РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17317 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
5 971 34
СБУ (18702) терроризм (18674) уголь (989)

Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины блокировала содействие террористической организации "ДНР" из-за незаконных поставок угля в нашу страну и страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик группы компаний "Энергоимпекс". По договоренности с главарями "ДНР", его структуры "помогали" террористам с сортировкой и обогащением угля, добытым на "национализированных" шахтах.

На продукцию организаторы делали поддельные документы о ее происхождении. Затем уголь через территорию РФ "официально" поставляли и реализовывали в Украине и некоторых странах Европейского Союза. Большая часть полученных средств шла в псевдобюджет "республики" и на материальную поддержку незаконных вооруженных формирований.

Для осуществления противоправной деятельности в нашей стране организатор зарегистрировал в Киеве так называемую "зеркальную" коммерческую структуру с украинской юрисдикцией.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели в Киеве ряд следственных действий в офисе и по месту жительства фигурантов дела. Изъята документация, печати субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, доказывающие осуществление схемы.

Решается вопрос о уведомление о подозрении организатору украинского "офиса" и другим фигурантам по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Также читайте: "Военному комиссару", проводившему принудительные призывные кампании в оккупированном Крыму, сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Террористы ДНР незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ 01
Террористы ДНР незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ 02
Террористы ДНР незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
и так продолжается последние 6 лет!!! а раньше вы куда смотрели? а борцы за безопасность страны? ахметкина контора? бабки давал? блин, и везде так! у меня слов нет.... еще раз убеждаюсь, что правильное решение это только стена и полная изоляция кормильцев!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:15
+5
Чому зараз,Петро офіційно торгував з Лугандоном.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:07
+5
В 2015-19 р.р., ці потвори звались "торговие партнери" !!!)))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну да....и это стало известно только сейчас...хахаха
показать весь комментарий
27.11.2020 13:06 Ответить
Чому зараз,Петро офіційно торгував з Лугандоном.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:07 Ответить
я о том, что это давно всем известно. не думаю, что эта новость кого-то удивит
показать весь комментарий
27.11.2020 13:09 Ответить
В 2015-19 р.р., ці потвори звались "торговие партнери" !!!)))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:14 Ответить
ой, как они только не звались...и рука кремля, и пятая колонна, и дальше по тексту))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:15 Ответить
Чому торгував? Він і зара торгує... а то "прикрили" ЗЕлено-енергетну копанку.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:12 Ответить
Уголь нужен Ахметову для своих ТЭС,а у Пороха их никогда небыло и нет вообще!Сплетник ты!
показать весь комментарий
27.11.2020 14:12 Ответить
От ведь что делают, террорюги подлые Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
27.11.2020 13:08 Ответить
кормильці всєя планеті!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:21 Ответить
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1941 В Донецке незаконно продавал, а в Киеве законно покупал.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:09 Ответить
Краще пізніше, ніж ніколи !!)))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:09 Ответить
и так продолжается последние 6 лет!!! а раньше вы куда смотрели? а борцы за безопасность страны? ахметкина контора? бабки давал? блин, и везде так! у меня слов нет.... еще раз убеждаюсь, что правильное решение это только стена и полная изоляция кормильцев!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:15 Ответить
вряд ли это поможет. нужно переписать первую строку гимна)))) и в конце **аминь***
показать весь комментарий
27.11.2020 13:17 Ответить
ну это в гимне своей страны можете сделать сара абрамовна.... а мне гимн Украины по душе!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:22 Ответить
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2345 только и того))) по душе, так по душе... не хлебом единим, как говорится))) далеко на патриотизме уедешь???))))))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:25 Ответить
а без патриотизма ты куда уедешь? или ты уже приехала???
показать весь комментарий
27.11.2020 13:29 Ответить
поздно о нем вспомнили...лет 30 назад нужно было...уже всё. приехали Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ - Цензор.НЕТ 2646
показать весь комментарий
27.11.2020 13:31 Ответить
ага, приехали, остановка зелена шмаркля. не передивай сара абрамовна и это подолаем!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:36 Ответить
подолайка не выросла еще, баклан))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:47 Ответить
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5484 Ти нарвалась.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:29 Ответить
да сара абрамовна нарвался..... попал на любовь к своей стране! а ты смайликов поболее лепи.... дебилы 73%-центные.....
показать весь комментарий
27.11.2020 13:34 Ответить
мне эта любовь до 5й точки))
показать весь комментарий
27.11.2020 13:42 Ответить
вот в эту 5-ю точку, сара абрамовна, тебя и отдерут! изыди 5-я колона!!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:49 Ответить
а зохен вэй!!! класс!!
показать весь комментарий
27.11.2020 13:50 Ответить
киш мир тухес, сара абрамовна, унд зайгезунд!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 14:55 Ответить
Эти постом СбУ подтвердило свою некомпетентность или продажность.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:16 Ответить
Вони були в долі. І наразі конкретним конторським висувають обвинувачення.
показать весь комментарий
27.11.2020 14:00 Ответить
Организовал донецкий, это понятно. Но ясно, что была ( да наверное и ЕСТЬ) представительная "крыша" и скорее всего, депутатская, здесь, в Украине. Ей-то будут что-то предъявлять, если докажут, или опять иммунитет поможет откосить от суда и следствия?
показать весь комментарий
27.11.2020 13:17 Ответить
Счет предъявят, конечно. Заплатят, куда денутся. И всё станет законно.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:57 Ответить
Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9091
показать весь комментарий
27.11.2020 13:18 Ответить
Терористы ДНР уже 6 лет поставляют законно уголь в Украину!
Через зарегистрированные в офшоре фирмы.
показать весь комментарий
27.11.2020 13:33 Ответить
так держать!
показать весь комментарий
27.11.2020 14:11 Ответить
это не ОРДЛО виноваты .Это наши закупщики виноваты .И я больше чем уверен что они точно знали откуда этот уголёк .
показать весь комментарий
27.11.2020 15:03 Ответить
cколько деньгов а уменя гривен 20 Терористи "ДНР" незаконно поставляли вугілля в Україну і країни ЄС, - СБУ - Цензор.НЕТ 3822
показать весь комментарий
27.11.2020 16:30 Ответить
 
 