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Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники облгосадминистрации прописали требования для участия в тендере на строительство специально под определенные фирмы. Но компании-победительницы так и не построили амбулатории, а часть полученных денег вывели "в тень".

Об этом сообщает управление СБУ в Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с заключенными договорами подрядчики должны были построить и провести реконструкцию 10 амбулаторий и других объектов социального назначения. Однако коммерсанты не провели соответствующие ремонтно-строительные работы в полном объеме и в настоящее время не сдали объекты в эксплуатацию, нарушив все сроки", - сказано в сообщении.

Кроме этого, они завысили стоимость оборудования и стройматериалов, вывели часть денег в тень и легализовали "прибыль" через фиктивные фирмы и конвертцентры.

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"По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в сумме 19 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

Следователи ведут производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 01
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 02
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 03
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 04
Чиновники на Сумщине разворовали 19 млн грн на строительстве амбулаторий, - СБУ 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
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27.11.2020 17:10
+1
Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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27.11.2020 21:45
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Болото зелёное опять Порошенко обвинит и свинарчуков вспомнит ! ОТВЕЧАЙ ТЕ ЗЕБАНУТЫЕ , «а причём тут Зеленский ?
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27.11.2020 17:10 Ответить
плёнки переслушай, где говориться, как нас сделали колонией! и просто сделали....два старых пи....са.
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27.11.2020 17:21 Ответить
Славяне...
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27.11.2020 17:12 Ответить
а разве не то же самое произошло в музее Революции Достоинства Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ - Цензор.НЕТ 576 Широко распространенная схема, прямо таки массовоая.
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27.11.2020 17:30 Ответить
Чиновники на Сумщині розікрали 19 млн грн на будівництві амбулаторій, - СБУ - Цензор.НЕТ 2572
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27.11.2020 18:02 Ответить
Расстрелять нахер, чтобы другие боялись. Как они уже достали, суки. Все, повторяю ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ чиновники ВОРЮГИ. Ничего святого. Воруют на больных, стариках, детях, солдатах. Кто они после этого????
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27.11.2020 21:45 Ответить
 
 