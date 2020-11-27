В Николаеве двух парней засыпало землей в траншее, спасателям удалось их освободить, - ГСЧС. ФОТО

В службу спасения поступило сообщение, что на ул. Вячеслава Черновола в Николаеве, во время проведения земляных работ, двух парней в траншее завалило землей и бетонной плитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

При помощи шансового инструмента парня 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.

Второго пострадавшего, 2003 г.р., из-за большой плотности глины, которой ему зажало ноги, удалось освободить в 13:30. От госпитализации парень отказался.

К спасательной операции привлекались четыре единицы техники и 16 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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