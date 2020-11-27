В 43-й ОАБр прошли учения с боевой стрельбой самоходного артиллерийского дивизиона. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В 43-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетьмана Тараса Трясила прошло боевое слаживание самоходного артиллерийского дивизиона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
После фазы индивидуальной подготовки военнослужащих произошло слаживание подразделений: тренировались расчеты, взводы, батареи и, наконец, все они в составе дивизиона. Итогом боевого слаживания стали тактические учения с боевой стрельбой.
Во время учений расчеты действовали днем и ночью, осуществляли марш в район сосредоточения и выполняли весь комплекс элементов учений, как в реальной боевой обстановке: занятие и маскировка района огневых позиций, выполнение огневых задач и оставление района.
Топ комментарии
+4 Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
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+4 Ярема Стогін
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твк что в теме в росии только закупить можно больше негденатовские нам неподойдут калибр не тот
мяса валом было холодильников не хватало какие крысы что ты бредиш колбаску сосиску ели с удовольствием за 7 лет работы обеденный тормозок ниразу не брал все свое ели с удовольствием а начальству балычек шел ане колбаса
Айзери показали дронами вірменам-підпуйловникам, куди тепер можна того бога війни засунути. От якби навчання на дронах пройшли, було б значно ефективніше. Бо поки Піони доїдуть до місця стрільб, їх вже дрони накриють... Війна ХХ століття у ХХІ-му не проканає, але пузатим гєнєралам корупціонерам то до сраки.