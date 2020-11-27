В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Правоохранители раскрыли группу лиц, которые организовали в Киеве мастерскую по изготовлению боеприпасов и каналы их сбыта.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"В правоохранительные органы Киева поступила информация о том, что на территории Шевченковского района Киева четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переделки оружия с целью дальнейшего сбыта. По данным следствия, деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем их реализации через различные каналы", - указывается в сообщении.
Отмечается, что был проведен ряд санкционированных судом обысков на территории Шевченковского района столицы по местам проживания фигурантов дела, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделки оружия, которая расположена в заброшенном цеху одного из заводов в Дарницком районе. Во время обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты около 60 коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на взрывное вещество, около 130 бутылок с металлической дробью и металлическими шарами, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.
Изъятые предметы переданы на экспертизу.
На данный момент двое причастных задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Я за те шо виготовляти набої до гладкосвола не є злочином. Там хіба шо зберігання вибухових речовин не належним чином можуть впаяти. А так занадто гучна заява для звичайних самокрутів.
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N 622 від 21.08.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 жовтня 1998 р.
vd980821 vn622 за N 637/3077/, а потім "бухти". Цей документ, по сьогодні - ДІЮЧИЙ...
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської)"....
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