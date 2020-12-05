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Госпогранслужба (5426) Китай (2412) контрабанда (2376) янтарь (580)

285 кг янтаря под видом "вещей" пытались переправить в Китай через "Борисполь". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении отмечено, что физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

В аэропорту "Борисполь" при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Общий вес - 285 кг.

285 кг янтаря под видом вещей пытались переправить в Китай через Борисполь 01

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Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

В сообщении подчеркивается, что это "едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста "Борисполь".

285 кг янтаря под видом вещей пытались переправить в Китай через Борисполь 02
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Больше чем пол миллиона долларов в поклаже... Это какой мог быть возврат НДС, если бы поставка была бы законной, с сертификатом происхождения...
Добыча ведётся давно. Регламентирующих законов как по добыче так и о рекультивации, так и о вывозе - не сильно, отдельными решениями. А Закона о добыче, поиске полезных ископаемых, полноценного, всеохватывающего, нет. Ну, есть Конституционная норма, где всё принадлежит Народу...
ВР симулирует свою работу...
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05.12.2020 11:44 Ответить
Китайцев уже просто пи@ть пора за янтарь. Обнаглели вкрай
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05.12.2020 15:28 Ответить
один янтарь вещь? - Вещь!
А много янтаря стало бы вещи? - Да, вещи!
Так в чем проблема? - Ыыыыы...
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05.12.2020 19:52 Ответить
 
 