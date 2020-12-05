Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток. ФОТОрепортаж

Свыше 2,1 тысяч эксклюзивных пар перчаток передала 62-летняя слепая волонтерка Валентина Мазурик украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу. Партию перчаток женщина передала также и пограничникам.

Отмечается, что зрение В.Мазурик потеряла еще в детстве вследствие перенесенного гриппа.

"Сегодня женщине 62 года, у нее взрослые сын и дочь. Сын с первых дней войны ушел добровольцем на Донбасс, поэтому волонтер не понаслышке знает об условиях службы на передовой и потребностях бойцов. Валентина решила для себя, что должна помогать тем, кто защищает Украину. И тогда она решила научиться вязать. Около 10 месяцев ей понадобилось для того, чтобы освоить навыки справляться вслепую с нитками и спицами", - подчеркивается в сообщении.

Непреодолимое желание помочь военнослужащим и упорный труд помогли женщине стать настоящей мастерицей. И вот уже шесть лет она вслепую вяжет перчатки защитникам Украины, работая иногда по 12-14 часов в день.

Перчатки практичные, связанные с учетом специфики выполнения задач военнослужащими - чтобы можно было открытыми пальцами работать. Цвета также подобраны так, чтобы подходили к месту и условиям несения службы.

"Сколько можно - столько я и вяжу. Очень важно, чтобы те, кто на передовой, чувствовали поддержку. Я хочу, чтобы война скорее закончилась. Если каждый будет для этого делать хоть что-то, то может она и закончится немного скорее ", - отметила Валентина Мазурик.







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