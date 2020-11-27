РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11193 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
3 384 61
Аваков (3443) сотрудничество (719) Франция (3083) вертолёт (1037)

Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 27 ноября, была подписана итоговая декларация очередной сессии Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр.

Аваков и Ле Мэр обсудили состояние реализации уже имеющихся украинско-французских программ сотрудничества и подготовку к новым масштабным проектам, говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Уже успешно реализуется контракт с Airbus Helicopters SAS: вчера мы получили еще один вертолет Н-225, а к концу года получим еще три. Продвигается проект совместного строительства патрульных катеров с компанией ОСЕА: мы провели финансирования на прошлой неделе со стороны нашего бюджета, выплатили нашим компаниям авансы. В январе 2021 мы надеемся выйти на конкретную сделку по производству новой спасательной техники. Объем этого контракта может быть до 300 млн евро. Планируем здесь привлечь отечественные предприятия КРАЗ и Прилуцкий завод "Пожмашина" для производства шасси и французского производителя специальных спасательных лестниц Echelles Riffaud", - сказал Арсен Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ГСЧС получила пятый вертолет Airbus H225 Super Puma. ВИДЕО

Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов 01
Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов 02

По словам главы МВД также планируется старт проекта по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго объемом 20 млн евро. Но ключевым стратегическим приоритетом для Украины и Франции в настоящее время является подготовка большого контракта на приобретение грузовых локомотивов между Укрзализныцей и французской компанией Alstom с возможностью локализации производства в Украине.

"Планируется, что соглашение между Укрзализныцей и Alstom будет двухэтапным. Первый этап предусматривает получение 50 электровозов, второй - до 80. Первый этап этого соглашения с обязательной локализацией производства в Украине будет стоить примерно полмиллиарда евро. Также нам очень интересен проект по строительству энергонакопительных мощностей, надеюсь в 2021 году начнется его реализация", - добавил Арсен Аваков.

Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов 03

Стороны также выразили удовлетворение от успешной работы по реинтеграции Донбасса: строительство станции очистки питьевой воды в Мариуполе Донецкой области и возможность расширения этой программы на Луганскую область.

Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно Ле Мэр отметил, что совместные украинско-французские экономические проекты являются не только стратегическими, но и политическими.

Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов 04

"Проект по строительству энергонакопительных мощностей для Укрэнерго позволит Украине в том числе вступить в Европейское Энергосообщество. И, конечно, самое важное - это подготовка крупной сделки между компаниями Alstom и Укрзализныцей", - сказал Брюно Ле Мэр. Он подтвердил готовность французской стороны увеличить долю финансирования проекта именно со стороны Госказначейства Франции. Это должно его существенно удешевить. Об этом шла речь во время переговоров в конце октября Президента Украины Владимира Зеленского и гендиректора Alstom Анри Пупар-Лаваржа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы разочарованы, что дискуссии в ТКГ о модальности применения "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве не достигли прогресса, - МИД Франции

Арсен Аваков отдельно призвал французского коллегу активизировать работу над соглашением о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Запланирован визит французской экспертной миссии для окончательного решения этого вопроса.

"Но самым важным пунктом всех совместных с Францией проектов является локализация производства и строительства путем привлечения к этому украинских предприятий", - резюмировал Арсен Аваков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
аваков вже президент чи ще досі довічний міністр мусарні? Коли вже ця поскуда залізе в рюкзак? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 6774
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13
+16
А когда Аваков по совместительству стал министром финансов или экономики на худой конец? Я что-то пропустила? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 4131
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13
+12
Аваков у нас на особом положении, чем хочет, тем и занимается. Вместо радикальных реформ и очищения своих авгиевых конюшен, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - локомотивами, вертолётами, катерами и вообще отношениями с Францией
показать весь комментарий
27.11.2020 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аваков вже президент чи ще досі довічний міністр мусарні? Коли вже ця поскуда залізе в рюкзак? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 6774
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13 Ответить
Всі ці проекти потрібно зупинити, на це немає грошей, вони безглузді у технічному та військовому сенсі та абсолютно непотрібні! Це абсолютна корупція і шкода що Франція повелась на цього корупціонера Авакова, якого чекає в'язниця!
показать весь комментарий
27.11.2020 17:14 Ответить
зебилоид иди останавливай, "АстАнавитель"...
показать весь комментарий
27.11.2020 17:17 Ответить
Відсутність грошей в бюджеті зупинить хотелки всіх цих ідіотів.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:19 Ответить
Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 7987
показать весь комментарий
27.11.2020 17:23 Ответить
а хто зупинить таких ідіотів які за них голосували???
показать весь комментарий
27.11.2020 17:25 Ответить
голодуха,как всегда..
показать весь комментарий
27.11.2020 17:39 Ответить
Цей покидьок давно повинен сидіти а він досі міністр мвс і таких у нас в Україні 99% Всіх потрібно перетрахівать починаючи з суддів ,всіх силовиків верховної ради і офісу президента.Ви всі антінародні іц вороги того народу якому обіцяли служити.Ви ОБОРОТНІ.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:24 Ответить
Аваков у нас на особом положении, чем хочет, тем и занимается. Вместо радикальных реформ и очищения своих авгиевых конюшен, борьбы с коррупцией и организованной преступностью - локомотивами, вертолётами, катерами и вообще отношениями с Францией
показать весь комментарий
27.11.2020 17:23 Ответить
"борьбы с коррупцией и организованной преступностью" - как они могут бороться сами с собой
показать весь комментарий
27.11.2020 17:37 Ответить
А когда Аваков по совместительству стал министром финансов или экономики на худой конец? Я что-то пропустила? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 4131
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13 Ответить
єто на худой конец. а на толстый?
показать весь комментарий
27.11.2020 17:34 Ответить
Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 3285
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13 Ответить
Зелохів буде вгамовувати? Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 9101
показать весь комментарий
27.11.2020 17:13 Ответить
Аваков министр всяческих дел.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:14 Ответить
Я просто охреневаю у этого одна проблема вертолеты катера и на всем наверняка откат прокат любимые игрушки за счет страны и людей
показать весь комментарий
27.11.2020 17:14 Ответить
естественно откат будет...за то что, профинансировал экономику Франции (в той или иной степени)...может домик во Франции купит на старость лет, а там еще и налоговые преференции получит в плане уплаты налогов . Но дело не в этом! Дело в том, что за последние 15-20 лет, никто не вложил ни копейки в модернизацию производственных мощностей! Или Украина не смогла бы выпускать каркасы вертолетов, катеров или освоить освоенный выпуск локомотивов (пускай электронику даже закупали бы в других странах)?
Все дело в нашем менталитете (как "бизнесменов", так и населения), получить максимальную финансовую выгоду несмотря ни на что. Вот так мы и приехали к банановой республике..."завтра" остановят АЭС, "послезавтра" добыча (гребанных ископаемых ресурсов) прийдет в небытие (которые тоже можно было бы перерабатывать и изготавливать из них продукцию), а напоследок - земля!

Кто то может возразить, типа - издержки заработной платы...мы и так много платим...нужно поднимать экономику...работайте за минималку Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 3548. Та не, ребята, экономику Польши мы немножко подняли за зарплату !!!700-1200!!! эвро в месяц, как и поляки подняли экономику Германии за !!!2300-3200!!! эвро в месяц....но поляки нас не просили работать за 150 эвро Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 2959, так почему же нас просят (заставляют) работат за 160-350 эвро в месяц? Кто в этом виноват?!
показать весь комментарий
27.11.2020 18:04 Ответить
С локомотивами палится, что криклий его чел и он имеет с МИУ
показать весь комментарий
27.11.2020 17:14 Ответить
Наверно говорит французам что он армян.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:15 Ответить
првавильнее будет,говорит с французами армянского происхождения. все сделки через армянскую диаспору
показать весь комментарий
28.11.2020 17:31 Ответить
Министр МВД договаривается о покупке паровозов. Я никуя нипонел.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:16 Ответить
Паровозы для МВД, будем восстанавливать ГУЛАГ
показать весь комментарий
27.11.2020 17:20 Ответить
да ты чо разве не слышал ? об этом же же уже 2 недели только и говорят. теперь в составе МВС будет бригада тяжелых локомотивов!!! будут порядок на ж/д наводить и вывозить закордон все что скиздить можно!!! министерство обороны теперь обзавидуется а министр в отставку подаст!
показать весь комментарий
27.11.2020 17:43 Ответить
Мусоров в этой стране заряжают круче, чем воюющую армию. Аваков обсудил с министром экономики Франции Ле Мэром планы по сотрудничеству: Поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
27.11.2020 17:17 Ответить
тут так всегда было- ни один мент никогда не пух с голоду, наоборот нажирали рожи в самые голодные для народа годы
показать весь комментарий
27.11.2020 17:22 Ответить
ну чо вы киздите, забыли кто у нас на Майдане главный защитник режима был? если забыли то почитайте про бульбафюрера луку и всё поймёте.... поэтому и заряжают. и ещё у меня впечатление что зельц авакяна боится, ну как ***** кадырку.... или я не прав???
показать весь комментарий
27.11.2020 17:47 Ответить
Насправді, якби аваков не був злодієм, то зі своїми бізнесовими задатками може приніс би якусь користь. А так мафіозі і не більше.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:21 Ответить
.
Жабоеды накручивают в дикие цены и дают дикие откаты - вот поэтому страны третьего мира (Индия в том числе) отмывают деньги через жабоедов...
показать весь комментарий
27.11.2020 17:22 Ответить
Міністр внутрішніх справ України обговорює з міністром економіки Франції "поставки вертолетов, строительство патрульных катеров и приобретение грузовых локомотивов".
Аваков - три в одному: і швець і жнець і на дуді гравець, такий собі стахановець-багатостаночник. Клоун у всі вищі посади напхав кварталівців, які нічого не петрають.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:27 Ответить
Авякян в Украине??? Я думал он давно в Карабахе... Столько слов и такое сцыкло.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:27 Ответить
Аваков шопінгує за державні як справжній джигіт
показать весь комментарий
27.11.2020 17:30 Ответить
??? Каждый раз удивляюсь. Какое отношение имеет Аваков к грузовым локомотивам????
показать весь комментарий
27.11.2020 17:31 Ответить
корупція, корупція, корупція .....

сабаків розкидається грошима, яких немає..
показать весь комментарий
27.11.2020 17:37 Ответить
ну ты че не слышал разве? ну ты даешь!!!! об этом же уже 2 недели только и говорят. теперь в составе МВС будет бригада тяжелых локомотивов!!! будут порядок на ж/д наводить и вывозить закордон все что скиздить можно!!! министерство обороны теперь обзавидуеться!!!
показать весь комментарий
27.11.2020 17:38 Ответить
Ну а рюкзаки він же шив!
показать весь комментарий
27.11.2020 18:24 Ответить
чот я не понял с каких таких полномочий "министр мвд" обсуждает прямые экономические вопросы. он чо, премьер уже? Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 9184
показать весь комментарий
27.11.2020 17:33 Ответить
а он все знает и всё умеет! вот в связи с этим самым я тебя спросить хотел, ты не слышал он часом гемморой не лечит???
показать весь комментарий
27.11.2020 17:39 Ответить
так спроси у собакова. твиттер же есть и фб, где он периодически гадит
показать весь комментарий
29.11.2020 17:02 Ответить
Бірюлька не дає спокою.У Тигіпка й Кушнарьова є,й він собі захотів.(Ну і трошки відкатів-преміальних.У Франції ж хабарів немає...)
Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 4905
показать весь комментарий
27.11.2020 18:12 Ответить
О кадр Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 7153а сами что ,уже нихрена делать не можем ???
показать весь комментарий
27.11.2020 17:43 Ответить
Минуточку!
А американские локомотивы уже купили?
показать весь комментарий
27.11.2020 17:44 Ответить
Чому міністр внутрішніх справ займається зовнішніми питаннями? А, зрозумів, на вертольотах і катерах можна взяти більше ніж на рюкзаках. Але хто буде займатися злочинністю, яка вже побила рекорди 90-х:? Сепарня знищила багато пам'ятників на могилах загиблих, а він займається катерами. То можливо краще хай цим займається, а на посаду міністра ВС призначте пана Москаля, звичайно якщо він дасть згоду, і через рік все буде окей.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:44 Ответить
Патому, что он собирается жить во Франции и финансирует нашими деньгами союзницу России Францию и армянскую общину во Франции.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:53 Ответить
Там откаты играют роль также как деребан с ковид фонда в асфальт,зарабатывание бюджетных денег на больных,и кто вам Зебилы не дал при вашем новом правительстве не выбирать Авакова опять?Что опять Порох мешал уже самому Зе просто нащначить другого,также как и посадить Мертвечука при вашем своем прокуроре
показать весь комментарий
27.11.2020 17:50 Ответить
И толку Украине от этого? Лучше бы этот хач Аваков поехал в Армению, как ни как историческая родина, хоть он и родился в Азербайджане. Но нет, Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:51 Ответить
Аваков уже в откпытую, превышая свою компетенцию, закупая электровозы за бюджетные деньги, чего не сделаешь для неньки Украины?, любой каприз за наши деньги, гляшь, как Гонтарева будет страдать скоро за границей, в скомном домике милионов на 100, на Лазурном берегу Франции, рядом с Иванющенко, Хорошковским, Ахметовым и Фирташем.
Не хочешь кормить свою Армию, будешь комить чужую, не хочешь покупать Украинскую продукцию, Украинской экономики не будет, не будет чем кормить украинскую Армию, значит господин Аваков, уже кормит чужую, догадаться не сложно чью и не только Французкую.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:51 Ответить
Срал этот армяшка на Украину. Он финансирует Францию нашими деньгами, т.к. собирается туда сдрыснуть.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:54 Ответить
денег нет а аваков во всю все закупает .это как ?
показать весь комментарий
27.11.2020 17:51 Ответить
А это из фонда борьбы в коронавирусом деньги.
показать весь комментарий
27.11.2020 17:54 Ответить
То він на майбутні кредити підписує конТрахти ,щоб зелезбльовків опередити! Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів - Цензор.НЕТ 928
показать весь комментарий
27.11.2020 18:14 Ответить
ОТ **** ганд8н а наши производители шо немогут? Гнида.
показать весь комментарий
27.11.2020 18:25 Ответить
А що незаміний Аваков вже на прим'єра мітить,чи в нас вже все гаразд з проавоохороною системою ?,як же їх ненавидить народ.
показать весь комментарий
27.11.2020 18:26 Ответить
а гроші авакян свої даватиме? чи то пак вірмени світу зкинуться?
показать весь комментарий
27.11.2020 18:32 Ответить
отчет мусоров должн каждый день сколько менты-
убили
изнасиловали.
переехали
открышевали
взяток взяли
ограбили
наркоты продали
водки выпили
показать весь комментарий
27.11.2020 18:40 Ответить
А it это его бабки, он будет Премьером.
показать весь комментарий
27.11.2020 19:08 Ответить
Судити за привішення повноважень.
показать весь комментарий
27.11.2020 20:11 Ответить


tZE inform
@tZEinform
Французскими шокерами нас пугаете г-н Аваков ? Что там у вас с "делом об убийстве Шеремета?" США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.
Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД.
И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?
показать весь комментарий
27.11.2020 20:15 Ответить
Оце чувак гуляє на наші бабки, спочатку накупив пріусів по 40тис які перебили, хоч могли їздити і на ланосах, тепер гелікоптери за які можна було купити тисячі концентраторів кисню
показать весь комментарий
27.11.2020 22:22 Ответить
Ай молодец! Полицейский локомотив - это круто! А для лохов- "интеллектуальный локдаун".
показать весь комментарий
01.12.2020 20:12 Ответить
 
 