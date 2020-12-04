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Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В аэропорту "Борисполь" пограничники в пятницу отказали в пропуске двум иностранцам, один из которых путешествовал с георгиевской лентой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была повязана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - сказано в сообщении.

Двум иностранцам, один из которых путешествовал с колорадкой, отказали во въезде в Борисполе 01

Таким образом, после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

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Топ комментарии
+44
Нехайшшастіть... Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 4580
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04.12.2020 15:45
+35
Russisches Schwein
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04.12.2020 15:52
+32
То такий Ганс , як зеленський англієць . В Німеччині "дєдиваєвалі" краще себе почувають , ніж в саоїй параші .
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04.12.2020 15:53
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То такий Ганс , як зеленський англієць . В Німеччині "дєдиваєвалі" краще себе почувають , ніж в саоїй параші .
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04.12.2020 15:53 Ответить
Нехайшшастіть... Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 4580
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04.12.2020 15:45 Ответить
Как сказать на немецком (с соблюдением колорита): "Нех.й шастать"?
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04.12.2020 15:45 Ответить
Russisches Schwein
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04.12.2020 15:52 Ответить
😁😁😁
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04.12.2020 17:06 Ответить
Russisches Schweine Hund
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04.12.2020 18:47 Ответить
важко, треба шукати довго, може і не бути, бо реалії немає такої.
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04.12.2020 16:00 Ответить
Це "ідіома"... А ідіоматичні вирази не перекладаються...
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04.12.2020 16:03 Ответить
їм можна знайти відповідник, інколи. а так залишається лише дослівний переклад іпояснювати довго з прикладами та історичним навантаженням.
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04.12.2020 16:09 Ответить
Наснаги в пошуках...
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04.12.2020 17:26 Ответить
Кэп, залогинься
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04.12.2020 16:16 Ответить
Є претензії?...
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04.12.2020 16:22 Ответить
Почитай тлумачення поняття "ідіома"...
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04.12.2020 16:24 Ответить
schwul der son
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04.12.2020 16:07 Ответить
це сукин сьін.не підходить.
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04.12.2020 16:10 Ответить
а у такого можу бути син?
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04.12.2020 16:13 Ответить
вот по этому у немцев, это и есть сильное ругательство....
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04.12.2020 16:17 Ответить
так некуй шастать не сильне. воно об"ємне з іншого смислу.
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04.12.2020 16:26 Ответить
а, это как дополнение на немецком...Ок
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04.12.2020 16:30 Ответить
какой ты нудный...
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04.12.2020 16:49 Ответить
краще подивитисб оце і насолодися " НАШІ БЕЗ РАШІ - Росіянин у Львівському Аеропорті" https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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04.12.2020 16:11 Ответить
😂👍🏻
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04.12.2020 21:49 Ответить
зозальтен піпка русішен швайне шет)
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04.12.2020 16:26 Ответить
К сожалению полностью колорит на немецком не передать ввиду отсутствия колоритного обозначения слова х..й и его походных, а слово шастать, бродить bummeln
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04.12.2020 17:13 Ответить
Pischow na *****
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04.12.2020 17:33 Ответить
правильно отказали, колорадка признак имбецила зараженного микробом рюзьге духа вонючего
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04.12.2020 15:45 Ответить
Молодцы пограничники, а немецкий утырок пусть включит мозг и по приезду домой поблагодарит своего русского другана.
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04.12.2020 15:45 Ответить
И свою русскую жену дуру
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04.12.2020 15:49 Ответить
Дураков надо учить.
Браво, погранцы.
Элегантно, но вата из-за дурости попадает на приличные бабки.
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04.12.2020 15:46 Ответить
насолодися " НАШІ БЕЗ РАШІ - Росіянин у Львівському Аеропорті" https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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04.12.2020 16:07 Ответить
Если он настоящий немец,то его эта дура из России тупо подставила,откуда ему знать реакцию в Украине на ленточку?
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04.12.2020 16:21 Ответить
Тепло теперь в Берлине? У меня там сестра двоюродная замужем за немцем
Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 7528
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04.12.2020 15:46 Ответить
Петровым-Водкиным?
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04.12.2020 16:19 Ответить
Бендером - Задунайским ))
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04.12.2020 16:57 Ответить
Зря ,его надо было отправить в путешествие на ЗОНУ годков на пять ... Двум иностранцам, один из которых путешествовал с "колорадкой", отказали во въезде в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 2438
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04.12.2020 15:46 Ответить
Казадойче сто відсотків , вони всі ватніки , всі за путена за расею .Погранцам респект!
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04.12.2020 15:47 Ответить
їм просто штазі длзволяють з усяким говном ходить. тому воно таке борзе.
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04.12.2020 16:01 Ответить
Нех вообще сейчас пускать иностранцев а в германии огромная сеть шпионофф РФ
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04.12.2020 15:50 Ответить
Целый ДДР, никто не проверял. Просто присоединили во всей агентурой и все.
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04.12.2020 15:51 Ответить
а вони потім розлізлись і на західну дойчландію.
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04.12.2020 16:02 Ответить
Скорее всего так называемый "немец" из Казахстана. У них имена часто немецкие.
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04.12.2020 15:50 Ответить
стрічки говоришь значит любишь Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 1654
Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6477
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04.12.2020 15:51 Ответить
москаль даже в нью-йорке может жить, ибо не национальность...
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04.12.2020 15:59 Ответить
респект погранцу, который не закрыл глаза на эту, казалось бы, мелочь....
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04.12.2020 16:01 Ответить
насолодися " НАШІ БЕЗ РАШІ - Росіянин у Львівському Аеропорті" https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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04.12.2020 16:05 Ответить
дякую, заціни оце: https://www.youtube.com/watch?v=nlljDDqprdI
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04.12.2020 16:33 Ответить
в курсі, подобається.
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04.12.2020 16:57 Ответить
Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6484 Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 2126
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04.12.2020 16:01 Ответить
тем, кто с колорадкой нужно усиленный личный досмотр устраивать. а то всякие личные самолеты Х#йла с коксом - они как бы очень явственно намекают.
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04.12.2020 16:09 Ответить
"Турыст" такой же немец ,как пересидент украинец ! Да и барышня одного поля ягода. Это из тех ,кто сидят на "социале" (на шее немецких налогоплательщиков) и ругают хозяев почем зря. Удавить этой ленточкой и всем будет польза.
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04.12.2020 16:09 Ответить
агіте нахт!
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04.12.2020 16:13 Ответить
как говорят на мордовии цюрюк нахт хаус.
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04.12.2020 16:18 Ответить
А тим часом на Закарпатті... Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 1015
Главою району на Закарпатті може стати громадянин Угорщини, - журналіст
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04.12.2020 16:18 Ответить
Так там 99% громадян Угорщини
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04.12.2020 20:41 Ответить
Опять кацапы как тараканы лезут в Украину
Почему им бы не поехать в Сибирь ?
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04.12.2020 16:35 Ответить
Двом іноземцям, один з яких подорожував з "колорадкою", відмовили у в'їзді в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 6280
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04.12.2020 17:17 Ответить
он теперь подарит свастику "русскому другу" в Германии
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04.12.2020 17:29 Ответить
Колорадка , це ж символ тероризму і мародерства . Треба штрафувати на великі суми , "людей" які це популяризують . А гроші витрачати на боротьбу з російським фашизмом і тероризмом . Це було б справедливо . Добре хоч в Україну не впустили цих виродків .
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04.12.2020 19:22 Ответить
А знайти наркоту у колорада слабо, тай на обмін його
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04.12.2020 20:36 Ответить
 
 