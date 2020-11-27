На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Луганской области задержали военнослужащего за неуставные взаимоотношения, совершенные с применением оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
27 ноября по материалам военной прокуратуры Луганского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.
"Первоочередными следственными (розыскными) действиями было установлено, что 26 ноября военнослужащему причинил огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, применение оружия, повлекшее телесные повреждения, совершено из-за нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - говорится в сообщении.
Виновный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 406 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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Может таким образом роССийская агентура захватившая власть в Украине хочет скрыть боевые потери?
п.ССС. почини клавиатуру, или ты так кривляешьСССя как дурачок?
а синяки - это просто проклятие любого подразделения...
А присяга?
Или иногда можно?
Я могу тут немеряно фоток подохших хероев рюццкаго мира выложить
А на подохших новогокопрофилов от передоза боюсь и здешнего сервака не хватит
И новокопрофилы,не надейтесь. Про что б там не договорились, какую б амнистию вам не пообещали - разговор со всеми вами будет. Короткий.