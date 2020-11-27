На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура. ФОТО

В Луганской области задержали военнослужащего за неуставные взаимоотношения, совершенные с применением оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

27 ноября по материалам военной прокуратуры Луганского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

"Первоочередными следственными (розыскными) действиями было установлено, что 26 ноября военнослужащему причинил огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, применение оружия, повлекшее телесные повреждения, совершено из-за нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - говорится в сообщении.

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Виновный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 406 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.