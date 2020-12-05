20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом. ФОТО
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Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.
Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".
По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.
"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - отметил волонтер.
"Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода. Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.
Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.
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Если мы хотим вернуть свою землю,не шарики запускать надо,а укреплять страну,перестать воровать.В правительстве не бедные люди,а воруют ,уничтожают страну,ослабляют ее.Глядя на все это,люди не платят налоги.Сколько на дорогах разворовано,это жах,и на Зап.Украине также,где патриоты,в вышиванках и на мове.
В прошлую безснежную зиму в Киеве украли около 400млн на расчистку дорог от снега.Никто не наказан.Это враги,такие же, как Медведчук,ОПЗЖ,Венедиктова и Ермак.Те,кто разоряет страну,а не укрепляет ее мощь-враги,наровне с кацапами.А шариками тут ничего не решишь.Как и цветочками на хороводах в Минске.
https://uainfo.org/blognews/1607117399-na-chest-dnya-zbroynih-sil-********-do-krimu-zapustili-20-metroviy.html