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Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицией блокирована деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом самодельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что преступная группировка состояла из четырех мужчин - жителей Днепропетровской и Киевской областей. 42-летний организатор группы - житель г. Каменское, временно выехал за границу и оттуда руководил группой. Еще один член группы занимался закупкой стартовых пистолетов, а также контрабандой оружия с востока страны из зоны боевых действий, а другие - перерабатывали и сбывали оружие через Интернет.

Во время обысков полицейские уголовного розыска в одном из административных зданий в Киеве обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления и переработки оружия. Также по месту жительства фигурантов изъяли более 100 единиц переделанного огнестрельного оружия, 70 ножей, 500 патронов, порох, специальное оборудование.

Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Киеве зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия, - полиция

Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция 03

Также установлены покупатели оружия из разных городов Украины. Сейчас у них проводятся санкционированные обыски и изымается незаконно купленное оружие. За последние полгода члены группы сбыли более 100 единиц переработанного огнестрельного оружия на территории Украины.

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Выяснилось, что все фигуранты дела ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время решается вопрос о задержании мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины и избрании им меры пресечения.

Также смотрите: Межрегиональная организованная группировка торговцев оружием разоблачена в Кривом Роге, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Только свободная продажа оружия населению поможет выбраться Украине из гнилой ямы судей, прокуроров, сбушников и в последнюю очередь бандитов. Кольт уравняет всех и урезонит этих толстожобых обезьян.
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04.12.2020 17:37
+4
Твою мать!!!! даже ппш или томпсона есть. но главное во всем это то, что простым гражданам нихрена нельзя. знаешь что перед тобой вооруженные бандиты, беги домой за берданкой, если есть. а нет, так камнем в голову целься и так с двух рук. не понимаю почему у Кравчука не изьяли све личное оружие. он на всю страну показал кольт, сантиметров 30 и сказал в прямом эфире, что будет валить всех без придупреждения, кто зайдет на его территорию или в дом без приглашения. а это противозаконно.
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04.12.2020 17:50
+2
так это резинострелы..они к оружию не имеют ни какого отношения!!! Это устройство для метания резиновых зарядов нелетального действия..Просто показатель сделали очередной )))
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04.12.2020 17:02
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Скоро и Разрешения не потребуется , а если и будит Закон , - То по факту100% наличия у населения вместе с грудными детьми.
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04.12.2020 16:56 Ответить
Потенциально сотня зэков?
Мало того что испугались когда покупали, так теперь еще и сядут.
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04.12.2020 16:56 Ответить
так это резинострелы..они к оружию не имеют ни какого отношения!!! Это устройство для метания резиновых зарядов нелетального действия..Просто показатель сделали очередной )))
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04.12.2020 17:02 Ответить
Такие таланты не могут себя реализовать и пополнить казну государства.
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04.12.2020 17:27 Ответить
Только свободная продажа оружия населению поможет выбраться Украине из гнилой ямы судей, прокуроров, сбушников и в последнюю очередь бандитов. Кольт уравняет всех и урезонит этих толстожобых обезьян.
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04.12.2020 17:37 Ответить
Нет, к сожалению. Оружие само не стреляет. Стреляет человек. А у нас 80 процентов -- рабы.
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04.12.2020 19:54 Ответить
Ну пусть 80% и не покупают..кто их заставляет?А 20% будут защищать свою честь и достоинство
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04.12.2020 20:02 Ответить
Твою мать!!!! даже ппш или томпсона есть. но главное во всем это то, что простым гражданам нихрена нельзя. знаешь что перед тобой вооруженные бандиты, беги домой за берданкой, если есть. а нет, так камнем в голову целься и так с двух рук. не понимаю почему у Кравчука не изьяли све личное оружие. он на всю страну показал кольт, сантиметров 30 и сказал в прямом эфире, что будет валить всех без придупреждения, кто зайдет на его территорию или в дом без приглашения. а это противозаконно.
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04.12.2020 17:50 Ответить
Из турецких стартовиков можно сделать только резинострел.
А резинострел это не оружие а Приспособление для отстрела нелетальных боеприпасов.
Админка.
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04.12.2020 19:20 Ответить
Ну пусть 80% и не покупают..кто их заставляет?А 20% будут защищать свою честь и достоинство
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04.12.2020 20:03 Ответить
 
 