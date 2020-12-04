Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Совещание в Кабмине

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль



Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль

Как всегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

Ситуация сложная...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса

Особенности новогоднего торжества

Оптимизм появился

... и так далее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Мечта генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"

Риторический вопрос

Последняя победа Пальчевского

Кто это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Украинская судовая система

Больше фотошопов смотрите здесь