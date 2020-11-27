Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов. ФОТО

Сегодня, 27 ноября, была подписана итоговая декларация очередной сессии Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр.

Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам, говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Уже успешно реализуется контракт с Airbus Helicopters SAS: вчера мы получили еще один вертолет Н-225, а к концу года получим еще три. Продвигается проект совместного строительства патрульных катеров с компанией ОСЕА: мы провели финансирования на прошлой неделе со стороны нашего бюджета, выплатили нашим компаниям авансы. В январе 2021 мы надеемся выйти на конкретную сделку по производству новой спасательной техники. Объем этого контракта может быть до 300 млн евро. Планируем здесь привлечь отечественные предприятия КРАЗ и Прилуцкий завод "Пожмашина" для производства шасси и французского производителя специальных спасательных лестниц Echelles Riffaud", - сказал Арсен Аваков.

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По словам главы МВД также планируется старт проекта по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго объемом 20 млн евро. Но ключевым стратегическим приоритетом для Украины и Франции в настоящее время является подготовка большого контракта на приобретение грузовых локомотивов между Укрзализныцей и французской компанией Alstom с возможностью локализации производства в Украине.

"Планируется, что соглашение между Укрзализныцей и Alstom будет двухэтапным. Первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй - до 80. Первый этап этого соглашения с обязательной локализацией производства в Украине будет стоить примерно полмиллиарда евро. Также нам очень интересен проект по строительству энергонакопительных мощностей, надеюсь в 2021 году начнется его реализация", - добавил Арсен Аваков.

Стороны также выразили удовлетворение от успешной работы по реинтеграции Донбасса: строительство станции очистки питьевой воды в Мариуполе Донецкой области и возможность расширения этой программы на Луганскую область.

Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр отметил, что совместные украинско-французские экономические проекты являются не только стратегическими, но и политическими.

"Проект по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго позволит Украине в том числе вступить в Европейское Энергосообщество. И, конечно, самое важное - это подготовка крупной сделки между компаниями Alstom и Укрзализныцей", - сказал Брюно Ле Мэр. Он подтвердил готовность французской стороны увеличить долю финансирования проекта именно со стороны Госказначейства Франции. Это должно его существенно удешевить. Об этом шла речь во время переговоров в конце октября Президента Украины Владимира Зеленского и гендиректора Alstom Анри Пупар-Лаваржа.

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Арсен Аваков отдельно призвал французского коллегу активизировать работу над соглашением о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Запланирован визит французской экспертной миссии для окончательного решения этого вопроса.

"Но самым важным пунктом всех совместных с Францией проектов является локализация производства и строительства путем привлечения к этому украинских предприятий", - резюмировал Арсен Аваков.