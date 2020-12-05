Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Свыше 2,1 тысяч эксклюзивных пар перчаток передала 62-летняя слепая волонтерка Валентина Мазурик украинским военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу. Партию перчаток женщина передала также и пограничникам.
Отмечается, что зрение В.Мазурик потеряла еще в детстве вследствие перенесенного гриппа.
"Сегодня женщине 62 года, у нее взрослые сын и дочь. Сын с первых дней войны ушел добровольцем на Донбасс, поэтому волонтер не понаслышке знает об условиях службы на передовой и потребностях бойцов. Валентина решила для себя, что должна помогать тем, кто защищает Украину. И тогда она решила научиться вязать. Около 10 месяцев ей понадобилось для того, чтобы освоить навыки справляться вслепую с нитками и спицами", - подчеркивается в сообщении.
Непреодолимое желание помочь военнослужащим и упорный труд помогли женщине стать настоящей мастерицей. И вот уже шесть лет она вслепую вяжет перчатки защитникам Украины, работая иногда по 12-14 часов в день.
Перчатки практичные, связанные с учетом специфики выполнения задач военнослужащими - чтобы можно было открытыми пальцами работать. Цвета также подобраны так, чтобы подходили к месту и условиям несения службы.
"Сколько можно - столько я и вяжу. Очень важно, чтобы те, кто на передовой, чувствовали поддержку. Я хочу, чтобы война скорее закончилась. Если каждый будет для этого делать хоть что-то, то может она и закончится немного скорее ", - отметила Валентина Мазурик.
Пожалуйста, подождите...
Доки такі є, Україні, бути.
***
Старесенька, іде по край дорозі.
Як завжди. Як недавно. Як давно.
Спинилася. Болять у неї нозі.
Було здоров'я, де тепер воно?
І знов іде... Зникає за деревами...
Світанок стежку снігом притрусив.
Куди ж ти йдеш? Я жду! Хіба даремно.
Горить ліхтар - ніхто не погасив.
Моя бабусю, старша моя мамо!
Хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш!
Якими я скажу тобі словами,
що ти в мені повік не одболиш!?
Земля без тебе ні стебла не вродить,
у молоді ума не добіжать!
Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить,
й насіння квіт у вузликах лежать!
Ну космос, ну комп'ютер, нуклеїни...
А ті казки? Те слово, ті сади ?
І так по крихті, крихті Україна
іде з тобою, Боже мій, куди?!
Старесенька, іде чиясь бабуся,
і навіть хтозна, як її ім'я.
А я дивлюся у вікно, молюся,
щоб думати, що, може, то моя.
Усім би нам таку залізну волю!
Бережіть себе, українці вас ******* і пам'ятають!