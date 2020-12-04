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По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В оккупированном Крыму заметили 2 грузовика с зенитными установками. Они двигались по направлению к административной границе.

Об этом сообщает издание "Крым Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

Грузовики заметили на автодороге Симферополь-Армянск в районе села Войково Первомайского района.

Как сообщил корреспондент "Крым.Реалии", судя по внешнему виду боевых машин – это четырехствольные зенитные самоходные установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низколетящих целей; в настоящее время эта техника считается устаревшей.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

Колонна прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.

Официально военные ведомства оккупантов о перемещении зенитных установок по Крыму не сообщали.

По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 6227На фото собственный центр управления под Староконстантиновым
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04.12.2020 19:55
+5
Как касапы не крутят,а Крым придется отдать хозяину Украине!
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04.12.2020 21:16
+4
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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04.12.2020 19:45
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"Ани просто заблудились!" Мордор, він такий.
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04.12.2020 19:44 Ответить
Ехали на куропаток охотиться, они низколетающие.
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04.12.2020 19:46 Ответить
Украинцы с помощью турецких дронов Bayraktar TB2 взяли на прицел российские ПВО в Крыму

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/04/119493/ukraintsy-s-pomoschyu-turetskikh-dronov-Bayraktar-TB2-vzyali-na-pritsel-rossijskie-pvo-v-krymu.shtml
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04.12.2020 19:45 Ответить
По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 6227На фото собственный центр управления под Староконстантиновым
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04.12.2020 19:55 Ответить
Это вопрос к Кавказцентру,что за фото они влепили.если и взяли на прицел то фото в прессу не выкладывали это точно.да и размытое нечто на фото не похоже на станции наземного управления Байрактарами,которые сделаны на базе Форда.на фото похоже на Камазы
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05.12.2020 01:54 Ответить
Фотка взято с видео марта 2019 года. когда Байрактары презентовал Порошенко. Кавказцентр - желтый помоечный сайт по типу русвесны. только с противоположным знаком
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05.12.2020 08:52 Ответить
На 0.45 она на видео https://www.facebook.com/watch/?v=2766054836953750
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05.12.2020 08:56 Ответить
То кацапи води хочуть...
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04.12.2020 19:46 Ответить
Мокшане нагоняют страх на жителей Херсонщины в первую очередь и показывают всем своим скотским видом, что ничье мнение на этот счет их не тревожит.
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04.12.2020 19:55 Ответить
Завтра бует новость, что ВСУ пополнились модернизированными "Шилками" По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ - Цензор.НЕТ 9846
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04.12.2020 19:59 Ответить
канал відновлювати будуть
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04.12.2020 20:01 Ответить
русозвери приехали сбивать Байроктары, которые уже сделали свою работу и улетели, а если повезет. то и Боинги, которые в крымнаш уже не летают.
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04.12.2020 20:03 Ответить
Еще как летают. Почти сто рейсов в сутки на табло в Симферопольском аэропорту
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04.12.2020 20:06 Ответить
Значит рашисты Боинг все-таки опять собьют.
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04.12.2020 20:45 Ответить
Мабуть на металобрухт продати везуть... Он що санкції животворящі роблять..
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04.12.2020 20:05 Ответить
Не, будут менять на "мылко" и воду, соответственно.
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04.12.2020 20:19 Ответить
монголоиды просто выжигают солярку.
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04.12.2020 20:38 Ответить
Как касапы не крутят,а Крым придется отдать хозяину Украине!
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04.12.2020 21:16 Ответить
едут ПРАПОР сбивать, видимо...
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05.12.2020 07:43 Ответить
 
 