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Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище. ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 декабря, в 23-ю годовщину возвращения Леонида Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия" на Байковом кладбище в Киеве был открыт монумент легендарному украинскому космонавту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины. В церемонии открытия памятника принял учасние президент Украины Владимир Зеленский. 

Как подчеркивается в сообщении, для ускорения процедуры открытия монумента Герою Украины Леониду Каденюку был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз монумента выбрала семья космонавта.Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище 01
Монумент Герою Украины Каденюку открыт на Байковом кладбище 02

"Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также отметил, что со времен полета Леонида Каденюка в космос у Украины не было таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли.

"Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль. А без таких людей, как Каденюк, это невозможно. И они не могут появиться просто так – нужно чтить историю. Это обязанность государства", – сказал Зеленский. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
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05.12.2020 16:21
+3
Легендарному. Перший український космонавт.
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05.12.2020 15:35
+3
Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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05.12.2020 16:18
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Легендарному? А что за легенда?
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05.12.2020 14:32 Ответить
зачем-то вступил в партию "Зелена планета" проовощевый проэкт...
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05.12.2020 14:43 Ответить
Правда Ваша . Ну , це як участник експедиції - до полюсу , до Полінезії , в космос ...Пам"ятаємо .
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05.12.2020 14:47 Ответить
Легендарному. Перший український космонавт.
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05.12.2020 15:35 Ответить
Это понятно. Легенда ЧТО гласит? Что "первый", что "украинский" или что "космонавт"?
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05.12.2020 15:38 Ответить
У легенді стверджується, що Филипп Филиппович Преображенск в космос ніколи не літав. І не полетить. Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 6424
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05.12.2020 16:13 Ответить
Это такой йумор? Серьёзно? Тогда понятно почему дураку любой анекдот "легенда".
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05.12.2020 16:18 Ответить
Почитай в історичній літературі.🙂
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05.12.2020 17:57 Ответить
А сбрось ссылку, пжлст!
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05.12.2020 17:59 Ответить
Перший не москаль в космосі.🙂
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05.12.2020 18:01 Ответить
А дійсно ПЕРШОМУ українському космонавту Володимиру Бондаренку?
Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 2753

Валенти́н Васи́льович Бондаре́нко (16 лютого 1937, Харків - 23 березня 1961) - радянський льотчик-винищувач, член першого загону космонавтів СРСР.
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05.12.2020 15:09 Ответить
Дійсно ПЕРШИЙ український космонавт - Леонід Каденюк. Щодо Бондаренка - подивіться на дату його смерті і дату проголошення Незалежності України.
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05.12.2020 15:37 Ответить
А яким чином етнічна приналежність до дати?
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05.12.2020 19:06 Ответить
Точно! Ведь до "Нэзалэжности Украины" украинцы не существовали. Верно?
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08.12.2020 08:09 Ответить
Володимир Бондаренко был советским лётчиком, участвовавшим в подготовке к космическим полётам, погиб во время тренировки, в космосе не был а Леонид Каденюк был
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06.12.2020 03:49 Ответить
"и Украина должна хоть что-то сделать для него" - сказал ***********. А при жизни кто мешал для него что-то сделать? Ваш памятник ему сейчас до лампочки!
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05.12.2020 15:58 Ответить
він, здаєцця, ватою був
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05.12.2020 16:04 Ответить
Ні.
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05.12.2020 16:12 Ответить
щось мені не віриться.
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05.12.2020 16:16 Ответить
На кладбищах, вообще-то, памятники. А монумент был бы хорош на какой-нибудь, желательно одноимённой площади. Ещё лучше, перед учебным заведением соответствующего профиля.
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05.12.2020 16:21 Ответить
Каденюка, в СРСР готували до польоту на "Бурані", полетів на Американському "Шатлі".
Виникає питання: Що в тому польоті українського, чого Україна досягла тим "польотом", і чи не дешевше Каденюку, було злітати в Голландію за "травкою". а ніж "вирощувати" її на орбіті?..
Жодної користі Україна з того "польоту" не отримала, Кучма лише потішився політичним, інформаційним піаразмом. Монумент Герою України Каденюку відкрили на Байковому кладовищі - Цензор.НЕТ 2726
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05.12.2020 20:52 Ответить
Пам'ятник у стилі совкового монументалізму, тьху.
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06.12.2020 21:07 Ответить
Украина купила билет человеку который слетал в космос и стал такой легендой ...что из этого полета получил народ Украины - памятик на кладбище.
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19.04.2021 10:08 Ответить
 
 