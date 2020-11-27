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Николаев (2012) спасение (162) ГСЧС (4490)

В Николаеве двух парней засыпало землей в траншее, спасателям удалось их освободить, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В службу спасения поступило сообщение, что на ул. Вячеслава Черновола в Николаеве, во время проведения земляных работ, двух парней в траншее завалило землей и бетонной плитой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

При помощи шансового инструмента парня 2002 г.р. освободили из ловушки и передали работникам скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом ушиб грудной клетки и нижних конечностей пострадавшего госпитализировали.

Второго пострадавшего, 2003 г.р., из-за большой плотности глины, которой ему зажало ноги, удалось освободить в 13:30. От госпитализации парень отказался.

К спасательной операции привлекались четыре единицы техники и 16 человек ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники медицинской службы. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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В Николаеве двух парней засыпало землей в траншее, спасателям удалось их освободить, - ГСЧС 01
В Николаеве двух парней засыпало землей в траншее, спасателям удалось их освободить, - ГСЧС 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Траншеї глибше 2 метрів мають мати дерев'яну опалубку - норми техніки безпеки та охорони праці.
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27.11.2020 15:53 Ответить
повинні мати, болван.
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27.11.2020 19:18 Ответить
В нас так один курган копав. Зразу скиглив, коли його затримали, а потім, коли знаючі люди розповіли, що б з ним було у його шурфі глибиною 4 м. - радів!
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27.11.2020 21:34 Ответить
вот если бы уволили нахрен всех причасных, с полной компенсацией, было б хорошо. сейчас все спишут на этих пацанов и даже их подписи под инструкажом покажут.
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27.11.2020 16:18 Ответить
Не покажут. Какой может бьіть инструктаж на работьі повьішенной опасности у пацана 2003 года рождения? Ответ: никакой.
Сажут сами залезли, металл искали
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27.11.2020 17:09 Ответить
Подобається новина , бо врятували , одужання землекопачам ,- вдруге народились .
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27.11.2020 16:35 Ответить
Траншея глубже одного метра всегда опасна, а в рушленных грунтах тем более. Парням скорейшего выздоровления.
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27.11.2020 17:11 Ответить
а вот инструмент-таки был внатуре, "шансовый".............)))
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27.11.2020 17:54 Ответить
 
 