Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
5 декабря отмечается Международный день волонтеров. В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр Министерства обороны Украины в Ирпене Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
Подчеркивается, что глава государства ознакомился с работой отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями и ограниченными физическими возможностями, а также пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Кроме этого Зеленский осмотрел отделение физической и спортивной реабилитации, оборудование, используемое для восстановления украинских военнослужащих после тяжелых ранений.
После этого президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за вклад в построение украинской армии.
"Хочу поблагодарить всех волонтеров. Я считаю, что благодаря вам в начале войны на Донбассе во многом была построена украинская армия. Та современная армия, которая у нас сегодня есть", – подчеркнул он.
"Волонтеры своей энергией и самоотверженностью в 2014 году объединили всю Украину, защищая ее от российской агрессии", – добавил он. Также Зеленский отметил, что в некоторых вещах государство должно равняться на волонтеров.
Пожалуйста, подождите...
халва-халва...а на душі гірко
фарисей...
він і волонтери явище несумісне...
був в стороні в найтяжчий час...
хай там й буде далі...ЗЕРО...
ще біля сітки ні одного не наблюдав...
Оксану Корчинську, яка створювала, разом з іншими волонтерами та меценатами, той реабілітаційний центр, не пустили на територію, бо вона відмовилась нагороду приймати, з цих липких ручьонок і збиралась питання йому ставити...
патерпіла, від жінок, папуга...
в переводе на Зермаковский: Я всех вас запомнил и обязательно попорчу всем вам крови. Всех не посажу, конечно, ибо украинцы вырвут мне яйца и мне нечем будет играть мертвечуку на рояле.
Интересно, пройдет хотя бы год, прежде чем это лицемерное говно заведет уголовные дела на всех волонтеров, присутствовавших на "встрече"?
І британська королева Єлизавета ІІ також служила в армії, під час війни.
30 листопада о 18:34 ·
Коли Хомчак попри застереження Муженка поліз у "зелений коридор", повіривши у міфічне слово рускава офіцера, то Муженко його рятував з усіх стволів і калібрів наявних на той час у ЗСУ. Глава Генштабу не злякався наносити удари навіть Точками-У по військам РФ, в тому числі сконцентрованим вздовж "коридору", яким тікав Хомчак. Саме ці удари з високоточної (наскільки можливо) зброї і нанесли ЗС РФ тих величезних втрат, які змусили Путіна засекретити "потєрі в мірноє время". Не добра воля Путіна, а зброя і сміливість її застосувати у Муженка і Порошенка врятували нас.
А тепер новий НГШ. Йому "не потрібна високоточна Вільха".
Розпрягайте, хлопці, коней. Прієхалі.
Влада бариг дала цим імбецилам готову ракетну програму. Високоточна зброя, яка за 120 км 250 кілограмами вибухівки влучає у монетку, ракета, якої не було у нашої Армії на момент нападу ворога, могла стати стримуючим фактором для ворога. Страх отримати в п'ятак - найкращий засіб утримати ворога від агресивних намірів. Кращого способу уберегти життя наших військових, про що патякає ця особина, не існує в природі.
Але... йому не на часі. У Хомчака є важливіші потреби.
Які?
Отримати службову квартиру. Кудись же треба всєлять молоду дружину-губернатора із Слуги Народу.
П.С. Коли казали, що за Іловайськ ніхто не покараний, я згоден. Дійсно, пожаліли чуваків, які збиралися в кабінеті Корбана. Тепер вони повернулися з опали і продовжують свою чорну справу.
Джон Сміт
йде у відставку! Але заслужений уклоніст за корито буде чіплятися до
останнього. Як наприклад бульбофюрер чи трамп.