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Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В городе Жидачеве на Львовщине открыли мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву - офицеру 24-й отдельной механизированной бригады, который в июле этого года погиб в районе проведения операции Объединенных сил.

Памятный знак установили на школе, в которой учился погибший военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине 01

В мероприятии приняли участие представители областной и местной власти, офицеры и военнослужащие бригады, друзья, родные и знакомые Героя.

Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 июля на Донетчине от мины наемников РФ погиб младший лейтенант 24-й ОМБр Тарас Матвеев. ФОТО

Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине 03

"Это первый памятный знак Тарасу в нашем городе. Сегодня есть несколько следующих инициатив: переименовать именем Матвиива одну из центральных улиц, назвать в его честь родную школу, создать сквер погибших на войне героев Жидачивщины и мурал с изображением Тараса на старом Народном доме". - сообщил волонтер и друг погибшего Владимир Гаврон.

Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине 04

Напомним, 10 июля этого года младший лейтенант Тарас Матвиив погиб, спасая побратимов во время пожара блиндажа в результате вражеского минометного обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Троицкое Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Матвииву с вручением ордена "Золотая Звезда".

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Автор: Володимир Янченко
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Ходив по своїй українській землі.
"Напомним, 10 июля этого года младший лейтенант Тарас Матвиив погиб, спасая побратимов во время пожара блиндажа в результате вражеского минометного обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Троицкое Луганской области. "
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27.11.2020 21:22 Ответить
Що таке "русская земля"? Такої країни не існувало до петра першого, який вкрав назву у Русі (грец. "Ρωςία") . Ви московія. І навіть московію заснував син київського князя, Юрій Довгорукий. А Русь, до вас, московитів, ніякого відношення не має. Та й предки твої загарбники, яких в українській, руській землі немало.
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27.11.2020 21:37 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине - Цензор.НЕТ 9588
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27.11.2020 21:19 Ответить
 
 