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До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Первые 12 кислородных концентраторов от Порошенко отправлены в больницу. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заверил, что до конца года будут получены еще около 40 таких аппаратов и они будут переданы в медицинские учреждения по всей стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко 01

"Только с таможни мы получили первые двенадцать кислородных концентраторов. Вы помните, что сразу после завершения выборов в начале ноября я обещал, что мы сделаем все возможное для того, чтобы как можно быстрее привезти их в Украину", - сказал Порошенко.

Он отметил, что для решения этой задачи команде понадобилось три недели. "Власти на это не хватило девять месяцев", - констатировал лидер "ЕС".

До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко 02

Порошенко сообщил, что четыре концентратора поедут в Ривненскую область. Он поблагодарил семью Юрия и Ирины Луценко, которые присоединились к закупке этих аппаратов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года

"До конца этого года мы ожидаем получить еще около 40 кислородных концентраторов, каждый на две кровати", - сообщил он.

"Я хочу подчеркнуть, что благотворители как всегда подставляют плечо, и мы будем сейчас еженедельно отправлять концентраторы бесплатно больницам Украины. Я очень счастлив сегодня, потому что эти маленькие машинки спасут жизнь сотням украинцев. Здоровья вам", - пожелал пятый Президент Украины.

До конца года больницы Украины бесплатно получат 40 кислородных концентраторов, - Порошенко 03

Руководитель Ривненской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Виталий Гайдукевич отметил: "Опять важные вещи в государстве приходится делать волонтерам, а не власти. Петр Порошенко обещал - слово будет соблюдено. Соответственно ривненским медикам в базовой ковидний больнице, которая сейчас имеет наибольшую нагрузку, хоть немного будет легче", - добавил Гайдукевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекратить разворовывание "коронавирусного фонда" и не закатывать деньги в асфальт, - Порошенко представил cвой план борьбы с СOVID-19

Всего с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 000 защитных костюмов для медиков, 10 000 антивирусных очков, более 50 000 высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники для более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 000 продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре благодаря льготному кредиту от Международного инвестиционного банка началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Одно из украинских предприятий закупило необходимое иностранное оборудование, а компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии - 27 000 костюмов, которые уже передают в больницы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
працюйте Гетьмане,о крім вас нікому...зелені скоти за рік умудрилися весь бюджет розікрасти
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27.11.2020 21:43
+38
Ну что же, на выходных куплю продукцию "Рошен". И вкусно, и копеечка на благотворительность пойдет. Предлагаю присоединиться и другим.
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27.11.2020 21:59
+36
Перші 12 кисневих концентраторів від Порошенка відправили до українських лікарень - Цензор.НЕТ 4945
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27.11.2020 21:54
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Таки да. На фото -- обычный балахон для посещений больных. Костюмы от Пороха вот

До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2101
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28.11.2020 13:38 Ответить
Не плутай ШВЛ з концентраторами !!! ШВЛ Порох вже давно передав в лікарні України !!!)))
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27.11.2020 22:17 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5255
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27.11.2020 22:18 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6035
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27.11.2020 22:26 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 235
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28.11.2020 12:43 Ответить
Поділи краще ті, що придбала зелена влада.
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27.11.2020 21:58 Ответить
При Супрун був коронавірус? Цікаво де?
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27.11.2020 22:14 Ответить
А суть ************ в закупці концентраторів? А нах воні без короновірусу потрібні?
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27.11.2020 22:21 Ответить
Ти в дитинстві метеликам крильця не відривав? Молоді деревця не ламав? Так за що ж природа тобі мститься?
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27.11.2020 22:30 Ответить
Так подкинь денег и купят еще аппаратов!
Люблю людей, которые не дав ни копейки, попрекают других тем, что они дают слишком мало!
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27.11.2020 22:02 Ответить
На ринку більше не було, а до виборів не можна було, бо відкрили б справу про підкуп виборців.
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27.11.2020 22:53 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 936
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28.11.2020 12:44 Ответить
Замовили усі, що були на ринку, чи думаєте, що того добра зараз навалом?
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27.11.2020 22:51 Ответить
Настоящий президент Украины!
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27.11.2020 21:55 Ответить
Такому быдлу как ты и это много! такие как ты должны выдохнуть нах.
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27.11.2020 22:00 Ответить
Ну что же, на выходных куплю продукцию "Рошен". И вкусно, и копеечка на благотворительность пойдет. Предлагаю присоединиться и другим.
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27.11.2020 21:59 Ответить
С 2014 только рошен.
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27.11.2020 22:11 Ответить
Вже.
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27.11.2020 22:22 Ответить
Корівкою Рошен запаслась.
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27.11.2020 22:34 Ответить
А я шоколадом!!! До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2801
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28.11.2020 12:46 Ответить
Я своего крестника,сына зебильной кумы,только рошеном кормлю...а та делает вид,что не замечает-на шару же)зебильо сразу забывает свои "убеждения"-только шару увидят
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27.11.2020 22:54 Ответить
"Задовбали" ці "переміни"... Лупонув по старій розкладці, потрапив по "спаму" - прийшлося відновлювать...
Не ви одна така... У мене зять підсміювався, перед виборами другого туру - "хоть поприкалуємся...". У "малого" на "мобільному" і в інших місцях, "ЗЕ" було... А місяців через два дивлюся - пропали наклейки!... Питаю: "Куди дів?... " Відповідь: "Сказали батьки, щоб познімав...".
"Прикололися..."
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29.11.2020 16:35 Ответить
Надо маркировку на аппараты нанести, а то завтра зебуины уже будут рассказывать про то, что они уже организовали регулярные поставки кислородных аппаратов, с фотографиями этих аппаратов.
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27.11.2020 22:00 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7729.
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27.11.2020 22:06 Ответить
Ооо Zik, а что на Лайфньюс ссылочки не было? )))
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27.11.2020 22:18 Ответить
Київська обл. ,альянс--СН,ОПЗЖ та....Батьківщина !!!)))
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27.11.2020 22:22 Ответить
Знову ширка Ваноі і ОПЗЖ ?
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27.11.2020 22:24 Ответить
Гадаю ,що це початок остаточного заходу "Батьківщини" з політичного обрію України !!))
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27.11.2020 22:28 Ответить
із відповідним ребредінгом на *****-вщину До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1884
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28.11.2020 01:10 Ответить
Будемо сподiватися, але юля як вуж вскрутиться.... До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1609
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28.11.2020 15:37 Ответить
ЕС -зі слугами . ! Але ж не з ЗАЖОПом , різницю відчуваєш , NаNаєць ? До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6535 .
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27.11.2020 22:24 Ответить
А где те, что срочно нашел степашка и ко?
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27.11.2020 22:07 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2772
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27.11.2020 22:11 Ответить
"Слышу речь не мальчика,но мужа." Трагедия "Борис Годунов". 1825. А.С.Пушкин. Слова Марины Мнишек, обращенные к самозванцу. Якщо що,панове... До речі,а що закупив членограй оманський,може хто небудь тут внятно так розказати?
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27.11.2020 22:16 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6747
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27.11.2020 22:17 Ответить
Сильный политик и замечательный человек , который спасет Украину !!
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27.11.2020 22:30 Ответить
...та дайте оклигати після першого "спасіння". Два "спасіння" від Порошенка = одна евтаназія.
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27.11.2020 23:00 Ответить
Эвтаназия для ватников
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28.11.2020 00:58 Ответить
Чого за 5 років не врятував?
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27.11.2020 23:08 Ответить
Ваня, Скажіть тому, що він як 1.5 роки як типу "приЗЕдент"
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27.11.2020 22:26 Ответить
Он знает , только он Человек , для которого не безразлична судьба украинцев !
Это вы скажите Зепотерпиллеру , что он не президент и никогда им не станет , для мыслящих украинцев !
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27.11.2020 22:28 Ответить
Він і сам знає ,, я маю на увазі Зе До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1033 ... Справжній президент - П Порошенко . До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3329 .
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27.11.2020 22:35 Ответить
Дело в том,что зе так и не стал президентом. И не станет
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28.11.2020 01:01 Ответить
Респект Пороху!
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27.11.2020 22:37 Ответить
кто знает, чем помогает курва кучма, тот кто побывал президентом и начал утопление Украины в систему корупции и олигархов?
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27.11.2020 23:03 Ответить
Порошенко спасает украинцев , а Офис ЗепрезЕдента посоветовал украинцам в условиях карантина больше ходить по лестницам и меньше ездить на лифте, особенно тем , кому за 70 !
Это не к добру.
А до того, рекомендовали пить стакан тёплой воды - видно, жрать тоже будет скоро нечего 😞
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27.11.2020 23:41 Ответить
16К в сутки!! В ж@пе порошина эти 40шт.
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28.11.2020 13:36 Ответить
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу под толстым слоем нафталина "отставной козы барабанщик"© лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа!
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28.11.2020 14:29 Ответить
До кінця року лікарні України безкоштовно отримають 40 кисневих концентраторів, - Порошенко - Цензор.НЕТ 795
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28.11.2020 00:08 Ответить
Ворье решило немножко поделиться украденным
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28.11.2020 01:32 Ответить
В плане гуманитарной помощи Петя конечно молодец. Вот так бы за год-два до выборов. Глядишь и булавы бы не лишился. Ведь были же и есть бабки. Но ... Советники "дюже вумни" его подвели, и наглость ("дорогэнька моя, я еще ни одни выборы не проигрывал"). Но нет худа без добра. Здоровьем своим занялся , похудел , помолодел.
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28.11.2020 08:45 Ответить
"так" в 2015-19рр. було за рахунок держбюджету. І саме ТАК і має бути! Щоб волонтери і меценати якмога менше за державу працювали.
Але ж - це не при вашій зебільній владі.
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28.11.2020 17:01 Ответить
Давай начинай уже с 2014-го, когда за Петю в один тур проголосовали.Напомни сколько офшорник тогда набрал % в первом и поледнем туре? Тогда значит "нарид" думал как надо, и что же произошло за пять лет, что народ для порохоботов превратился в зебилов? Может быть Пете надо подумать над своими ошибками, чем ********* те 73%,которые офшорника прокатили. Ведь большая их часть в 14-м за него проголосовала?
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28.11.2020 19:21 Ответить
офшорник - хто? Той, хто тримає свї статки в офшорах, уникаючи сплати податків в Україні. Це може бути беня, навіть Зе-клован, але аж ніяк не Порох.
А те, хто за кого проголосував - ще не означає, що кандидат помилився. Часто буває, що 73/43%зебілів виявились дебілами (так і сталось в цьому випадку). Навіть Леха Валенсу на другий термін поляки не обрали
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28.11.2020 20:38 Ответить
Ну то что Петя счетов в офшорах не имеет , ты меня повеселил. Ну а с 73% ты наверное меня не понял.Многие из этих 73 % в 2014 за Петю голосовали. По твоему получается в 2014 за Петю голосовали куча дебилов , которые потом в 2019 проголосовали за Вову. И при чем тут Валенса. Или ты уже и поляков дебилами считаешь?
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28.11.2020 20:51 Ответить
Вот Барыга Мальдивский, не то что зал?поглазый зесветоч членограй.
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28.11.2020 11:18 Ответить
Мені, мабуть, пороблено. Розумію, що треба, а електоральна підтримка Пороха серед мене не росте і все.
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28.11.2020 12:54 Ответить
Знаете... Это как поцелуй актёров в кадре. Вроде и языки в рот засовывают, и глаза закрывают... Процесс вполне реаленый, но вот мотивы и цели тщательно срежиссированы. 30 лет принимать непосредственное участие в групповом изнасиловании страны, а потом протянуть ей (стране) кружевной платочек, чтоб вытерла сопли. Трогательно! До слёз!😢
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28.11.2020 15:51 Ответить
p.Orest вам дякує .
А що його дякує , та хто п.Орест - Вам дастя ще знати
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28.11.2020 19:31 Ответить
Поклонникам таланта 5-го президента Украины Петра Алексеевича Порошенко на коммерческой основе предлагаются:
- катализатор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (высокоэффективный, гипоаллергенный, неканцерогенный);
- заклятия для камлания на рост электоральной поддержки Порошенко П.А. (среднеэффективные, экологически чистые);
- ингибитор роста электоральной поддержки Порошенко П.А. (блокирует излишний рост электоральной поддержки Порошенко П.А., вызванный передозировкой средствами из первых двух позиций, приводящей к избранию Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или коронации на царствие).
Предлагаемые продукты сертифицированы, возможна доставка.
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28.11.2020 21:14 Ответить
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