Николаевский бронетанковый завод передал ВСУ партию восстановленных БТР-80. ФОТО

ГП "Николаевский бронетанковый завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", успешно завершило выполнение контракта и передало ВСУ партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпром.

Специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новые приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

"После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавания цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата. Обновленные бронетранспортеры уже переданы нашим военным", - пояснил директор НБЗ Юрий Кравченко.

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Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", специализирующаяся на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил Украины.

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