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СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях Украины. Во время следственных действий изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гривен.

СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 01
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 02
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 03
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 04
СБУ выявила масштабную схему ухода от налогов при сбыте 124 тыс. тонн подсолнечного масла на 2,3 млрд грн 05

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
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Топ комментарии
+6
займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
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04.12.2020 14:26
+3
сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
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04.12.2020 14:28
+2
превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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04.12.2020 14:41
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займитесь сепарами и 5й колонной в стране Медведчуком, каломойским, ахметовым, бойко, добкиным, зажиддями, ОПЗЖ, Нашими краями и прочей шароватной муйней - занимайтесь своей прямой обязанностью! хватит кошмарить бизнес! Ну не уплатили укажите на ошибки и помогите с ведением документации ... Если такие схемы возможны - это дыра в законах! Партия власти - все карты вам в руки - напишите закон так, чтоб махинации не были возможны а не используйте выборочное правосудие!
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04.12.2020 14:26 Ответить
- Дышите, не дышите. На что жалуетесь?
- На мышей… , прошептал Леопольд
- Мышите, не мышите.(с)
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04.12.2020 15:41 Ответить
сбу переквалифицировалось в сборщиков податей? однако)) ну когда ж им русней и сепарами заниматься, если они заняты несостоявшейся держзрадой и налогами)))
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04.12.2020 14:28 Ответить
Несплата державі податків в дуже великих розмірах також є загроза державності. Так, що це теж підпадає під обов'язки СБУ. А сепарами дійсно треба займатись. Їх дуже багато повилазило з приходом зебільної влади, це правда...
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04.12.2020 14:36 Ответить
превышение скорости на дороге, большая угроза жизни гражадн. завтра тебя дурака будут останавливать и штрафовать пожарные или санитары скрой помощи. тогда не кукарекай про закон.
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04.12.2020 14:41 Ответить
Ти дебіл?
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04.12.2020 15:28 Ответить
Ты не только злой, но и малость туповатый
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04.12.2020 15:26 Ответить
Ти дебіл?
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04.12.2020 15:28 Ответить
В цьому році врожай на соняшник був дуже поганий. Соняшникові королі вже підняли ціну майже на 50%. 800 грам Олейни в АТБ вже 40 грн. І це ще тільки початок, кажуть люди...
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04.12.2020 14:33 Ответить
а затем у "Конторщиков" находятся ....вот такие вот ...Яхты -Дома и все атрибуты ДОЛЬЧЕВИТА... СБУ виявила масштабну схему ухилення від податків під час збуту 124 тис. тонн соняшникової олії на 2,3 млрд грн - Цензор.НЕТ 750

Глава следственного управления СБУ живет в незарегистрированном элитном доме. ВИДЕО
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04.12.2020 14:43 Ответить
2,3 миллиарда? мне что-то думается, что только "кернел" с такими обьемами работает, не?
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04.12.2020 14:47 Ответить
если бы был "Кернел" то на фото где то на бочках был бы их логотип.лепят везде где можно и нельзя.
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06.12.2020 20:15 Ответить
Литинант Бакланов уже налоговиком заделался, бо все шпионы уже закончились. В смысле все пристроены по ОПам, ОГПУ и прочим канторам
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04.12.2020 15:24 Ответить
1. Искусственно сформировать крупный налоговый кредит можно только с помощью налоговой инспекции.
2. При экспорте налоговый кредит не формируется по определению.
3. Так масло продано за нал или на экспорт? СБУ путается в показаниях...
Вывод: СБУ по-беспределу кошмарит и прессует бизнес
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04.12.2020 16:07 Ответить
Нужна новая революция и не лубочная,а как положено.
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04.12.2020 16:38 Ответить
СБУ абсолютно бесполезная контора. Сборище предателей, сепаров. Это ярко показал 2014 год, процент предателей выше чем в других структурах. Прошло 7 лет с тех пор - ни чего не поменялось. Занимаются всякой всячиной, но только не своими обязанностями. Если ее сегодня ликвидировать никто ни чего не заметит. Только в бюджете миллионы долларов появятся.
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06.05.2021 16:11 Ответить
 
 