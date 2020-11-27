Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской ОГА. ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук.
Соответствующий указ глава государства подписал 27 ноября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития", - говорится в сообщении.
Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995 окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.
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Наш источник в Днепропетровской ОГА также добавил некоторые факты из биографии Айны Тымчук.
Она - уроженка Днепра, и в 2014-2015 годах работала управделами в обладминистрации, когда губернатором был Коломойский. Потом вернулась в Харьков. Чуть позже перевелась в администрацию Валентина Резниченко, экс-главы Днепропетровской ОГА, а потом работала с нынешним губернатором области Александром Бондаренко, но не прижилась там.
Наш источник также говорит, что Айна - бывшая супруга главного врача областной больницы Сергея Рыженко, кандидата в мэры Днепра от Слуги народа. А со своим нынешним мужем Тымчуком они не живут вместе.
Она работала с Кернесом до покушения на него. Ее супруг - Андрей Тымчук, - глава экологической комиссии в Харьковской области. Он прошёл в горсовет Харькова от "Слуг народа" как депутат. Среди "Слуг народа" обсуждается сценарий, по которому муж Тымчук займет должность секретаря горсовета, а Айну назначат главой ОГА."