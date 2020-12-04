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"Спасите микробизнес": ФОПы протестуют у стен Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

У стен Верховной Рады проходит акция предпринимателей "SaveФОП", участники которой требуют "сохранить свое право на предпринимательство".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции смогли пообщаться с нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко, который рассказал, что принес законопроект, в который хочет сделать поправки вместе с предпринимателями. 

Также с протестующими общался и замглавы МВД Антон Геращенко.

Протестующие сформировали колонну и планируют пройти по центру Киева.

Как сообщает корреспондент, участники акции идут с Европейской Площади на Крещатик. 

Протестующие прошли возле Офиса Президента и возвращаются обратно к парламенту.

В частности протестующие требуют срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №№3853-1 (2) (разработанные с учетом законопроектов №№2644, 2645).

Кроме того, образовать при Президенте Украины, постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине. Все изменения в законодательство, касающиеся условий осуществления деятельности микропредпринимательства, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий. 

Также протестующие требуют ровести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможивания товаров, которіе предусматривают устранение любых проявлений коррупции. Ввести мораторий на проверки микробизнеса, всеми контролирующими органами, до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины в соответствии со стандартами ЕС. А также вести мораторий на все виды проверок, всеми контролирующими органами, до момента снятия ограничений введенных законодательной и исполнительной властью, при существующей угрозе эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, действии чрезвычайного положения или карантина.

Также ппредприниматели требуют принимать взвешенные решения относительно карантина, в условиях реальной угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, принять все меры для соблюдения конституционных прав и свобод и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Также читайте: Рада сегодня заслушает план Кабмина по борьбе с COVID-19 и рассмотрит законопроекты о поддержке бизнеса на карантине

Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 01
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 02
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 03
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Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 05
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 06
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 07
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 08
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 09
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 10
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 11
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 12
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 13
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 14
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 15
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 16
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 17
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 18
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 19
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 20
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 21
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 22
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 23
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 24
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 25
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 26
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 27
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 28
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 29
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 30
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 31
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 32
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 33
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 34
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 35
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 36
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 37
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 38
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 39
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 40
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 41
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 42
Спасите микробизнес: ФОПы протестуют у стен Верховной Рады 43


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3526
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04.12.2020 11:32
+16
За кого голосували ці шпекулянти?
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04.12.2020 11:06
+15
Наголосували, тепер ниють
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04.12.2020 11:04
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04.12.2020 11:22 Ответить
Дарвіну робота, для зеленої команди - вихід з положення.
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04.12.2020 11:39 Ответить
Быдло в Верховной раде сидит. И без масок.
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04.12.2020 15:56 Ответить
Пандемія як інструмент в руках політиків фарисеїв. Під її шумок і на вимогу економічного убивці МВФ продали землю міжнародним корпораціям і латифундії, тепер в угоду олігархії і великій плутократії знищать її конкурентів - малий бізнес. Йде розчищення шляху до закабалення України її 17 оліграхами руками зелених путан.
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04.12.2020 11:28 Ответить
хахаха. методичка фореве.
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04.12.2020 11:41 Ответить
Требования четкие и справедливые. Люди ,которые решились на свой маленький бизнес, да еще дают работу другим,должны обязательно поддерживаться государством, как это делается во всем цивилизованном мире.
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04.12.2020 11:32 Ответить
а мікробізнес хіба набирає робітників? вони самі і робітники, і бухгалтери і прибиральники.
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04.12.2020 11:42 Ответить
"Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3526
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04.12.2020 11:32 Ответить
После марша, милости просим всех в "Велюр". Отобедайте, чем Б-г, тьфу, Коля послал. Фопам скидка.
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04.12.2020 11:44 Ответить
Протестуйте скольуо вам угодно, уважаемые! Но не забывайте выполнять правила карантина, которые никто не отменял. Помните, вокруг вас люди, заботьтесь об их здоровье!
Кстати, фискализация хоронит тенизацию! Помогите в этом государству! "Врятуйте мікробізнес": ФОПи протестують біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1351
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04.12.2020 12:02 Ответить
Владимир Пехтерев ага, это вы пенсионерам расскажите, в пенсионом фонде уже проблемы, так что последующая фискализация похоронит именно экономику, а помогать государству хоронить самого себя это удел идиотов.
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04.12.2020 15:24 Ответить
А почему солдаты без флагов?
Всё равно стоят без дела, а Раду никто громить не собирается (пока).
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04.12.2020 12:18 Ответить
Ось так йде перевиховання недоумства народу ..
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04.12.2020 12:24 Ответить
І народ захотів слухати двох ватників Геращенка та Тищенка?
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04.12.2020 12:49 Ответить
Неправильно протестуют. Нужно сразу на колени упасть!
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04.12.2020 13:00 Ответить
Знаю таких підприємців. Товару беруть на міліон за раз, а податок в них 1000 за місяць. Гниди вони. Привикли не платити. І таких дуже багато.
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04.12.2020 13:14 Ответить
Дима вы с начало станьте предпринимателем, и начните платить налоги, чушь о том что вы ко го том знаете, не актуальна, вы нам напишите сколько налогов заплатил, и сколько рабочих мест создали, а то по вашем же словам вы получается гнида редка.
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04.12.2020 14:59 Ответить
Касовий апарат коштує 5000 гривень. Для будь якого підприємця це підйомна сума. Я протів зедебілів, але їх потрібно легалізовувати. Касовий апарат обовязково
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04.12.2020 13:18 Ответить
А я вот дума что для вас не проблема купить его за свой счет предпринимателю, так же будет подъемно платить за обслуживание, так же не проблема содержать бухгалтера для отчетности, платить огромные штрафы, так что Дима где вас найти что бы все оплатили, а то вы так любите считать чужие деньги, что пора посчитать ваши.
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04.12.2020 14:51 Ответить
В чем проблема проводить операции через кассовый аппарат может кто объяснить?
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04.12.2020 14:12 Ответить
выход из тени реального оборота налички а следовательно неуплаты налогов в бюджет. кассовый аппарат по идее не нужен только обувным мастерским и реализаторам с х продуктов на рынке...
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04.12.2020 15:53 Ответить
смотри - единый налог это платить определённую сумму в месяц. ни больше, ни меньше - это и есть понятие единого налога. Даже если поставить кассовый аппарат - ту же определенную сумму ты и будешь платить! а вот при проверках всяких ,при наличии кассового аппарата - тут же появляются ОГРОМНЫЕ возможности впаять штрафы, типа "за нарушение кассовой дисциплины". Причем , даже без реальной вины ФОПа, подгрузить остатки каждодневные на налоговую не получится, так как сайт завис. Остатки не идут - повод для штрафа! Бинго!
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04.12.2020 23:19 Ответить
Ну что, поржали, зебилы? Вам нравилось когда 95 квартал нарушал закон и агитировал в "день тишины" перед выборами, уничтожал всех конкурентов, насмехался над ними? Нравилось вам, что 95 квартал нарушал закон? Все ржали, так весело вам было, залихватски так вели себя. Ну теперь привыкайте, что "95 квартал" в лице зелёной власти нарушает законы в отношении вас! Жрите! Жрите говно ложками, зебилы! И это только начало!
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04.12.2020 15:43 Ответить
Нит, эта канец!
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04.12.2020 17:15 Ответить
Сегодня продавал товар покупателю как ФОП по обычной цене и затем предложил ему купить этот же товар но по новым условиям хотя бы на 20 % дороже! Блин, не хочет падла платить))) против ФОПов могут выступать только те, кто получает деньги из бюджета, а таких за 30 лет наплодили миллионами! Поэтому и орут на каждом углу, чтобы драли с барыг, авось и мне бюджетнику перепадет🥴
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04.12.2020 18:25 Ответить
просто любо дорого посмотреть, как те, которые еще два года назад выпрыгивали из трусов и верещали за ЗЕленого скомороха, поливали дерьмом Пороха, теперь по полной выгребают от ЗЕленой швали, которую сами же и привели к власти... Бачили очі що купували, тепер їжте, хоч повилазьте ...
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04.12.2020 21:15 Ответить
Слышите, порошонки, а типа не при хряке ЕСВ ввёл грося, а типа не при хряке пытались ввести РРО, что хряк, что плесень одного поля ягода!
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04.12.2020 21:31 Ответить
мудак ты тупой кацапский! нет, все не так!
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04.12.2020 23:14 Ответить
Молодцы люди, не терпят! А по поводу кассовых аппаратов то вообще дебилизм полный...
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05.12.2020 00:04 Ответить
Введение кассовых аппаратов имеет определенный смысл, но есть большое НО.
Нет логики в отмене Е-декларирования для тварей судей и депутатов, но вытягивания денег из ФОПов и заробитчан и т.д. Как минимум такие действия не имеют смысла, кроме как наполнить карманы олигархов и дептатов.
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05.12.2020 12:30 Ответить
гівна вам на лопаті, а не порятунку. Голосували залену сволоту, ВИГРІБАЙТЕ по повній недоноски бізнесові!
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05.12.2020 21:03 Ответить
Кожен ФОП потрібно перевірити персонадьно і звідки тростуть ноги,Багато фопівців міліонери і не лише гривневі., а багато включають просто дурку.
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05.12.2020 22:22 Ответить
Как вам "кэшбэк" - жалоба на поддельный чек? Тысячи мошенников зае**т ФОПов поддельными чеками. Уже это заставит закрыться.
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05.12.2020 23:36 Ответить
Вот так платишь налоги, платишь, а президент грузит деньги на камазы и валит со страны.
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05.12.2020 23:38 Ответить
Каждый чиновник мечтает о новом Лексусе - платите налоги в полной мере.
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05.12.2020 23:40 Ответить
Любой мультимиллионер удовлетворится скромной зарплатой президента, потому что за страну можно и пострадать.
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05.12.2020 23:43 Ответить
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