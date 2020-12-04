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Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Совещание в Кабмине

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Как всегда

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ситуация сложная...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цену на электроэнергию для населения придется поднимать почти вдвое,- Фурса

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Особенности новогоднего торжества

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Оптимизм появился

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

... и так далее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мечта генпрокурора

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Риторический вопрос

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Последняя победа Пальчевского

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Кто это сделал?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления на Донбассе в 2014 году, - адвокат Головань

Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Украинская судовая система

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Топ комментарии
+73
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6088
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04.12.2020 23:15
+71
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2749
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04.12.2020 23:11
+53
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2367
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05.12.2020 00:04
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Правила форума Совет форумчан
почему-то не жаль,довбнив им.пальчевского.
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04.12.2020 23:06 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2614
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04.12.2020 23:06 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5716
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04.12.2020 23:09 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9440
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04.12.2020 23:34 Ответить
Вот они тут и есть представители тех идиотов из числа 73%!Еще парикмахеры,водители, сантехники и,особенно,студенты, массово голосовавшие по-приколу и по заказу деканатов ВУЗов!А вот пенсионеров Зеля не обманул!Они много прожили и знают цену людям-клоунам!
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05.12.2020 16:19 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1675
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04.12.2020 23:06 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2749
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04.12.2020 23:11 Ответить
Vitaly Armibot1 декабря, 19:32 · Другу подарували ігуану. Але він сприймав її, як предмет інтер'єру: годував, поїв без будь-якої лірики. І ось в один із днів вона його за палець цапнула. Перша реакція - «я тебе зараз викину нахрен», а потім дивиться, а вона так на нього віддано сумно дивиться, з акваріума вилізла і давай тягатися за ним по всьому будинку, ні на крок не відходить, в очі заглядає: «Прости мовляв, господар, прости ». Він аж розчулився.Зранку прокидається, а ігуана поруч з ним сидить, всю ніч не відходила, дивиться сумно. Приятель так перейнявся, який чуйний і турботливий у нього вихованець. Однак, палець у нього не проходив і до того ж опух. Він ігуану в оберемок і до лікаря. Там і з'ясувалося, що цей вид ігуан отруйний, тільки отрута у них дуже слабка, тому вони, спочатку кусають, а потім тупо волочаться за жертвою і чекають поки та здохне.Це я до чого? Не будьте настільки наївними ...Не довіряйте всяким зеленим....
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04.12.2020 23:27 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6234
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04.12.2020 23:28 Ответить
Стрелок, еНто не просто фотоКВА, это феерия! Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6598
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05.12.2020 05:28 Ответить
Кто это сделал? Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1375 Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5138
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04.12.2020 23:10 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9588
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04.12.2020 23:18 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9812
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04.12.2020 23:13 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6088
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04.12.2020 23:15 Ответить
задай це питання порошенці, саме він наполіг на пенсіях сепарам
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04.12.2020 23:36 Ответить
для тебя персональная жаба
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9354
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04.12.2020 23:40 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1948
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04.12.2020 23:47 Ответить
В самому питанні і криється відповідь - здуру.
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05.12.2020 06:00 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6507
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04.12.2020 23:22 Ответить
Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4516
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04.12.2020 23:28 Ответить
І хто це такий розумний, що їде за кордон не сплативши комуналку?
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05.12.2020 11:23 Ответить
ну що синку))) заліково)))
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04.12.2020 23:35 Ответить
а родине величайшего лидера своя атмосфера
(слушайте, может там не только угольная пыль и дым в воздухе? может там еще что то летает влияющее на мозг?)
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3176 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9333
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04.12.2020 23:36 Ответить
Там мабуть багато таких. Ось ще одне:

Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9087
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04.12.2020 23:59 Ответить
Цікаво, чи знайшов уже таку. Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1911
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05.12.2020 08:06 Ответить
Ти не дебіл? У Кривому Розі вугільних шахт немає!
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05.12.2020 11:28 Ответить
не. дебил это ты. потому как в КрР есть коксохимические и металлургические предприятия и их печи уж точно не на газе работают и угольная пыль и сажа летит уж гай шумит
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05.12.2020 12:16 Ответить
Я дибіл
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05.12.2020 12:46 Ответить
сеть

Вова зібрав своїх і запитав, чому податків кожного разу збирають все менше. Свої промовчали. Тоді Гончарук взяв шматочок льоду і попросив передаючи з рук в руки віддати той лід прєзідєнту. Доки лід дійшов до Володі, майже ніц не лишилось. Потім по колу пустили Гончарука(((
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04.12.2020 23:41 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9947
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05.12.2020 00:04 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2367
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05.12.2020 00:04 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9521 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5705
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05.12.2020 09:51 Ответить
Пєця продав Зєлє посаду з усіма корупційними схемами і засумував. Сидів, сидів, думав, думав - що б ще вкрасти. а потім продати задорого? І вирішив вкрасти у Юлі її абинеюльку. Тепер він - абинепєця Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 926 Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4845
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05.12.2020 04:32 Ответить
Ваня, Порох Юлі нічого не продавав? А Беня?
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05.12.2020 05:20 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9229Хто про що, а вшивий про баню...
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05.12.2020 07:30 Ответить
Ванятко, чому йуля тімошенко жителька Миротворця? Воно сєпарша? Малороска? Крадійка?
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05.12.2020 09:46 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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05.12.2020 10:18 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 361
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05.12.2020 08:12 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6602
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05.12.2020 14:28 Ответить
Остання перемога Пальчевського, особливості новорічного торжества, мрія генпрокурора. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6116
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06.12.2020 01:16 Ответить
 
 