Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов. ФОТО
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Сегодня, 27 ноября, была подписана итоговая декларация очередной сессии Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр.
Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам, говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Уже успешно реализуется контракт с Airbus Helicopters SAS: вчера мы получили еще один вертолет Н-225, а к концу года получим еще три. Продвигается проект совместного строительства патрульных катеров с компанией ОСЕА: мы провели финансирования на прошлой неделе со стороны нашего бюджета, выплатили нашим компаниям авансы. В январе 2021 мы надеемся выйти на конкретную сделку по производству новой спасательной техники. Объем этого контракта может быть до 300 млн евро. Планируем здесь привлечь отечественные предприятия КРАЗ и Прилуцкий завод "Пожмашина" для производства шасси и французского производителя специальных спасательных лестниц Echelles Riffaud", - сказал Арсен Аваков.
По словам главы МВД также планируется старт проекта по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго объемом 20 млн евро. Но ключевым стратегическим приоритетом для Украины и Франции в настоящее время является подготовка большого контракта на приобретение грузовых локомотивов между Укрзализныцей и французской компанией Alstom с возможностью локализации производства в Украине.
"Планируется, что соглашение между Укрзализныцей и Alstom будет двухэтапным. Первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй - до 80. Первый этап этого соглашения с обязательной локализацией производства в Украине будет стоить примерно полмиллиарда евро. Также нам очень интересен проект по строительству энергонакопительных мощностей, надеюсь в 2021 году начнется его реализация", - добавил Арсен Аваков.
Стороны также выразили удовлетворение от успешной работы по реинтеграции Донбасса: строительство станции очистки питьевой воды в Мариуполе Донецкой области и возможность расширения этой программы на Луганскую область.
Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр отметил, что совместные украинско-французские экономические проекты являются не только стратегическими, но и политическими.
"Проект по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго позволит Украине в том числе вступить в Европейское Энергосообщество. И, конечно, самое важное - это подготовка крупной сделки между компаниями Alstom и Укрзализныцей", - сказал Брюно Ле Мэр. Он подтвердил готовность французской стороны увеличить долю финансирования проекта именно со стороны Госказначейства Франции. Это должно его существенно удешевить. Об этом шла речь во время переговоров в конце октября Президента Украины Владимира Зеленского и гендиректора Alstom Анри Пупар-Лаваржа.
Арсен Аваков отдельно призвал французского коллегу активизировать работу над соглашением о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Запланирован визит французской экспертной миссии для окончательного решения этого вопроса.
"Но самым важным пунктом всех совместных с Францией проектов является локализация производства и строительства путем привлечения к этому украинских предприятий", - резюмировал Арсен Аваков.
Пожалуйста, подождите...
Все дело в нашем менталитете (как "бизнесменов", так и населения), получить максимальную финансовую выгоду несмотря ни на что. Вот так мы и приехали к банановой республике..."завтра" остановят АЭС, "послезавтра" добыча (гребанных ископаемых ресурсов) прийдет в небытие (которые тоже можно было бы перерабатывать и изготавливать из них продукцию), а напоследок - земля!
Кто то может возразить, типа - издержки заработной платы...мы и так много платим...нужно поднимать экономику...работайте за минималку . Та не, ребята, экономику Польши мы немножко подняли за зарплату !!!700-1200!!! эвро в месяц, как и поляки подняли экономику Германии за !!!2300-3200!!! эвро в месяц....но поляки нас не просили работать за 150 эвро , так почему же нас просят (заставляют) работат за 160-350 эвро в месяц? Кто в этом виноват?!
Жабоеды накручивают в дикие цены и дают дикие откаты - вот поэтому страны третьего мира (Индия в том числе) отмывают деньги через жабоедов...
Аваков - три в одному: і швець і жнець і на дуді гравець, такий собі стахановець-багатостаночник. Клоун у всі вищі посади напхав кварталівців, які нічого не петрають.
сабаків розкидається грошима, яких немає..
А американские локомотивы уже купили?
Не хочешь кормить свою Армию, будешь комить чужую, не хочешь покупать Украинскую продукцию, Украинской экономики не будет, не будет чем кормить украинскую Армию, значит господин Аваков, уже кормит чужую, догадаться не сложно чью и не только Французкую.
убили
изнасиловали.
переехали
открышевали
взяток взяли
ограбили
наркоты продали
водки выпили
tZE inform
@tZEinform
Французскими шокерами нас пугаете г-н Аваков ? Что там у вас с "делом об убийстве Шеремета?" США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.
Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД.
И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?