Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Сегодня, 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия" на Байковом кладбище в Киеве был открыт монумент легендарному украинскому космонавту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины. В церемонии открытия памятника принял учасние президент Украины Владимир Зеленский.
Как подчеркивается в сообщении, для ускорения процедуры открытия монумента Герою Украины Леониду Каденюку был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.
"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – подчеркнул Президент.
Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.
"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно чтить историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский.
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Валенти́н Васи́льович Бондаре́нко (16 лютого 1937, Харків - 23 березня 1961) - радянський льотчик-винищувач, член першого загону космонавтів СРСР.
Виникає питання: Що в тому польоті українського, чого Україна досягла тим "польотом", і чи не дешевше Каденюку, було злітати в Голландію за "травкою". а ніж "вирощувати" її на орбіті?..
Жодної користі Україна з того "польоту" не отримала, Кучма лише потішився політичним, інформаційним піаразмом.