По оккупированному Крыму к админгранице двигались грузовики с зенитными установками, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
В оккупированном Крыму заметили 2 грузовика с зенитными установками. Они двигались по направлению к административной границе.
Об этом сообщает издание "Крым Реалии", информирует Цензор.НЕТ.
Грузовики заметили на автодороге Симферополь-Армянск в районе села Войково Первомайского района.
Как сообщил корреспондент "Крым.Реалии", судя по внешнему виду боевых машин – это четырехствольные зенитные самоходные установки "Шилка" (ЗСУ-23-4), которые используются для непосредственного прикрытия наземных войск и уничтожения воздушных, в том числе низколетящих целей; в настоящее время эта техника считается устаревшей.
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Колонна прошла без сопровождения машин военной автомобильной инспекции.
Официально военные ведомства оккупантов о перемещении зенитных установок по Крыму не сообщали.
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