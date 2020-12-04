Двое киевлян выманили около $3 млн у инвесторов, имитируя участие в биржевых торгах, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения.
Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме он-лайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.
По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования сделки, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные крипто-кошельки более 3 миллионов долларов США.
Во время обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.
Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
А тут вот чистый развод на бабки.
\\\\\\\\Злоумышленники арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работали более 500 операторов. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\
Вот какой оказывается суровый народ - никто не "сдал"?
И потом, 3млн. как-то наверное мало заработали.
\\\По имеющейся информации, дельцы выманивали из пострадавших до 5 тыс. долларов США. Источник: https://censor.net/ru/p3235012\\\\\\\\
т.е. у целых фирм ни у какой не упала планка, как у того Рокки, из мультика про бурундуков? Халяяявааааа - на 10млн., вложи.те.
чет с новостью не то. полтыщи рыл, суммы, и просто то шо никто не стуканул(дайте бабла - скажу где лохобизнес делают)
Это как семинар: Дай тыщу евро и я скажу те как за год заработать миллион(но почему-то сам не зарабатываю миллионы а прошу у тебя тыщу)))
Звонок:
- Здрасьте (называет имя)
- Здрастье
- Как ваши дела?
(после такого вопроса начинаю подозревать шо будут разводить на лавэ, в этой стране такие вопросы в основном только для этого задают)
- Нормально
- Вы интересовались возможностью дополнительного заработка...
И дальше чёс про вот этот весь международный финансовый трейдинг.
Так вам шаровикам и надо - сами по своей воле поддались искушению. Инвесторы херовы.
"бизнесменов".
И оставить на 10 минут.