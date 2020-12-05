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20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.

Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.

"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - отметил волонтер.

20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом 01
20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом 02

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"Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода. Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.

Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.
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Топ комментарии
+29
Я представляю себе морды любителей руцького мира
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4845
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05.12.2020 09:28
+23
Любые средства хороши, чтобы потроллить парашное говно. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9722
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05.12.2020 09:10
+22
Ну пролетел флаг,и что изменилось?вот эти разные флеш-мобы...То белорусские врачи стали к стенке,подняли руки в знак солидарности с коллегой.Детсад,как по мне,Ничего не изменилось,Лука не сбежал,флешмобте хоть каждый день.
Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
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05.12.2020 09:04
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зениткой не пытались сбить?
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05.12.2020 08:48 Ответить
та не. русня шилки тягала по той причине что всу запустили байрактары на крым и определила где находятся мордовские вундервали.
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05.12.2020 10:49 Ответить
Пытались...а прилетело в твою башку!
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05.12.2020 11:23 Ответить
твой флаг, коцапе, бутылка от шампанского в твоем заду, но можно и больше !
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05.12.2020 10:16 Ответить
ого, так она-же ему не влезет?! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 791
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05.12.2020 16:41 Ответить
раньше влазила и теперь влезет! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2693
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07.12.2020 09:11 Ответить
А лучше побольше бутылку, да мордва
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05.12.2020 10:23 Ответить
Лучше б Смерч запустили...
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05.12.2020 08:56 Ответить
Йух в сраку они сделали свой выбор
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05.12.2020 09:05 Ответить
Когда они делали выбор?) Вы что то путаете, никого их мнение не интересовало, ***** отдал приказ на оккупацию...
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05.12.2020 09:18 Ответить
не надо ля-ля, и те кто голосовал, и те кто блокировал, и те кто молчал, теперь сдохнут в рьідной говени 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8198
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05.12.2020 13:50 Ответить
Вы внимательно прочли мой комент?) Я написал, что от их мнения ничего не зависело... ***** отдал приказ и мо рашки его выполнило... ВСЕ... Не было бы приказа, сидели бы они ровно, как и остальные рашкалюбители по всей Украине...
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05.12.2020 15:03 Ответить
а почему в Одессе не отдал приказ?
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05.12.2020 16:55 Ответить
Кто сказал, что не отдал? Отдал, но Одесса далеко, и будоражили ее до 2 мая... А вот достать ее своими войсками ему было сложновато...
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05.12.2020 19:20 Ответить
скорее парящий трубопровод
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05.12.2020 09:40 Ответить
Им камни с неба как то скрепнее и ближе.
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05.12.2020 09:00 Ответить
Ну пролетел флаг,и что изменилось?вот эти разные флеш-мобы...То белорусские врачи стали к стенке,подняли руки в знак солидарности с коллегой.Детсад,как по мне,Ничего не изменилось,Лука не сбежал,флешмобте хоть каждый день.
Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
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05.12.2020 09:04 Ответить
Усе покрали, усе пропало, на саратове как погодка?
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05.12.2020 10:24 Ответить
Вкрали ? Значить було що - багата країна. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7581
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05.12.2020 11:38 Ответить
Так, пані Христино, Ви маєте рацію. Але все одно, це КРАСІВО! 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2835
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05.12.2020 16:30 Ответить
Мне бы больше понравилось если к шарикам за шею были подвешены Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и тп, как бы красиво они летели...
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05.12.2020 18:46 Ответить
Ну может быть. Лучше напрягать зеленые и прочие власти, что бы перевооружали нашу совковую армию и меняли совковых хенералов. Которые считаю возможные потери при прорыве обороны врага логарифмическими линейками по заветам маршала Жукова (всей оравой на пулеметы по минным полям).
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05.12.2020 09:04 Ответить
Любые средства хороши, чтобы потроллить парашное говно. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9722
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05.12.2020 09:10 Ответить
Я представляю себе морды любителей руцького мира
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4845
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05.12.2020 09:28 Ответить
Проблема в том, что запускали с Чонгара при западном ветре... Если Армянск зацепит и то уже будет хорошо... Если бы это сделали с Арабатки, то тогда точно бы над Крымом он пролетел... А так...
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05.12.2020 13:08 Ответить
Извиняюсь, восточном ветре... И понесло на запад... А Крым на юге...
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05.12.2020 13:09 Ответить
Разочаровало? Или таки порадовало?
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05.12.2020 15:15 Ответить
Ну і чим би його спалили? Запальничками?)))
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05.12.2020 09:39 Ответить
Молодцы. Но не креативно. Предлагаю большой галушкой из катапульты...
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4479
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05.12.2020 10:03 Ответить
Или бутылкой из твоей дупы, так креативнее
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05.12.2020 10:25 Ответить
Но галушкой, все-же смачнее. 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2305
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05.12.2020 10:49 Ответить
Мы так и думали, что для сравнения Вы попробовали оба эти продукта... 20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 9794
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05.12.2020 13:39 Ответить
ты наверное удмурт.
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05.12.2020 10:51 Ответить
Удмурт це русскій?
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05.12.2020 11:28 Ответить
ага. это рузький чилавэк.
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05.12.2020 12:30 Ответить
русский - да глаз узкий
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05.12.2020 12:32 Ответить
что это дало ? ну парил и парил
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05.12.2020 10:03 Ответить
У мордвы подгорает
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05.12.2020 10:26 Ответить
У мордвы подгорает - а у русскіх?
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05.12.2020 11:29 Ответить
- а у русскіх? - А це хто такі? Де їх земля? Ніде не закінчується, отже ніде й не починається.
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05.12.2020 11:55 Ответить
Де їх земля? - там, де русскій язик.
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05.12.2020 12:24 Ответить
А краще запустити надутий зелений презерватив, як символ не виконаної жодної програми Укроборонпрому. Якась шизофренія. Замість звільненя землі, то тупі відходи за Дніпровський вал, то прапор запустять замість балістичсних ракет з ЯЗ в боєголовках.
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05.12.2020 10:12 Ответить
20-метровий прапор України літав над окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5685
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05.12.2020 10:22 Ответить
Его с украины запустили волонтеры прилежащиз областей))) не крымчане)
https://uainfo.org/blognews/1607117399-na-chest-dnya-zbroynih-sil-********-do-krimu-zapustili-20-metroviy.html
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05.12.2020 10:38 Ответить
молодці! Крим - Україна!
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05.12.2020 11:56 Ответить
Із статті та фото це й так зрозуміло. Хто б у Криму став палитися, фоткаючись з українським прапором?
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05.12.2020 12:04 Ответить
у кацапни рвет по этой причине
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05.12.2020 11:08 Ответить
Чё я пропустил? Когда Азейбарджан шарики над Карабахом запускал, да...
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05.12.2020 11:12 Ответить
шарики это мелочь. зашли байрактары и определили с привязкой к местности мордовские пво шные вундервафли. причем ни одна кацапская пвошная система роботов не засекла над крымом.
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05.12.2020 12:32 Ответить
Китайци флаг на Луну установили,а ми "гордимся" флажком пролетевшим над отобранною у нас без боя территорией....Я наверно чегото не понимаю - или тут все ИДИОТЫ?.
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05.12.2020 14:19 Ответить
Крысчане думают.. Хоть бы бандеровцы с неба, да побольше-побольше.
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05.12.2020 17:32 Ответить
Крысчане прювет вам до 2014 украинского-сытого.
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05.12.2020 17:33 Ответить
Виправте, будь ласка, помилку в прізвищі волонтерки, що пошила прапори. Це Осана Муравльова з Краматорська. https://www.facebook.com/oksana.muravleva
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05.12.2020 17:44 Ответить
 
 