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Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На улице Гончара в Киеве задние колеса мусоровоза ушли под асфальт. Для того, чтобы достать машину, нужна спецтехника.
Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
Под задними колесами грузовика образовалась яма, и мусоровоз теперь не может самостоятельно из нее выехать. Для того, чтобы поднять авто, нужна спецтехника.
Никто из людей не пострадал.
Сейчас из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.
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Топ комментарии
+14 ТутАхламон
показать весь комментарий27.11.2020 23:39
+8 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий27.11.2020 23:24
+4 Igor Porkhun
показать весь комментарий27.11.2020 23:58
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Так нафик тогда на Зелю наезжать. Потрясите пэдалика.