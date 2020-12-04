Последняя победа Пальчевского, особенности новогоднего торжества, мечта генпрокурора. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Ситуация сложная...
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Оптимизм появился
... и так далее
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Мечта генпрокурора
Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"
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Украинская судовая система
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(слушайте, может там не только угольная пыль и дым в воздухе? может там еще что то летает влияющее на мозг?)
Вова зібрав своїх і запитав, чому податків кожного разу збирають все менше. Свої промовчали. Тоді Гончарук взяв шматочок льоду і попросив передаючи з рук в руки віддати той лід прєзідєнту. Доки лід дійшов до Володі, майже ніц не лишилось. Потім по колу пустили Гончарука(((