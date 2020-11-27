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За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Полиция польского города Жешув разыскивает в связи с нападением на двоих студентов из Украины гражданина нашей страны Александра Сытника.

Об этом сообщила полиция Подкарпатского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этой событием", - говорится в сообщении польских правоохранителей.

Полиция опубликовала фото Сытника и просит всех, кто может помочь с его задержанием, обращаться в правоохранительные органы.

За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое украинских студентов тяжело ранены в Польше

Нападение на студентов из Украины произошло в польском Жешуве прошлой ночью. Двое молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
да у негож скрепа в голове)
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27.11.2020 19:10
+5
Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
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27.11.2020 19:46
+5
То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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27.11.2020 20:00
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По фото - достойный паренек.Видно сильно достали....
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27.11.2020 18:55 Ответить
Кому и кобыла невеста.
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27.11.2020 18:59 Ответить
Хорошие студенты,курсантская молодость тоже бурная была с драками с бляхами, но что бы ножом порезать однокурсников, это жесть.
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27.11.2020 18:57 Ответить
А если окажется что один держал ,а второй насиловал? Я б тоже взял нож и зарезал бы....В наше время о таком и разговора быть не могло, а сейчас встречается....Так что тут нужно подождать и узнать причину....
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27.11.2020 19:15 Ответить
Плюсую. Тут треба дізнатися про всі обставини, щоб оцінити ситуйовину.
Хлопець на фото дійсно не схожий на гопоту - я б навіть сказав, обличчя культурної людини.
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27.11.2020 19:23 Ответить
Еще круче, насиловать сокурсника . Это студенты или зэки?
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27.11.2020 20:03 Ответить
Заради справедливості, залежить від того, які студенти... У нас у Дніпрі є НТУ "Дніпровська політехніка", більш відомий як "Горная академия", а в 90-х альтернативна назва була - "Гопная академия". І назву дали не випадково. Особливо сумновідомим був їхній гуртожиток - ХЗ як зараз, а в ті роки общага була зоною постійних кримінальних історій. Бійки то таке, там і поножовщини бували, і когось викидали з вікна, і зґвалтування дівчат траплялися...
(от тільки не знаю, чи там когось гомосексуально петушманили, але не здивувався б, почувши про такий інцидент).
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28.11.2020 00:53 Ответить
Лицо неприятное, скорее, шизоид.
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27.11.2020 18:58 Ответить
Нормальное лицо, не-быдланское.
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27.11.2020 19:11 Ответить
О, пан хвизиогномист? За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 1115У него нюхальник короткий, что говорит об бидчивости, болезненноом самолюбии, импульсивности.
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27.11.2020 19:43 Ответить
нюхальник короткий
...
Залишається додати "и ваще ********* мутная какая-то".
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27.11.2020 19:50 Ответить
Мож и и ипосина. Надо спросить у почиканых парней.
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27.11.2020 20:06 Ответить
То-то я смотрю, обладатели длинных "нюхальников" - всякие там кавказцы - ну ни разу не импульсивные, не обладают болезненным самолюбием и не обидчивые вообще...пан явно "слыхал звон, да не знает, откуда он".
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27.11.2020 20:00 Ответить
У меня нюхальник длинный. Я не кавказец. Ну так шо мне делать? За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 1616
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27.11.2020 20:07 Ответить
Не считать себя лучшим, чем другие только по причине "длинного нюхальника".
Быдланы как раз имеют как правило немаленькие размеры "нюхальника", зато малый размер мозга.
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27.11.2020 20:54 Ответить
Алло, гараж. Мы обсуждаем славянский тип лица. Это так, к слову.
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27.11.2020 20:08 Ответить
Згоден. На фото нервовий, психований, але цілеспрямований та енергічний юнак. Може керувати колективом. Якщо і курить, то небагато. Обиратиме найкращу пасію і любими шляхами буде її добиватися. На гея не схожий. Важко переность удари по самолюбстві. Думаю, етнічний поляк. Вангую, конфлікт із за дівчини.
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28.11.2020 10:56 Ответить
Мені здається, він підлий. Наглий. Активно втиратиметься в довіру до начальства. Дуже самолюбивий. Скоріш, батьки носилися з ним як дурень з писаною торбою. "Балувана Галя".
У дівчат користується "попитом", але в нього дууже закороткий "штрудель" За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 8059 і вони його швидко кидають. Й справа не тільки в штруделі, а й в абсолютно тошнотворно розвинутому его "мальчіка".
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28.11.2020 16:50 Ответить
Зате оце, е-е-е, кхм... обличчя, так би мовити (якщо цю передню частину верхньої харчоприймальної голови взагалі можна назвати обличчям) - просто пздць яке приємне. "Простой парень из народа", ****...

За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 7096
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27.11.2020 19:46 Ответить
Все из-за женщин.
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27.11.2020 19:02 Ответить
У вас "дещо" архаїчне уявлення про свободу...

За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца - Цензор.НЕТ 5568
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27.11.2020 19:19 Ответить
ему степлером голову пробили
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27.11.2020 19:07 Ответить
да у негож скрепа в голове)
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27.11.2020 19:10 Ответить
или он поклонник зеленского...
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27.11.2020 19:17 Ответить
Приєднуюся до запитання - що у нього на голові? Може, ця хрінь впливає на моск, приблизно як хедкраб у Half-Life? За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца - Цензор.НЕТ 4507
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27.11.2020 19:16 Ответить
Це не у нього - це фотка до стіни пришпилена.
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27.11.2020 19:17 Ответить
++++++++++++++++++++++++
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27.11.2020 19:52 Ответить
ХАХАХА... а дебилы уже на говно исходят Поляков обсырают...
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27.11.2020 19:17 Ответить
Так, його насіловалі. Але не донасіловалі, бо він насільніков почікал і дав дьору.
Навєрно, в поліцію побіг заявлять на насільніков. За напад на українських студентів у Польщі розшукують їхнього однокурсника і сусіда, теж українця - Цензор.НЕТ 8688
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27.11.2020 19:47 Ответить
 
 