До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко отправлены в больницу. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заверил, что до конца года будут получены еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Только с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", - сказал Порошенко.
Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", - констатировал лидер "ЕС".
Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов.
"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две кровати", - сообщил он.
"Я хочу подчеркнуть, что благотворители как всегда подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам", - пожелал пятый Президент Украины.
Руководитель Ривненской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал - слово будет соблюдено. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидний больнице, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", - добавил Гайдукевич.
Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.
В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 000 костюмов, которые уже передают в больницы.
Пожалуйста, подождите...
Люблю людей, которые не дав ни копейки, попрекают других тем, что они дают слишком мало!
Зеленський ініціював флешмоб на підтримку ресторанного бізнесу під час карантину
Зеленський ініціює масштабний всеукраїнський флешмоб Ukraine NOW для молоді
Не ви одна така... У мене зять підсміювався, перед виборами другого туру - "хоть поприкалуємся...". У "малого" на "мобільному" і в інших місцях, "ЗЕ" було... А місяців через два дивлюся - пропали наклейки!... Питаю: "Куди дів?... " Відповідь: "Сказали батьки, щоб познімав...".
"Прикололися..."
Это вы скажите Зепотерпиллеру , что он не президент и никогда им не станет , для мыслящих украинцев !
Это не к добру.
А до того, рекомендовали пить стакан тёплой воды - видно, жрать тоже будет скоро нечего 😞
Але ж - це не при вашій зебільній владі.
А те, хто за кого проголосував - ще не означає, що кандидат помилився. Часто буває, що 73/43%зебілів виявились дебілами (так і сталось в цьому випадку). Навіть Леха Валенсу на другий термін поляки не обрали
А що його дякує , та хто п.Орест - Вам дастя ще знати
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.