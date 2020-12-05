РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6342 посетителя онлайн
Новости Фото Политика УкраиныОбщество
4 419 126
Зеленский (16621) Ирпень (359) награда (1672) волонтеры (2545)

Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене. ФОТОрепортаж

5 декабря отмечается Международный день волонтеров. В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр Министерства обороны Украины в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Подчеркивается, что глава государства ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, а также пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Кроме этого Зеленский осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военнослужащих после тяжелых ранений.

После этого президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за вклад в построение украинской армии. 

Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 01
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 02
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 03
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 04
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 05
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 06
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 07
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 08
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 09
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 10
Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене 11
"Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть", – подчеркнул он.

"Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии", – добавил он. Также Зеленский отметил, что в некоторых вещах государство должно равняться на волонтеров.

Смотрите также: Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
А в это время :
Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди потерпілого і Хомчака...
показать весь комментарий
05.12.2020 15:51
+38
А яке відношення має ця особа до волонтерів і до армії7
показать весь комментарий
05.12.2020 15:48
+30
Благодаря им. А что благодаря тебе? Кроме как стука в прокуратуру на добровольцев. Ты у нас не только клоун, но и банальный стукач. Шестерка, бобик, тузик. Убогое и тупое пострадавшее животное.
показать весь комментарий
05.12.2020 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Фууууу. Воно було в Ірпені. Я мешкаю неподалік, кілометрів 20 звідти. Думаю, що воно так сьогодні воняло?
показать весь комментарий
05.12.2020 17:19 Ответить
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 424
показать весь комментарий
05.12.2020 18:53 Ответить
то ты не подмылся
показать весь комментарий
05.12.2020 21:05 Ответить
Ще б сказав - найкраща в Європі - і від Пороха не відрізниш...
показать весь комментарий
05.12.2020 17:19 Ответить
Порох піарився, але будував, а зелупа і КО руйнує.
показать весь комментарий
06.12.2020 04:40 Ответить
скаженію від цього поздоровлення...
халва-халва...а на душі гірко Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 4117
фарисей...
показать весь комментарий
05.12.2020 17:21 Ответить
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3174
показать весь комментарий
05.12.2020 22:45 Ответить
Я так понимаю перед встречей волонтеров тщательно подбирали? Ну, чтобы в морду Ваве случаем никто не плюнул. А как еще можно относиться к четырежды-уклонисту малоросу, и врагу Украины?
показать весь комментарий
05.12.2020 17:47 Ответить
Шмаркля говорит одно, делает другое. Так что дорогие волонтёры, ждите от него очередной подлянки.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:23 Ответить
Это наш Верховный?
показать весь комментарий
05.12.2020 19:06 Ответить
шут с Брежневым разве шо нервно покуривал бы в сторонке и на коленях, как перед муйлушей, который в данное время ласты клеит.
показать весь комментарий
05.12.2020 19:18 Ответить
вашу головнокомандувачей... то есть вы сами признаете, то благодаря усилиям кравчука, кучмо, юща и яныка армия была возведена в ноль...ПОЗОР... а дело продолжил миллионер, играющий на пианине члеником...
показать весь комментарий
05.12.2020 20:56 Ответить
хай іде лісом...
він і волонтери явище несумісне...
був в стороні в найтяжчий час...
хай там й буде далі...ЗЕРО...
показать весь комментарий
05.12.2020 22:57 Ответить
Волонтеры вывезли, добавить нечего.
показать весь комментарий
05.12.2020 23:01 Ответить
Ну не зельонка ж...
ще біля сітки ні одного не наблюдав...
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 9760 Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3658
показать весь комментарий
05.12.2020 23:11 Ответить
https://youtu.be/REcI_h5Dt-8
показать весь комментарий
05.12.2020 23:18 Ответить
Попіарилась зелена падлюка.
Оксану Корчинську, яка створювала, разом з іншими волонтерами та меценатами, той реабілітаційний центр, не пустили на територію, бо вона відмовилась нагороду приймати, з цих липких ручьонок і збиралась питання йому ставити...
патерпіла, від жінок, папуга...
показать весь комментарий
05.12.2020 23:22 Ответить
Воно Оксані і в підметки не годиться.
показать весь комментарий
06.12.2020 04:42 Ответить
умом зеленских не понять - ни кравчукчу, просравшего ядерный потенциал и крупнейший в мире торговый флот, ни кучмо - просравшего промышленность, ни юща - вечно сопливого "любі друзі", ни овоща яныка - разложившего и разворовавшего армию, ни клептомана парашенку и теперь уже пускающего зеленые сопли вечно выпускающего видеоклипы игруна на пианине зеленского, обещавшего конец эпохи бедности и ведущего страну в эпоху нищеты - не волонтеры должны снабжать ардмию, а государство... то государсво, которе вы, зеленский, никак не можете построить из-за того, что воры-клептоманы, захватившые власть в стране, правят вами как цыган солнцем...
показать весь комментарий
06.12.2020 07:03 Ответить
"... встретился с волонтерами и поблагодарил их за вклад в построение украинской армии"

в переводе на Зермаковский: Я всех вас запомнил и обязательно попорчу всем вам крови. Всех не посажу, конечно, ибо украинцы вырвут мне яйца и мне нечем будет играть мертвечуку на рояле.

Интересно, пройдет хотя бы год, прежде чем это лицемерное говно заведет уголовные дела на всех волонтеров, присутствовавших на "встрече"?
показать весь комментарий
06.12.2020 09:13 Ответить
Елвіс Преслі служив в армії.
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 3163

І британська королева Єлизавета ІІ також служила в армії, під час війни.
Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені - Цензор.НЕТ 8068
показать весь комментарий
06.12.2020 09:15 Ответить
Не ну не **** - опять без маски.
показать весь комментарий
06.12.2020 09:54 Ответить
Антивсепропальщик/Антипопуліст - вибране

30 листопада о 18:34 ·

Коли Хомчак попри застереження Муженка поліз у "зелений коридор", повіривши у міфічне слово рускава офіцера, то Муженко його рятував з усіх стволів і калібрів наявних на той час у ЗСУ. Глава Генштабу не злякався наносити удари навіть Точками-У по військам РФ, в тому числі сконцентрованим вздовж "коридору", яким тікав Хомчак. Саме ці удари з високоточної (наскільки можливо) зброї і нанесли ЗС РФ тих величезних втрат, які змусили Путіна засекретити "потєрі в мірноє время". Не добра воля Путіна, а зброя і сміливість її застосувати у Муженка і Порошенка врятували нас.

А тепер новий НГШ. Йому "не потрібна високоточна Вільха".

Розпрягайте, хлопці, коней. Прієхалі.

Влада бариг дала цим імбецилам готову ракетну програму. Високоточна зброя, яка за 120 км 250 кілограмами вибухівки влучає у монетку, ракета, якої не було у нашої Армії на момент нападу ворога, могла стати стримуючим фактором для ворога. Страх отримати в п'ятак - найкращий засіб утримати ворога від агресивних намірів. Кращого способу уберегти життя наших військових, про що патякає ця особина, не існує в природі.

Але... йому не на часі. У Хомчака є важливіші потреби.

Які?
Отримати службову квартиру. Кудись же треба всєлять молоду дружину-губернатора із Слуги Народу.

П.С. Коли казали, що за Іловайськ ніхто не покараний, я згоден. Дійсно, пожаліли чуваків, які збиралися в кабінеті Корбана. Тепер вони повернулися з опали і продовжують свою чорну справу.

Джон Сміт
показать весь комментарий
06.12.2020 12:55 Ответить
Найкращим привітанням для військових були б слова, що препиЗЕнт втомився і
йде у відставку! Але заслужений уклоніст за корито буде чіплятися до
останнього. Як наприклад бульбофюрер чи трамп.
показать весь комментарий
06.12.2020 15:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 