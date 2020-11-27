В Киеве правоохранители обнаружили мастерскую по изготовлению боеприпасов в крупных размерах, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители раскрыли группу лиц, которые организовали в Киеве мастерскую по изготовлению боеприпасов и каналы их сбыта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В правоохранительные органы Киева поступила информация о том, что на территории Шевченковского района Киева четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переделки оружия с целью дальнейшего сбыта. По данным следствия, деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию, а в дальнейшем их реализации через различные каналы", - указывается в сообщении.

Отмечается, что был проведен ряд санкционированных судом обысков на территории Шевченковского района столицы по местам проживания фигурантов дела, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделки оружия, которая расположена в заброшенном цеху одного из заводов в Дарницком районе. Во время обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты около 60 коробок с упаковками патронов к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на взрывное вещество, около 130 бутылок с металлической дробью и металлическими шарами, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Изъятые предметы переданы на экспертизу.

На данный момент двое причастных задержаны, решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.











Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура. ФОТО