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Зеленский (16627) ОГА (2376) Харьковщина (4165) Тимчук Айна (7)

Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук.

Соответствующий указ глава государства подписал 27 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской ОГА 01

"Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития", - говорится в сообщении.

Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995 окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

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В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
а предыдущего специалиста по авиакатастрофам куда дел? все? не оправдал?
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27.11.2020 18:40
+6
Ага, бывшая зам Гепы
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27.11.2020 18:42
+4
Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа, - рассказал источник в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса. - Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый".
Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
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27.11.2020 18:46
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а предыдущего специалиста по авиакатастрофам куда дел? все? не оправдал?
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27.11.2020 18:40 Ответить
Интересно, какой кровью обойдется искоренение этих "лиц"? "Мусорная люстрация" не справится.
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27.11.2020 20:42 Ответить
о, смотри,новенькая..
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27.11.2020 18:41 Ответить
Ага, бывшая зам Гепы
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27.11.2020 18:42 Ответить
славно,значит у неё ж опы та много,людям будет в радость трудится и пользу с благом приносить.
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27.11.2020 18:46 Ответить
"поплакала и знов"...
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27.11.2020 20:38 Ответить
Гепа зачмырил Кучера за то, что ЗЕ не согласовал назначение Кучера с ним. Теперь Гепы нет и не факт что появится, а губернатором ставят бывшую зам Гепы. ЗЕ настолько испугался тогда Гепу, что решил больше его не гневить?
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27.11.2020 18:42 Ответить
Айну как нового губернатора обсуждают еще с августа, - рассказал источник в окружении мэра Харькова Геннадия Кернеса. - Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат губернатором. У блока Кернеса не хватает депутатов для монобольшинства, и может, будет "блокировка" (коалиция) со "Слугой народа". Но будет ли она и на каких условиях - вопрос пока открытый".
Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
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27.11.2020 18:46 Ответить
отвечаю - штампов некуда...(((
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27.11.2020 21:20 Ответить
саша паламарчук-губернии и губернаторы только у тебя на параше!
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29.11.2020 19:52 Ответить
Та ти що!
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29.11.2020 20:01 Ответить
судя по виду новый губернатор - це политик-тяжеловес
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27.11.2020 18:52 Ответить
"Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от "Слуги народа".

Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат главой ОГА."
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27.11.2020 18:54 Ответить
Впервые вижу губернатора профессионала: "... в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление". Кухаркой обозвать не получится.Источник: https://censor.net/ru/p3233732
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27.11.2020 19:25 Ответить
привык называть вещи своими именами, а людей судить по делам.... погрядим на этого губера натора
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27.11.2020 20:31 Ответить
нех там и глянуть- прожженная насквозь....(((
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27.11.2020 21:21 Ответить
Губернии и губернаторы - только на паршии!!!!
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29.11.2020 19:53 Ответить
Куйчерня - просрайна - ТИмчуків роДинна жопа
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27.11.2020 21:03 Ответить
Треба завтра срочно закупити харчів, конкурентка намалювалась
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27.11.2020 21:28 Ответить
 
 