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дедовщина (25) Луганщина (6251) стрельба (3159) военнослужащие (5647)

На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Луганской области задержали военнослужащего за неуставные взаимоотношения, совершенные с применением оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура 01

27 ноября по материалам военной прокуратуры Луганского гарнизона зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

"Первоочередными следственными (розыскными) действиями было установлено, что 26 ноября военнослужащему причинил огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, применение оружия, повлекшее телесные повреждения, совершено из-за нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдату Нацгвардии сообщено о подозрении в смертельном избиении сослуживца, - военная прокуратура

Виновный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 406 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Ну не любят люди русский свиней, шо ж тут поделать.
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27.11.2020 20:39
+7
потому что бойцы от перемирия уже окуели! воевать надо а не на жопе сидеть и водку бульбенить тут любой от скуки умом тронется....
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27.11.2020 20:50
+5
Раз в оккупанта стрелять нельзя, давайте друг в друга.
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27.11.2020 20:51
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Не боевые потери. На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1236
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27.11.2020 20:33 Ответить
За что задержали ? Ведь по лугандонцам не стрелял ведь !
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27.11.2020 20:33 Ответить
тебя бы не банили так ты бы уже в космос стартонул так очко подгорает!
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27.11.2020 20:36 Ответить
Эти данные в Украине в отличии от твоей паРаши никто и никогда не скрывал...
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27.11.2020 20:43 Ответить
а ты не хочешь узнать сколько кацапов дохнет с голоду в год?
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27.11.2020 20:43 Ответить
если бы его не банили, то он уже б так грязью оброс, шо и пяточек бы не было видно. тюпишь руссишь ))
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27.11.2020 20:40 Ответить
флажок слабо засветить
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27.11.2020 20:45 Ответить
Ну не любят люди русский свиней, шо ж тут поделать.
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27.11.2020 20:39 Ответить
И русских морских офицеров в том числе.
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27.11.2020 21:04 Ответить
Первый раз слышу лет за 10 что в Украинской Армии есть такие "Неуставные Взаимоотношения", тем более во время войны.

Может таким образом роССийская агентура захватившая власть в Украине хочет скрыть боевые потери?
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27.11.2020 20:42 Ответить
та ну, такое есть везде на пост совке. Искоренить можно только наемной армией!
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27.11.2020 20:47 Ответить
ну какой наёмной? чувствуеться что ты тоже родом из совка! про наемников замполиты любили рассказывать. у нас воинская служба на контрактной основе.... а наемники это в рашке чвк вагнера.....
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27.11.2020 20:54 Ответить
не знаю как там на "пост совке" но в Украине давно не было.
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27.11.2020 21:03 Ответить
а у ваССС там еСССть такое, или тоже СССкрывают?
п.ССС. почини клавиатуру, или ты так кривляешьСССя как дурачок?
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27.11.2020 21:46 Ответить
потому что бойцы от перемирия уже окуели! воевать надо а не на жопе сидеть и водку бульбенить тут любой от скуки умом тронется....
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27.11.2020 20:50 Ответить
Раз в оккупанта стрелять нельзя, давайте друг в друга.
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27.11.2020 20:51 Ответить
смотрящий за эпиляцией...
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27.11.2020 20:54 Ответить
Во всем виноват совок. Украинцы не такие.
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27.11.2020 20:54 Ответить
ладно хоть голову целой оставил, а все остальное можно писать на происки агрессора
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27.11.2020 20:58 Ответить
бездействие (хоть где) и ложь ...разрушают дисциплину
а синяки - это просто проклятие любого подразделения...
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27.11.2020 20:58 Ответить
А разве в армии алкоголь не запрещен?
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27.11.2020 21:01 Ответить
у нас аватар ргд в палатку кинул На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5437 в 2015м На Луганщине задержан военнослужащий, простреливший сослуживцу ноги в ходе неуставных взаимоотношений, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3964
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27.11.2020 21:01 Ответить
Значит что?
А присяга?
Или иногда можно?
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27.11.2020 21:03 Ответить
У, как тут кацапской падалью завоняло
Я могу тут немеряно фоток подохших хероев рюццкаго мира выложить
А на подохших новогокопрофилов от передоза боюсь и здешнего сервака не хватит
И новокопрофилы,не надейтесь. Про что б там не договорились, какую б амнистию вам не пообещали - разговор со всеми вами будет. Короткий.
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27.11.2020 21:04 Ответить
Солдат НАТО его вообще бы четвертовал лебёдкой от Виллиса.
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27.11.2020 21:58 Ответить
Раз армия на переднем крае бездействует то л.с. начинает маяться дурью..
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28.11.2020 16:35 Ответить
 
 