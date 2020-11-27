За нападение на украинских студентов в Польше разыскивают их однокурсника и соседа, тоже украинца. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Полиция польского города Жешув разыскивает в связи с нападением на двоих студентов из Украины гражданина нашей страны Александра Сытника.
Об этом сообщила полиция Подкарпатского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Полиция разыскивает мужчину, гражданина Украины Александра Сытника, который может иметь связь с этой событием", - говорится в сообщении польских правоохранителей.
Полиция опубликовала фото Сытника и просит всех, кто может помочь с его задержанием, обращаться в правоохранительные органы.
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Нападение на студентов из Украины произошло в польском Жешуве прошлой ночью. Двое молодых людей в возрасте 19 лет и 21 года доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
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Хлопець на фото дійсно не схожий на гопоту - я б навіть сказав, обличчя культурної людини.
(от тільки не знаю, чи там когось гомосексуально петушманили, але не здивувався б, почувши про такий інцидент).
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Залишається додати "и ваще ********* мутная какая-то".
Быдланы как раз имеют как правило немаленькие размеры "нюхальника", зато малый размер мозга.
У дівчат користується "попитом", але в нього дууже закороткий "штрудель" і вони його швидко кидають. Й справа не тільки в штруделі, а й в абсолютно тошнотворно розвинутому его "мальчіка".
Навєрно, в поліцію побіг заявлять на насільніков.