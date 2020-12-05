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облсовет (534) Черкасщина (952) Сущенко (511) Европейская Солидарность (999)

Экс-узник Кремля Сущенко стал первым замглавы Черкасского облсовета. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко, который возглавляет команду партии "Европейская Солидарность" в Черкасской области, избран первым заместителем председателя областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний.., но и новое, непростое испытание и большая ответственность", - написал Сущенко в Facebook.

Экс-узник Кремля Сущенко стал первым замглавы Черкасского облсовета 01

Во фракции "Европейская Солидарность" в Черкасском областном совете, которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко, Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцько, Виктор Погорелый.

Депутаты поблагодарили избирателей, которіе отдали голоса за команду "Европейской Солидарности" на Черкасщине.

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Как сообщает сайт Черкасского облсовета, по итогам выборов проходной барьер в облсовет преодолели шесть партий: ВО "Черкащане" (18 мест), "Слуга народа" (12), "За майбутнє" (12), "Европейская солидарность" (9), ВО "Батькивщина" (7), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (6 мест).

Председателем Черкасского облсовета избрали председателя облсовета минувшего созыва Анатолия Подгорного (ВО "Черкащане"). За него отдали голос 38 депутатов, за его соперника от "Слуги народа" Николая Кондрацкого (директор "Черкасской областной детской больницы") проголосовали 23 депутата.
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Топ комментарии
+7
Черкаси-це давня назва українських козаків !!! Побачимо на що здатні ******* козаки !!)))
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05.12.2020 13:50
+7
є граніша ідея, послати тебе накуй, ******* тупа.
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05.12.2020 17:56
+5
На виборах мера міста вже показали, вибрали бандита толю торпєду.
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05.12.2020 13:53
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Черкаси-це давня назва українських козаків !!! Побачимо на що здатні ******* козаки !!)))
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05.12.2020 13:50 Ответить
На виборах мера міста вже показали, вибрали бандита толю торпєду.
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05.12.2020 13:53 Ответить
А может лучше бандитов выбирать?
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05.12.2020 14:13 Ответить
Яка торпеда???Каструля его погоняло...
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05.12.2020 15:17 Ответить
Можливо цілком.
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05.12.2020 15:18 Ответить
Ще одне це металіст.
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05.12.2020 15:20 Ответить
В р.ц. Лисянка займався металобрухтом...
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05.12.2020 15:25 Ответить
Не кастрюля и не торпеда, а Толя Железяка. Хоть я за него и не голосовал, но отмечу, что за деньги децентрализации в городе сделано при нем много. Поэтому люди и проголосовали. Хотя Черкассы при нем стали намного грязнее, чем при предыдущем мере Одарыче.
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06.12.2020 08:05 Ответить
Героям Слава !!!
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05.12.2020 13:51 Ответить
Ты бы потерпел месячишко хотя бы, чем орать по поводу и без.
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05.12.2020 14:53 Ответить
сьогодні у нас редактор новин від Європейської солідарності?
Ну, і слава Богу! Я ще підкину.
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05.12.2020 14:51 Ответить
Удачі і успіхів на посаді пане Романе!
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05.12.2020 15:10 Ответить
Як це обнадіює!
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05.12.2020 15:24 Ответить
Це добре, що замглави облради вибрали депутата від ЄС.
Але, чому замглави без маски? В то врємья, как касмічєскіє караблі бараздят Бальшой тєатр як коронавірус свірєпствуєт по всій Україні, депутат патріотичної партії мав би показувати населенню на власному прикладі, як повинні поводитися люди в такий складний час...
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05.12.2020 16:03 Ответить
Може уже перехворів?
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05.12.2020 16:15 Ответить
Це не виправдання. Порошенко, для прикладу, теж перехворів на коронавірус. Але все одно в громадських місцях і на публічних акціях на ньому маска.
Фото на вшануванні жертв Голодомору 28 листопада 2020 року.

Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 6957
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05.12.2020 16:36 Ответить
Есть классная идея. А чего бы вам, бульбашам, не забрать сывочолого себе в Президенты. Через годик поржем вместе, правда вам будет не до этого, но тем не менее... Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 266
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05.12.2020 17:24 Ответить
є граніша ідея, послати тебе накуй, ******* тупа.
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05.12.2020 17:56 Ответить
Быдло, пошел на ... сам понял куда. Селюк *баный Колишній в'язень Кремля Сущенко став першим заступником голови Черкаської облради - Цензор.НЕТ 7807
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05.12.2020 18:04 Ответить
Единственный порядочный человек.За него не будет стыдно.Очень достойный человек,Не пихатий!Черкасам повезло!
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05.12.2020 17:47 Ответить
Я за Сущенко голосовал.)))
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06.12.2020 08:06 Ответить
 
 