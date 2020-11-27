Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации "ДНР" из-за незаконных поставок угля в нашу страну и страны ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" террористам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах.
На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза. Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.
Для осуществления противоправной деятельности в нашей стране организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающие осуществление схемы.
Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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Через зарегистрированные в офшоре фирмы.