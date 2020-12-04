РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15320 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныФоторепортаж
13 679 19
Абдуллин (10) Васильев (21) Власенко Сергей (1361) ВР (28822) Княжицкий (201) Остапенко (14) Папиев (42) Шуфрич (937) Геращенко Антон (1438) Арахамия (956) Чийгоз (315) Степанов Максим (2060) Монастырский (334) Мысягин (55) Батенко (9) Беленюк Жан (57) Кондратюк_Елена (79) Разумков Дмитрий (1520) Жмеренецкий Алексей (7) Бужанский (102) Артем Дмитрук (36) Осадчук Андрей (37) Тищенко Николай (288) Железняк Ярослав (341) Любота Дмитрий (6) Шмыгаль Денис (2330) Булах (9) Совгиря (51) Юрченко Александр (101) Юраш Святослав (17) Кубив (183) Задорожный Андрей (5)

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 4 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Традиционно пятничное заседание началось с часа вопросов к Кабмину. 

Далее Рада приняла законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина.

Тем временем под Радой проходила акция протеста ФОПов. На митинге периодические возникали перепалки и толкотня.

В зале депутаты на полгода освободили часть ФОПов от уплаты ЕСВ и единого налога, а также вернули уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Также Рада приняла закон, позволяющий получить ускоренный доступ к вакцине от COVID-19.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 01

Совещание в секторе "Европейской Солидарности".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 02

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.


Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 03

Ахтем Чийгоз ("ЕС") и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 04

Сектор "Голоса": Андрей Осадчук, Ярослав Железняк. Степан Кубив ("ЕС") разговаривает по телефону.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 05

Николай Люшняк ("Довира") принес Михаилу Папиеву (ОПЗЖ) книгу о "подвигах" чекистах.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 06

Папиев сразу же приступил к чтению.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 07
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 08

"Слуги народа" в чате фракции негодуют из-за акции протеста ФОПов под ВР.

"Никаких коридоров нет. Полиция стоит только перед входом. То есть ФОПы физически мешают проходу в здание. Коллеги, это точно не имеет ничего общего с самыми передовыми представлениями о порядке проведения митингов. Считаю, что нам все же нужно задуматься над законом, который это регулирует", - возмущается претендентка на пост судьи Конституционного Суда, "слуга народа" Ольга Совгиря.

"100% это охлократия", - поддерживают Совгирю другие "слуги народа".

"Просто не хотелось бы об этом задумываться, когда кому-то дадут по голове", - стращает коллег Совгиря.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 09

"Слуга народа" Алексей Жмеренецкий рассказал коллегам о дискуссии с ФОПами об ужесточении карантина: "Люди все равно умирают (из-за нас, конечно же) а без карантина хоть они, ФОПы, подзаработают на самолечение. Вот такая, бл#ть, логика".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 10

Министры прибыли в Раду на Час вопросов к правительству.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 11

Тем временем, Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) получил сообщение: "Дорогой шеф, пожалуйста, не забудьте о нашей з/п". Также нардеп получил сообщения от абонентов "Марк Гинзбург" и "архимандрит Глеб".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 12

Тем временем Владимир Мороз получил на телефон селфи от контакта "Саша-котенок".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 13

"Слуги народа" Юрий Мысягин и Максим Бужанский.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 14

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказывает парламентариям о борьбе с коронавирусом.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 15

Нестор Шуфрич получил сообщение от Кости о покупке картины Йосифа Бокшая "Апостол Павел": "Придавили продавца до 10 и не покупаем".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 16

"Бокшая нужно сейчас забирать или отказываться", - пишут Шуфричу.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 17

Михаил Макаренко (ОПЗЖ, слева) пришел к "слуге народа" Анатолию Остапенко (справа) почитать прессу.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 18

Вице-спикер ВР Елена Кондратюк, Сергей Власенко ("Батькивщина) и замглавы МВД Антон Геращенко беседуют в президиуме Рады. За ними наблюдает Александр Абдуллин ("Батькивщина).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 19

"Слуги народа" Кирилл Нестеренко и Лада Булах ищут в Google иммуносупрессант "Програф".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 20

Пленарное заседание Верховной Рады 4 декабря.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 21

Министр здравоохранения Степанов рассказывает о ситуации с коронавирусом, зал парламента наполовину пуст.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 22
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 23

"Слуги народа" Николай Тищенко и Давид Арахамия.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 24

"Слуга народа" Игорь Васильев получил сообщение от абонента "Люимая": "Разозлилась, что я сказала, чтобы в доме был порядок, потому что не успеваю за всеми убирать. Ну блин, я за ней драю дом 10 раз! И я ничего ни разу не говорила".

"Она тоже без дела не сидит. Но я думаю, она привыкла. Может, спина болит", - отвечает Васильев "Любимой".

"Давай фотку с Зе. Он там у вас сегодня", - пишет "слуге народа" "Любимая".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 25

В чатах "слуг народа" просят дать слово Жану Беленюку: у него есть вопрос к профильному министру. Также продолжается обсуждение "дискомфорта", который причиняют "слугам народа" протестующие.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 26

В чате "слуг народа" призывают всех прийти в зал на работу. Также сообщают, что у Дениса Монастырского обнаружили коронавирус.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 27

"Слуга народа" Васильев получил сообщение: "Надо тогда #бать жестко". А сам набирает сообщение, о том, что у некоего Славы со всеми +: "Я нашел нулевого пациента".


Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 28
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 29

Николай Княжицкий ("ЕС") знакомится с книгой "Карпатская Украина".

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 30

Артем Дмитрук (СН, без маски, с бородой).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 31

Нардепы заполонили ложу Кабмина.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 32
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 33

Премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 34

Разумков и Тищенко.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 35

Очередь нардепов к премьеру Шмыгалю выстроилась с двух сторон.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 36

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Андрей Задорожный (СН) читает сообщения в чате комитета.

"Опять ни копейки на экологию в бюджете на 2021 г.", - возмущаются в чате.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 37

Тарас Батенко "За майбутнє" и Святослав Юраш (СН).

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 38

"Слуги народа" Алексей Кузнецов и Дмитрий Любота.

Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, слуги народа негодуют из-за протестов ФОПов: 100% это охлократия, - день работы ВР 4 декабря 39

Фото: Цензор.НЕТ
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А ведь они реально конченные уроды !!!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 19:28
+7
бо то хохлы- малороси - частина сепари латентні... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 1213
показать весь комментарий
04.12.2020 19:44
+6
вони є зеркалом- недосуспільства...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чего все внутренние чаты на языке агрессора идут, интересно? Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 8400
показать весь комментарий
04.12.2020 19:23 Ответить
бо то хохлы- малороси - частина сепари латентні... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 1213
показать весь комментарий
04.12.2020 19:44 Ответить
А ведь они реально конченные уроды !!!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 19:28 Ответить
вони є зеркалом- недосуспільства...
показать весь комментарий
04.12.2020 19:42 Ответить
Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 4776
Прогноз
показать весь комментарий
04.12.2020 19:31 Ответить
Боятся пи*ары что могут по голове получить от протестующих.
показать весь комментарий
04.12.2020 19:38 Ответить
Считаю, что нам все же нужно задуматься над законом, который это регулирует", - возмущается претендентка на пост судьи Конституционного Суда, "слуга народа" Ольга Совгир - все верно, гоев и чернь нужно в правительственный квартал просто не пускать...- одним видом настроение портят...- "слугам"... Книга о чекистах для Папиева, Шуфрич обсуждает покупку картины, "слуги народа" негодуют из-за протестов ФОПов: "100% это охлократия", - день работы ВР 4 декабря - Цензор.НЕТ 2497
показать весь комментарий
04.12.2020 19:41 Ответить
Зебилы, охлократия это:
1. лохократия
2. лохотрахия
Какой вариант для вас, зебилята вы туповатые, ближе к телу?
показать весь комментарий
04.12.2020 20:02 Ответить
А що це за фрік з бородою. Що за потвора? Вперше бачу. Може це сек'юріті якесь?
показать весь комментарий
04.12.2020 20:29 Ответить
и это рабочий день? и это 450 захребетников на полном гособеспечении ???
Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 9179

...
показать весь комментарий
04.12.2020 20:42 Ответить
дровосеки ухаживают за собой, чтобы нравиться другим дровосекам (дмитрук)
показать весь комментарий
04.12.2020 21:24 Ответить
"Всьо то має бути 3,14зжене і стріляне!" (с) Кузьма.
показать весь комментарий
04.12.2020 22:25 Ответить
В смарте у мразючка архимандрит рядом с Гинзбургом! Тот ещё букетик морей бескрайних трудовых. Сколько же ещё нужно войн, Майданов, выборов-перевыборов, смен поколений что бы эта народность научилась выбирать для себя?! Но для всех! Но как себе!
показать весь комментарий
04.12.2020 23:13 Ответить
иммуносупрессант "Програф".от ковида?
показать весь комментарий
05.12.2020 01:35 Ответить
ТАМ НЕ ФОПИ ПРОТЕСТУВАЛИ. А УКРАЇНЦІ ПРОТИ ДЖИДЯЧОГО КАРАНТИНУ.
показать весь комментарий
05.12.2020 05:46 Ответить
Є нормальні.Княжицький.Книжку про Україну читає.Хоч хтось...
показать весь комментарий
05.12.2020 08:01 Ответить
ну так вышли бы по раду и сказали этим фопам все, что они про них думают Книга про чекістів для Папієва, Шуфрич обговорює купівлю картини, "слуги народу" обурюються через протести ФОПів: "100% це охлократія", - день роботи ВР 4 грудня - Цензор.НЕТ 6743 а бздошно, бо назад в вр можно и не заползти
показать весь комментарий
05.12.2020 13:50 Ответить
 
 