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дороги (2497) Киев (24547)

Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На улице Гончара в Киеве задние колеса мусоровоза ушли под асфальт. Для того, чтобы достать машину, нужна спецтехника.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

Под задними колесами грузовика образовалась яма, и мусоровоз теперь не может самостоятельно из нее выехать. Для того, чтобы поднять авто, нужна спецтехника.

Никто из людей не пострадал.

Сейчас из-за инцидента проезд по улице Гончара в столице перекрыли.

Также на Цензор.НЕТ: Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский. ФОТО (обновлено)

Мусоровоз провалился под асфальт в Киеве 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Жаль водилу.Лучше б, в этом месте, в тот же час там окзался зеленый ословоз .
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27.11.2020 23:39
+8
большая стройка
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27.11.2020 23:24
+4
Мусоровоз провалился? А мусора то где собаковские? Разбежались?
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27.11.2020 23:58
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большая стройка
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27.11.2020 23:24 Ответить
Он устал и прилег в ямке отдохнуть. Так делают многие звери.
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27.11.2020 23:27 Ответить
Повезло...а ведь могли и кабиной в кипяток...был бы бульон из мусорщиков с овощами содержимого мусоровоза
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27.11.2020 23:27 Ответить
Жаль водилу.Лучше б, в этом месте, в тот же час там окзался зеленый ословоз .
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27.11.2020 23:39 Ответить
так вот куда ушли деньги с ковид фонда в асфальт
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27.11.2020 23:40 Ответить
У вас асфальт в городах кладут за счёт города?
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28.11.2020 00:24 Ответить
гы!!неа!! казино монако это всё оплачивает!!(главное счета вовремя выставлять) Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві - Цензор.НЕТ 2820 Сміттєвоз провалився під асфальт у Києві - Цензор.НЕТ 2010
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28.11.2020 00:54 Ответить
А за чей счет еще можно?)
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28.11.2020 10:10 Ответить
В Европе тоже за счёт комуны.
Так нафик тогда на Зелю наезжать. Потрясите пэдалика.
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28.11.2020 11:38 Ответить
Это похоже на осадку фано при финальном аккорде зе хреном да по клавишам... Ну прям финал 6-й симфонии Шостаковича Члено Зе Граем....
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27.11.2020 23:56 Ответить
Мусоровоз провалился? А мусора то где собаковские? Разбежались?
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27.11.2020 23:58 Ответить
"Велике крадівництво" ?...
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28.11.2020 04:40 Ответить
Символично!
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28.11.2020 07:35 Ответить
чого ви переймаєтеся? - у нас все "гаразд" і все влаштовує.. - 3 раз вибрали Кличка
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28.11.2020 08:45 Ответить
Мусоровоз виявився "готовим к зємлє"...
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28.11.2020 10:06 Ответить
Центр города разваливается. Дороги то делают а на коммуникации болт положили. Трубы рвет, подмывает и все проваливается вниз. Это уже регулярно по несколько раз в год.
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28.11.2020 10:09 Ответить
 
 