Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 4 декабря, в поселке Гончаровское на Черниговщине танкисты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ почтили память своего комбрига и побратимов, отдавших жизнь за Украину в районе проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Памятные стелы установили в честь погибших полковника Юрия Межакова, старшего солдата Олега Ременного, солдата Андрея Норенко, солдата Дмитрия Власенко, солдата Андрея Бойко.

В мероприятии открытия памятных именных плит приняли участие родные погибших, начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Север" , представители областных и местных органов власти и общественность.

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Присутствующие вспомнили поименно каждого погибшего почтили их память минутой молчания и возложением цветов.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) провел заупокойную службу по погибшим, освятил памятные стелы и вручил родным Героев медали "Любовь и жертвенность в Украину".

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