цей документ, по сьогодні - ДІЮЧИЙ...
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27.11.2020 13:48 Ответить
А причому тут наказ 622? Вони ж ліплять ст.263 ч.1 КК, а там чітко написано "крім гладкоствольної мисливської"...
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27.11.2020 14:44 Ответить
Ліпить можна, що завгодно... Головне - довести в суді...
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27.11.2020 14:45 Ответить
Саме цікаве, що "Ірбіс" та інші виробники, не можуть випускать "дрібнооптові" партії патронів - невигідно... Крім того, кожен "ствол" вимагає чіткого підбору навіски дробу, пороху, встановлення конкретного типу пижів, в залежності від умов полювання і виду дичини... Вони, тим більше, цього зробить не можуть... Саме для цього у всьому цивілізованому світі існують подібні майстерні - для тих, хто ліниться сам заряджать **********... (Сам, ще при СРСР, таким "заробляв" - брав за кожні 10 споряджених патронів капсуль, порох і дріб, для одної "навіски" (на один патрон)... Тоді це було дефіцитом...
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27.11.2020 13:40 Ответить
они, как могли, готовились к грядущему апокалипсису в связи с ковидом.
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27.11.2020 14:15 Ответить
так це для звичайних мисливців патрони робили і здавали в торгові точки. Ще б написали що там знайшли карту з схемою мостів навколо Києва і Вашингтона. Тай вийде міжнародна злочинна група
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27.11.2020 14:38 Ответить
Ідіоти... "Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У Києві правоохоронці виявили майстерню з виготовлення великих обсягів боєприпасів, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9874 1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської)"....
КРІМ ГЛАДКОСТВОЛЬНОЇ МИСЛИВСЬКОЇ !
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27.11.2020 14:42 Ответить
Господи!!! Ну, дали команду - "Показать результат!!! " от "поліцаї" і "вигинаються", як можуть...
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27.11.2020 14:48 Ответить
Доблестная полиция в очередной раз пробила днище.
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27.11.2020 16:37 Ответить
В Укроборонпром їх, і на керевні посади
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27.11.2020 17:48 Ответить
Наверно им отказали в проценте от прибыли, вот они и решили наехать.
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27.11.2020 18:01 Ответить
Ну и где здесь переделка оружия? Пацаны крутили патроны охотничьи и что в этом "террористического"? Вам там в МВД нечем больше заняться?
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28.11.2020 10:20 Ответить
 
 