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Николаевская область (1882) Укроборонпром (1209) БТР (289)

Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технологии

ГП "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", успешно завершило выполнение контракта и передало ВСУ партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпром.

Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80 01

Специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

"После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавания цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже переданы нашим военным", - пояснил директор НБЗ Юрий Кравченко.

Также смотрите: Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80. ФОТО

Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80 02

Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующаяся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины.

Также смотрите: В Николаеве завершен ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко". ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
все видели что делали беспилотники с такой техникой в карабахе. тим бтром стало опасно даже митинги рагонять. пример, Майдан. чем хвастаетесь, упыри?????
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27.11.2020 15:41
+8
Коли "кляті бариги наживались на війні" партії техніки передавали в рази більші, в тому числі нової, а не пофарбованої. Нате вам 10 "некорупційних" БТР-80. Зробили блд.
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27.11.2020 15:50
+5
Вы, Игорь видели гаубици, закупленные у чехов? там куда лепить защиту? Вы не видете что уже весь военчермет по миру скупили?. если его продают как застарелю технику, начит оно ....овно. точно такое же как и эти бтры
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27.11.2020 16:07
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все видели что делали беспилотники с такой техникой в карабахе. тим бтром стало опасно даже митинги рагонять. пример, Майдан. чем хвастаетесь, упыри?????
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27.11.2020 15:41 Ответить
Потрібно над БТР ставити суцільний протикумулятивний екран, щоб БПЛА вибухав на безпечній вістані від броні.
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27.11.2020 15:49 Ответить
Вы, Игорь видели гаубици, закупленные у чехов? там куда лепить защиту? Вы не видете что уже весь военчермет по миру скупили?. если его продают как застарелю технику, начит оно ....овно. точно такое же как и эти бтры
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27.11.2020 16:07 Ответить
Та в чому проблема? Металева сітка ставиться на 1,5-2 метри над бронею в якості екрана від БПЛА і це значно знижує вражаючу дію направленого снаряду БПЛА! В БПЛА маса БЧ мізерна, і більшість влучань в танки цих керованих снарядів не призводить до підриву боєкомплекту, бо не вистачає потужності БЧ. А якщо вибух буде на відстані 1,5-2м від броні, то взагалі можна не перейматись! Ті самі протикумулятивні екрани захистять і від мін та інших *********** розривної дії.
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27.11.2020 16:21 Ответить
та бред первой мировой с этими сетками....(((- учись, читай современную тематику защиты брони, а не обваривай решетками, создавая бредовую жуть...
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27.11.2020 17:51 Ответить
Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 2004Чому тоді у всьому світі такий захист ніхто не робить зверху бронетехніки?
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27.11.2020 17:08 Ответить
Так ніхто в світі не стикався досі з таким активним застосуванням ударних БПЛА. Вірмено-азербайджанська війна це перший випадок масового застосування ударних БПЛА які просто викосили всі вірменські сили зі всіх типів укріплень та вогневих позицій. Тепер на полі бою має право існувати тільки та бронетехніка яка має можливість зупинити ударний БПЛА. Думаю що скоро ми побачимо танки та бронемашини з подвійним бронедахом, на йому буде потужний динамічний та активний захист проти БПЛА, а БПЛА почнуть вчитись атакувати такі цілі в бокові проекцію
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27.11.2020 17:11 Ответить
У світі з часів Другої Світової Війни підбивають танки і бронетехніку з літаків і нічого з цим не зробиш, окрім як гарне ППО
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27.11.2020 17:15 Ответить
ППО на кожному танку це дорого, я би приварив металеву решітку на висоті 2 метрів від бронекорпусу.
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27.11.2020 17:17 Ответить
Миколаївський бронетанковий завод передав ЗСУ партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 1288 хватит бредить)))
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27.11.2020 17:52 Ответить
Яке ППО кожного танку - американці першою справою знищуюють ППО супротивника і тоді вже розвертають наземні сили, тіж танки і БТРи, а захисту зверху танків і БТРів не розглядають навіть у конструкторських бюро, бо маса танка виросте у два рази, а сітка проти подвійного заряду з літака/БПЛА не допоможе..
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27.11.2020 19:41 Ответить
Самая нормальная мысль. Если есть ПВО, то можно воевать бронетехникой. Если его нет, то лучше и не вылазить даже, и никакие сетки тут не помогут.
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27.11.2020 19:28 Ответить
ППО не може боротись проти керованих снарядів які мають надзвичайно малі розміри і не відбиваються на радарах і на них неможливо навести зенітну ракету. Тому протикумулятивні екрани зверху БТР, БМП та танків це рішення яке буде успішно захищати бронетехніку від ураження ударними БПЛА.
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27.11.2020 19:50 Ответить
Дякуємо.Втім як БТРи поведуть себе під час експлуатації - побачимо.
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27.11.2020 15:43 Ответить
Двигуни потрібно міняти, на британськи багатопаливні військові двигуни Роллс-Ройс MTU, як це робив Тайланд, замовляючи в нас модернізовані старі БТР-3ДА. А з радянськими двигунами розрахованими на три атаки - це лайно!
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27.11.2020 16:23 Ответить
еслиб сказали что создали ракеты дальностью 500-600 км, к ним, бактериологичесские или химичесские, массового уничтожения боеголовки, вот тогда с вами говорили бы не как с обосравшимся ребенком, а как с равноценным партнером. а хвастать техникой которю можно шапками закидать, как минимум стыдно
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27.11.2020 15:48 Ответить
Как бы там ни было , мы страна с богатой историей ...Несмотря на вокруг происходящее мы ещё умудряемся что-то производить ...Что значит что-то ? ВСЁ ! .....И, мне кажется. что если нас закрыть от всех высокой стеной на долгие года , мы выживем....У нас денег очень много !!! Просто кому-то срочно нужно ими поделиться ? Кому ? Та очень много кому....
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27.11.2020 15:48 Ответить
Коли "кляті бариги наживались на війні" партії техніки передавали в рази більші, в тому числі нової, а не пофарбованої. Нате вам 10 "некорупційних" БТР-80. Зробили блд.
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27.11.2020 15:50 Ответить
опять совкометаллолом ..еще кареты передал бы людовика 14го.. ппц
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27.11.2020 16:31 Ответить
Хоч би за 6 років роздуплились і на цей радянський металобрухт бі встановили гармату 70 -80 міліметрову, і по домовленостіям така зброя не заборонена і одразу висока мобільність артисистеми яка може подавити усяку огневу активність сепарів/кацапів.
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27.11.2020 17:11 Ответить
Це ті "вісімдесятки", що були подані на підприємство ще у 2018 році? Нарешті... Запасаємось попкорном і чекаємо на позови МОУ щодо нарахування та сплати штрафів за недотримання терміну виконання контракту... А якщо подивитися на те, що "майстерня" відмінює одну закупівлю за іншою (нібито "скорочення видатків") та кількість "не відбувшихся" закупівель з вже 11-й місяць поспіль податковим боргом більше 20 млн. грн., то стає питання "А за рахунок чого вони це зробили?" А там же є ще контракт на 3 БТР-70Ді...
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27.11.2020 18:49 Ответить
 
 