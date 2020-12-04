Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 4 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.
Традиционно пятничное заседание началось с часа вопросов к Кабмину.
Далее Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина.
Тем временем под Радой проходила акция протеста ФОПов. На митинге периодические возникали перепалки и толкотня.
В зале депутаты на полгода освободили часть ФОПов от уплаты ЕСВ и единого налога, а также вернули уголовную ответственность за ложь в декларациях.
Также Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Совещание в секторе "Европейской Солидарности".
Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.
Ахтем Чийгоз ("ЕС") и спикер ВР Дмитрий Разумков.
Сектор "Голоса": Андрей Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубив ("ЕС") разговаривает по телефону.
Николай Люшняк ("Довира") принес Михаилу Папиеву (ОПЗЖ) книгу о "подвигах" чекистах.
Папиев сразу же приступил к чтению.
"Слуги народа" в чате фракции негодуют из-за акции протеста ФОПов под ВР.
"Никаких коридоров нет. Полиция стоит только перед входом. То есть ФОПы физически мешают проходу в здание. Коллеги, это точно не имеет ничего общего с самыми передовыми представлениями о порядке проведения митингов. Считаю, что нам все же нужно задуматься над законом, который это регулирует", - возмущается претендентка на пост судьи Конституционного Суда, "слуга народа" Ольга Совгиря.
"100% это охлократия", - поддерживают Совгирю другие "слуги народа".
"Просто не хотелось бы об этом задумываться, когда кому-то дадут по голове", - стращает коллег Совгиря.
"Слуга народа" Алексей Жмеренецкий рассказал коллегам о дискуссии с ФОПами об ужесточении карантина: "Люди все равно умирают (из-за нас, конечно же) а без карантина хоть они, ФОПы, подзаработают на самолечение. Вот такая, бл#ть, логика".
Министры прибыли в Раду на Час вопросов к правительству.
Тем временем, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) получил сообщение: "Дорогой шеф, пожалуйста, не забудьте о нашей з/п". Также нардеп получил сообщения от абонентов "Марк Гинзбург" и "архимандрит Глеб".
Тем временем Владимир Мороз получил на телефон селфи от контакта "Саша-котенок".
"Слуги народа" Юрий Мысягин и Максим Бужанский.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказывает парламентариям о борьбе с коронавирусом.
Нестор Шуфрич получил сообщение от Кости о покупке картины Йосифа Бокшая "Апостол Павел": "Придавили продавца до 10 и не покупаем".
"Бокшая нужно сейчас забирать или отказываться", - пишут Шуфричу.
Михаил Макаренко (ОПЗЖ, слева) пришел к "слуге народа" Анатолию Остапенко (справа) почитать прессу.
Вице-спикер ВР Елена Кондратюк, Сергей Власенко ("Батькивщина) и замглавы МВД Антон Геращенко беседуют в президиуме Рады. За ними наблюдает Александр Абдуллин ("Батькивщина).
"Слуги народа" Кирилл Нестеренко и Лада Булах ищут в Google иммуносупрессант "Програф".
Пленарное заседание Верховной Рады 4 декабря.
Министр здравоохранения Степанов рассказывает о ситуации с коронавирусом, зал парламента наполовину пуст.
"Слуги народа" Николай Тищенко и Давид Арахамия.
"Слуга народа" Игорь Васильев получил сообщение от абонента "Люимая": "Разозлилась, что я сказала, чтобы в доме был порядок, потому что не успеваю за всеми убирать. Ну блин, я за ней драю дом 10 раз! И я ничего ни разу не говорила".
"Она тоже без дела не сидит. Но я думаю, она привыкла. Может, спина болит", - отвечает Васильев "Любимой".
"Давай фотку с Зе. Он там у вас сегодня", - пишет "слуге народа" "Любимая".
В чатах "слуг народа" просят дать слово Жану Беленюку: у него есть вопрос к профильному министру. Также продолжается обсуждение "дискомфорта", который причиняют "слугам народа" протестующие.
В чате "слуг народа" призывают всех прийти в зал на работу. Также сообщают, что у Дениса Монастырского обнаружили коронавирус.
"Слуга народа" Васильев получил сообщение: "Надо тогда #бать жестко". А сам набирает сообщение, о том, что у некоего Славы со всеми +: "Я нашел нулевого пациента".
Николай Княжицкий ("ЕС") знакомится с книгой "Карпатская Украина".
Артем Дмитрук (СН, без маски, с бородой).
Нардепы заполонили ложу Кабмина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков.
Разумков и Тищенко.
Очередь нардепов к премьеру Шмыгалю выстроилась с двух сторон.
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Андрей Задорожный (СН) читает сообщения в чате комитета.
"Опять ни копейки на экологию в бюджете на 2021 г.", - возмущаются в чате.
Тарас Батенко "За майбутнє" и Святослав Юраш (СН).
"Слуги народа" Алексей Кузнецов и Дмитрий Любота.
Фото: Цензор.НЕТ
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