Мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву открыли на Львовщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В городе Жидачеве на Львовщине открыли мемориальную доску Герою Украины Тарасу Матвииву - офицеру 24-й отдельной механизированной бригады, который в июле этого года погиб в районе проведения операции Объединенных сил.
Памятный знак установили на школе, в которой учился погибший военнослужащий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
В мероприятии приняли участие представители областной и местной власти, офицеры и военнослужащие бригады, друзья, родные и знакомые Героя.
"Это первый памятный знак Тарасу в нашем городе. Сегодня есть несколько следующих инициатив: переименовать именем Матвиива одну из центральных улиц, назвать в его честь родную школу, создать сквер погибших на войне героев Жидачивщины и мурал с изображением Тараса на старом Народном доме". - сообщил волонтер и друг погибшего Владимир Гаврон.
Напомним, 10 июля этого года младший лейтенант Тарас Матвиив погиб, спасая побратимов во время пожара блиндажа в результате вражеского минометного обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Троицкое Луганской области. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины Матвииву с вручением ордена "Золотая Звезда".
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"Напомним, 10 июля этого года младший лейтенант Тарас Матвиив погиб, спасая побратимов во время пожара блиндажа в результате вражеского минометного обстрела позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Троицкое Луганской области. "