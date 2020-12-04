Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Сегодня, 4 декабря, в поселке Гончаровское на Черниговщине танкисты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ почтили память своего комбрига и побратимов, отдавших жизнь за Украину в районе проведения АТО/ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Памятные стелы установили в честь погибших полковника Юрия Межакова, старшего солдата Олега Ременного, солдата Андрея Норенко, солдата Дмитрия Власенко, солдата Андрея Бойко.
В мероприятии открытия памятных именных плит приняли участие родные погибших, начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Север" , представители областных и местных органов власти и общественность.
Присутствующие вспомнили поименно каждого погибшего почтили их память минутой молчания и возложением цветов.
Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) провел заупокойную службу по погибшим, освятил памятные стелы и вручил родным Героев медали "Любовь и жертвенность в Украину".
Пожалуйста, подождите...
Героям вічна пам'ять!
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
//ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
(допоки ми їх пам"ятаємо !)
Всех помнят. И всех чтут.
Да, не всем СРАЗУ ставят памятные знаки.....
Есть к этому свои основания. Честь им!
Горжусь, что с такими "мишками" и их пехотой воевал! )))