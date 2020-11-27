В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску, установленную на здании бывшего Дома младенцев, в котором во время Голодомора 1932-1933 годов умерли почти 800 детей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Запорожской ОГА.
"На доме по адресу ул. Александровская, 7 уничтожены и осквернены памятные доски в память о детях, убитых искусственным голодом. В этом доме, построенном в XIX веке, с конца 1920-х годов действовал дом младенца. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года - 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет", - говорится в сообщении.
В полиции Запорожской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
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Запорожской Епархии Украинской православной церкви отсюда и беснование гундяевцев, разве могут они по-другому относиться к памяти умерших детей, воспевая и преклоняясь перед убийцами-сталина, путина
60 бамбуковых палок исполнителям, по ягодицам, и хватит.
Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала карту зміни демографічного складу України. "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь прокемлівський "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Крима і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
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КАк их колбасит от мемориальных плит на стене.
Их деды, наверное, стояли в оцеплении вокруг сёл, занесённых на чёрную доску.
В одном можно не сомневаться: им за это по жизни точно прилетит.