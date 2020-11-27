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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетьмана Тараса Трясила прошло боевое слаживание самоходного артиллерийского дивизиона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

После фазы индивидуальной подготовки военнослужащих произошло слаживание подразделений: тренировались расчеты, взводы, батареи и, наконец, все они в составе дивизиона. Итогом боевого слаживания стали тактические учения с боевой стрельбой.

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 01
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 02
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 03

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 04
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 05
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 06
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 07

Во время учений расчеты действовали днем ​​и ночью, осуществляли марш в район сосредоточения и выполняли весь комплекс элементов учений, как в реальной боевой обстановке: занятие и маскировка района огневых позиций, выполнение огневых задач и оставление района.

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 08

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 09
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 10

В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 11

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В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 12
В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона 13

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
А активно-реактивный??!
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28.11.2020 00:28
+4
Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
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28.11.2020 10:37
+3
хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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28.11.2020 00:03
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хорошая штука. Она от Каланчака или побережья накрывает кусок от крысноперекопского до джанкоя.
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28.11.2020 00:03 Ответить
У Пиона максимальная дальность стрельбы 50 км. От Каланчака даже до Красноперекопска не долетит.
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28.11.2020 00:16 Ответить
А активно-реактивный??!
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28.11.2020 00:28 Ответить
а где его взять активно реактивный
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28.11.2020 13:55 Ответить
А де огранічітелі для стрільби? Всі впевнені що наведення гармат відбулось правильно? Таке враження що організатори навчань забули про техніку безпеки!
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28.11.2020 15:23 Ответить
Кто в теме, тот знает...
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28.11.2020 16:32 Ответить
кто в темк в росии всмысле в украине активно реактивные выстрелы уже давно не производят
твк что в теме в росии только закупить можно больше негденатовские нам неподойдут калибр не тот
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11.01.2021 20:03 Ответить
а толку от этих хороших штук есди их применять воли нет 7 лет огороды в донецке топчут
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28.11.2020 13:54 Ответить
самий кращий Піон це Вільха
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28.11.2020 01:17 Ответить
Забудьте, "Артем" встав - перейшов на одноденний режим роботи.
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28.11.2020 10:11 Ответить
Він став. Якби він встав то працював би у дві зміни.
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28.11.2020 10:37 Ответить
+5
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28.11.2020 10:54 Ответить
да умели в сср технику делать столько лет прошло а оно все работает
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28.11.2020 13:52 Ответить
Да, особо "Жигули", ой, а зато умели делать кал.басу еще - бывает что в палке нету даже кусочка крысы(!) правда скорее в лотерею выиграешь.
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28.11.2020 18:26 Ответить
колбаса была лучше чем сейчас отдам 5 кило современной колбасы за кило той по 2-20 из ссср так что ненадо гнать на колбасу была на голову выше чем сейчас иненадо тупые мифы повторять сссркаких крыс там и близко небыло ненадо повторять тупые мифы сам самподрабатывал на киевском мясо комбинате и видел как что и из чего делают шас бы такая колбаса гривен по 600 за кило продавалась
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10.01.2021 01:29 Ответить
антиколорадос описал какой была кал.баса. кто работал там - даже за деньги ее не хавал. после "выноса" и раздачи всяким красножопым начальничкам, из настоящего мяса там было разве крысиное.
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10.01.2021 09:42 Ответить
вот ненадо только писеть только в сутки на дарницком забивалось больше тысячи голов коров ителят
мяса валом было холодильников не хватало какие крысы что ты бредиш колбаску сосиску ели с удовольствием за 7 лет работы обеденный тормозок ниразу не брал все свое ели с удовольствием а начальству балычек шел ане колбаса
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10.01.2021 21:21 Ответить
Что-то мало орудий для дивизиона. Это пол-батареии, но не более. Или другие воины за кадром?
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28.11.2020 18:07 Ответить
В дивізіоні 12 2С7. На першому знімку - мінімум дві батареї стоїть.
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29.11.2020 13:07 Ответить
А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт по САУ?

У 43-й ОАБр пройшли навчання з бойовою стрільбою самохідного артилерійського дивізіону - Цензор.НЕТ 7244
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28.11.2020 18:11 Ответить
РАССОСАЛАсь ВСЕ!
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29.11.2020 01:01 Ответить
Знов показуха...
Айзери показали дронами вірменам-підпуйловникам, куди тепер можна того бога війни засунути. От якби навчання на дронах пройшли, було б значно ефективніше. Бо поки Піони доїдуть до місця стрільб, їх вже дрони накриють... Війна ХХ століття у ХХІ-му не проканає, але пузатим гєнєралам корупціонерам то до сраки.
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28.11.2020 19:42 Ответить
100%. Все эти пионы, акации и прочие "ромашки" в наше время просто цветмет.
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28.11.2020 20:32 Ответить
Они из чёрного металла.
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28.11.2020 21:58 Ответить
Дурень. Ти навіть не спроможний осягнути побачене в війні в Нагорному Карабасі.
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28.11.2020 22:13 Ответить
 
 