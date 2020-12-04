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Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.

Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.

Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

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Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 01
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 02
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 03
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 04
Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
"Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
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04.12.2020 12:41
+4
Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
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04.12.2020 12:45
+3
Звонили мне эти кренделя.
Звонок:
- Здрасьте (называет имя)
- Здрастье
- Как ваши дела?
(после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
- Нормально
- Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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04.12.2020 12:48
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"Інвестори" по-українськи... А ми дивуємось, чому сюди ніхто не хоче вкладати гроші.
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04.12.2020 12:41 Ответить
Это уже НЯНИ БЕНИ или еще НЕТ Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7485
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04.12.2020 12:45 Ответить
Який йолоп буде вкладати в країну яка зав'язла в корупції і де відсутнє правосуддя?Вже навіть кредитори спекулянти не хочуть позичати гроші.
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04.12.2020 12:48 Ответить
так "інвестиції" ж в іноземні компанії
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04.12.2020 14:38 Ответить
Ще в 2016 довелося стикнутися з такими, тільки тоді вони були на майданчику Форекс.
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04.12.2020 12:44 Ответить
Ну форекс это несколько другое, это такой налог за низкий уровень финансовой грамотности. Там по сути легальная схема, и в теории можно даже заработать (примерно столько же шансов, как на тотализаторе).
А тут вот чистый развод на бабки.
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04.12.2020 12:55 Ответить
наивный
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04.12.2020 13:00 Ответить
Ні мене запрошували в офіс і пропонували розмістити мої кошти на іноземних майданчиках, в моєму випадку польські. Навіть надсилали, як тут зараз пишуть сайт де начебто можна будо у динаміці проаналізувати котіровки. Шахраї не залишають можливостей паразитувати на суспільстві
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04.12.2020 13:01 Ответить
Поразительно. Особенно это:

\\\\\\\\Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\

Вот какой оказывается суровый народ - никто не "сдал"? Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3068
И потом, 3млн. как-то наверное мало заработали.

\\\По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\\\\

т.е. у целых фирм ни у какой не упала планка, как у того Рокки, из мультика про бурундуков? Халяяявааааа - на 10млн., вложи.те.

чет с новостью не то. полтыщи рыл, суммы, и просто то шо никто не стуканул(дайте бабла - скажу где лохобизнес делают) Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3562
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04.12.2020 12:46 Ответить
Рядовые операторы-обзвонщики наверняка были не в курсе дела, им дали текст который говорить и список номеров для холодного прозвона. Что это такое и зачем говорящим головам никто не объяснял.
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04.12.2020 14:06 Ответить
если их в "кал-центре" 100 рыл, то чет думаю могли бы уже и догнать шо крутая фирма не будет клянчить по 5к. евро, дабы принести выложившему 6к. за месяц времени.
Это как семинар: Дай тыщу евро и я скажу те как за год заработать миллион(но почему-то сам не зарабатываю миллионы а прошу у тебя тыщу)))
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04.12.2020 14:40 Ответить
Звонили мне эти кренделя.
Звонок:
- Здрасьте (называет имя)
- Здрастье
- Как ваши дела?
(после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
- Нормально
- Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
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04.12.2020 12:48 Ответить
теж щось таке телефонувало, і ще двічі з таким жорстким іноземним акцентом і з номера не України, але говорило росіянською.
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04.12.2020 14:41 Ответить
После вопроса "как ваши дела?" сразу посылать на йух! Согласен, невежливо. А шо делать, шо делать?! )))
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04.12.2020 17:24 Ответить
Никто вас лохи не учил: Не желайте большего, как та старуха из "золотой рыбки", ибо всё равно останетесь ни с чем!
Так вам шаровикам и надо - сами по своей воле поддались искушению. Инвесторы херовы. Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8094
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04.12.2020 12:59 Ответить
Теперь надо собрать обманутых вкладчиков в большом кабинете и привести туда этих
"бизнесменов".
И оставить на 10 минут.
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04.12.2020 13:47 Ответить
Жадность до добра не доводит. Есть такая штука - fear of missing out (FOMO) или синдром упущенной выгоды что заставляет людей вкладывать ловэ в весьма рисковые инвестиции.
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04.12.2020 14:09 Ответить
После президентских выборов, "почему-то" не удивлен ...
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04.12.2020 14:09 Ответить
наера вы это рассказываете людям, если пострадавшим те же ниера не компенсируют?! хотя бы уж садили на десяточку с возможностью сидеть за компом и играть в тэтрис после успешного перевыполнения плана по лесозаготовкам.
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04.12.2020 14:47 Ответить
 
 