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Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сегодня, 4 декабря, в поселке Гончаровское на Черниговщине танкисты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ почтили память своего комбрига и побратимов, отдавших жизнь за Украину в районе проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 01

Памятные стелы установили в честь погибших полковника Юрия Межакова, старшего солдата Олега Ременного, солдата Андрея Норенко, солдата Дмитрия Власенко, солдата Андрея Бойко. 

Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 02

В мероприятии открытия памятных именных плит приняли участие родные погибших, начальник управления территориальной обороны оперативного командования "Север" , представители областных и местных органов власти и общественность.

Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 03

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Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 04
Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 05

Присутствующие вспомнили поименно каждого погибшего почтили их память минутой молчания и возложением цветов.

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) провел заупокойную службу по погибшим, освятил памятные стелы и вручил родным Героев медали "Любовь и жертвенность в Украину".

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Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине 06

Автор: Володимир Янченко
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3313
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04.12.2020 19:37 Ответить
Дякую воїнам за те, що живий і живу в вільній Україні.
Героям вічна пам'ять!
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04.12.2020 20:06 Ответить
**
Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!

Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
//ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
(допоки ми їх пам"ятаємо !)
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04.12.2020 20:38 Ответить
Героям слава!
Именные памятные плиты танкистам 1-й ОТБр, погибшим в зоне АТО/ООС, открыли на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8708
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04.12.2020 22:02 Ответить
Честь танкистам 1 отбр .
Всех помнят. И всех чтут.
Да, не всем СРАЗУ ставят памятные знаки.....
Есть к этому свои основания. Честь им!
Горжусь, что с такими "мишками" и их пехотой воевал! )))
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06.12.2020 21:15 Ответить
 
 