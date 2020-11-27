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В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Запорожье неизвестные облили черной краской мемориальную доску, установленную на здании бывшего Дома младенцев, в котором во время Голодомора 1932-1933 годов умерли почти 800 детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Запорожской ОГА.

В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям 01

"На доме по адресу ул. Александровская, 7 уничтожены и осквернены памятные доски в память о детях, убитых искусственным голодом. В этом доме, построенном в XIX веке, с конца 1920-х годов действовал дом младенца. По данным запорожских историков, цифра умерших в этом заведении детей с ноября 1932 по декабрь 1933 года - 788. Это маленькие дети в возрасте от одного дня до 8 лет", - говорится в сообщении.

В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям 02

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В полиции Запорожской области сообщили, что информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+42
Я человек не злой. Но этих тварей, если бы поймал, заморил голодом! В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям - Цензор.НЕТ 9135
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27.11.2020 16:37
+38
Діти катів українського народу вижили, бо в них не було голоду і зараз ці діти, онуки та правнуки радянських катів продовжують псувати наше життя.
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27.11.2020 16:42
+24
Это не вандалы, а купленные исполнители., как те, кто крушил украинские символы на Говерле в 2007 г.. Списать на вандалов или идиотов это самое простое
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27.11.2020 16:46
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Я человек не злой. Но этих тварей, если бы поймал, заморил голодом! В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям - Цензор.НЕТ 9135
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27.11.2020 16:37 Ответить
Діти катів українського народу вижили, бо в них не було голоду і зараз ці діти, онуки та правнуки радянських катів продовжують псувати наше життя.
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27.11.2020 16:42 Ответить
З пам'ятниками "воюють" лише ублюдки та кінчені негідники......
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27.11.2020 16:39 Ответить
Путлерасты отрабатывают 60 гр , дешевки мразные вышли к американскому посольству под руководством опарыша кивы
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27.11.2020 16:49 Ответить
хех я тут живу
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27.11.2020 16:39 Ответить
Чому не додивився?
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27.11.2020 16:50 Ответить
рУззкій мір в усій красі. Любуйтесь.
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27.11.2020 16:40 Ответить
У Запоріжжі вандали облили фарбою меморіальну дошку загиблим під час Голодомору дітям - Цензор.НЕТ 8651
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27.11.2020 16:56 Ответить
Виродки.
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27.11.2020 17:13 Ответить
Кстати, идея шуточки для квартала - зато с этих деток сделали клёвые шкурки на кошелёчки. Ну как палочки и майдановцы, смищьно же?
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27.11.2020 16:40 Ответить
Той нарід вартий не жити а животіти, здихати з голоду, жерти своїх дітей і гинути десь по сибірських таборах. І ніхто йому в тому не винен. Бидло є бидло.
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27.11.2020 16:42 Ответить
Надіюсь, полегшало після того, як виблював ненависть? Нещасна ти людина.
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27.11.2020 17:18 Ответить
За своїх образливо, "щасливий" ти наш? Пожрать, поржать, посрать. Або просто бидло, без роду, без племені, без пам`яті. Навіть тут, сотні невинних немовлят, а ви тварюки навіть з такого знущаєтесь.
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27.11.2020 17:43 Ответить
нужно ужесточать законы за подобные злодеяния-вплоть до лишения статуса гражданина страны-
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27.11.2020 16:43 Ответить
У Євреїв за подібне,просто прикопали б у канаві..
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27.11.2020 16:45 Ответить
Это не вандалы, а купленные исполнители., как те, кто крушил украинские символы на Говерле в 2007 г.. Списать на вандалов или идиотов это самое простое
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27.11.2020 16:46 Ответить
Пусть у выродков совершивших надругательство над памятью о погибших детях никогда не будет потомства,найти и кастрировать
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27.11.2020 16:47 Ответить
Гниль, яка це зробила, вже пропала, але треба робити все можливе, щоб вона не розповсюджувалась.
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27.11.2020 16:48 Ответить
вата дурнувата.
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27.11.2020 16:48 Ответить
краснопузые предких этих тварей морили нас голодом, убивали цвет нации, не щадили даже детей, их коммуно-мацковское семья - злобные люмпены, по своей большевистско-человеконенавистнической природе намного хуже фашистов.
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27.11.2020 16:52 Ответить
адептов московских попов работа
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27.11.2020 16:53 Ответить
Присмотритесь внимательно к фото, ведь доски установлены от
Запорожской Епархии Украинской православной церкви отсюда и беснование гундяевцев, разве могут они по-другому относиться к памяти умерших детей, воспевая и преклоняясь перед убийцами-сталина, путина
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27.11.2020 16:56 Ответить
нічого не скажу. одне побажання. щоб вони і їхні діти поїли коржиків з лободи
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27.11.2020 16:59 Ответить
Впіймати та заставити голими руками відтирати фарбу,а щоб справа йшла швидше,канчуків час від часу добавляти.
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27.11.2020 17:01 Ответить
Андрофаги (людоеды) никак не успокоятся, Украинцам надо быть очень бдительными сволота ещё сильна.
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27.11.2020 17:04 Ответить
Ну, при чому тут германський народ вандали. Це гадять кацапи.
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27.11.2020 17:21 Ответить
Сволота ватна
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27.11.2020 17:25 Ответить
У, садисты собрались!
60 бамбуковых палок исполнителям, по ягодицам, и хватит.
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27.11.2020 17:26 Ответить
Почему вы называете этих уродов вандалами, те, кто цеоенаправленно уричтожают память о комуняцком терроре, называются коммуняками, либо дети и внуки тех террористов, человеконенавистников, которых люди должны уничтожать без суда и следствия, как бацылы чумы.
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27.11.2020 17:36 Ответить
забагато честі комуно-фашистській мерзоті ховатись за нічим нам не винними вандалами.
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27.11.2020 18:09 Ответить
-
Українська письменниця Оксана Забужко опублікувала карту зміни демографічного складу України. "Статистика: по Запорізькій обл. В 1988 р. З десятків тисяч не оформили пенсії жодна місцева українка. Тобто," корінних "жінок - українок 1933 народження на всю область не знайшлося - жодної душі їх усіх депортували, замордували голодом і вбили. Така ось страшна демографія ". І це національна катастрофа, яка катастрофічно змінила демографію України. Тепер цей весь прокемлівський "Югавасток", " бандитів - терористів" під зав'язку заселений прибульцями - москалями. Порожні від знищеного українського населення величезні території України: "заселяли", "завозили" - ешелонами - мільйонами таке нам "личакове щастя". За 1933р. кремлівськими окупантами комуно - фашистами в окупованій УНР на чолі кривавого маніяка сталіна були вбиті і замучені голодом мільйони українців. Ось такий був великий геній кривавий - кат Сталін. Навіть його кореш гітлер дуже заздрив цим фактом і посилав лідерів з Гестапо, СС в кривавий ссср в НКВД до війни переймати комуно - фашистський - московський досвід, геноциду знищення цілого українського народу. Ось чому в Україні і став такий проросійським наш рідний український Південний - Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Київ і Центральна. 10 - 15%, Південна. 20 - 30%, Східна. 30 - 40%, Донбас до 50 % Крим понад 50% проживає етнічних придуманих в 18 столітті нібито росіян (москалів - кацапів). А в 2014-му, - це вони в Криму і Донбасі моторошно по звірячому вили з піною на губах і звали російські танки, орду фашистів окупантів )(уйла на українську землю, щоб масово вбивати українців і приєднувати українську землю Крима і Донбасу до проклятої паРаші...
Знищення українців і заміна їх на росіян....
ari.ru> news / 7fbb951ddА
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27.11.2020 17:41 Ответить
Скотобаза знищує пам'ять, а міністр, який має робити профілактику і ловити злочинців, займається бізнесом у Франції, підписує угоду по катерам і верьольотам.
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27.11.2020 17:48 Ответить
Отже мерзота горіть в пеклі.
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27.11.2020 18:43 Ответить
Надо же. Какие страсти.
КАк их колбасит от мемориальных плит на стене.
Их деды, наверное, стояли в оцеплении вокруг сёл, занесённых на чёрную доску.
В одном можно не сомневаться: им за это по жизни точно прилетит.
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27.11.2020 18:54 Ответить
 
 