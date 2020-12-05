Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия" на Байковом кладбище в Киеве был открыт монумент легендарному украинскому космонавту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины. В церемонии открытия памятника принял учасние президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркивается в сообщении, для ускорения процедуры открытия монумента Герою Украины Леониду Каденюку был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.



"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно чтить историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский.

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