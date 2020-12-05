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Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток. ФОТОрепортаж

Свыше 2,1 тысяч эксклюзивных пар перчаток передала 62-летняя слепая волонтерка Валентина Мазурик украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу. Партию перчаток женщина передала также и пограничникам. 

Отмечается, что зрение В.Мазурик потеряла еще в детстве вследствие перенесенного гриппа. 

"Сегодня женщине 62 года, у нее взрослые сын и дочь. Сын с первых дней войны ушел добровольцем на Донбасс, поэтому волонтер не понаслышке знает об условиях службы на передовой и потребностях бойцов. Валентина решила для себя, что должна помогать тем, кто защищает Украину. И тогда она решила научиться вязать. Около 10 месяцев ей понадобилось для того, чтобы освоить навыки справляться вслепую с нитками и спицами", - подчеркивается в сообщении. 

Непреодолимое желание помочь военнослужащим и упорный труд помогли женщине стать настоящей мастерицей. И вот уже шесть лет она вслепую вяжет перчатки защитникам Украины, работая иногда по 12-14 часов в день.

Перчатки практичные, связанные с учетом специфики выполнения задач военнослужащими - чтобы можно было открытыми пальцами работать. Цвета также подобраны так, чтобы подходили к месту и условиям несения службы.

"Сколько можно - столько я и вяжу. Очень важно, чтобы те, кто на передовой, чувствовали поддержку. Я хочу, чтобы война скорее закончилась. Если каждый будет для этого делать хоть что-то, то может она и закончится немного скорее ", - отметила Валентина Мазурик.Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток 01
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток 02
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток 03
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Благодаря вам была построена современная армия, - Зеленский поздравил волонтеров и наградил военнослужащих, проходящих реабилитацию в Ирпене. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+54
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 7783
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05.12.2020 17:13
+50
Дякуємо, пані Валентино!
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05.12.2020 17:12
+37
Респект Праведникам України.
Доки такі є, Україні, бути.
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05.12.2020 17:13
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Дякуємо, пані Валентино!
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05.12.2020 17:12 Ответить
Дай тебе бабуся Бог здоровья!
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05.12.2020 20:42 Ответить
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 7783
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05.12.2020 17:13 Ответить
Респект Праведникам України.
Доки такі є, Україні, бути.
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05.12.2020 17:13 Ответить
Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 1176
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05.12.2020 17:16 Ответить
Учитесь истинному патриотизму, диванные воины.
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05.12.2020 17:20 Ответить
думаете семье и окружению бубы станет стыдно?
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05.12.2020 17:18 Ответить
О каком стыде вы говорите, да у него никогда и в жизни его не было, он даже понятия не имеет, что это такое.
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05.12.2020 18:20 Ответить
Это брехло из всех брехунов, они совесть не имеют. Вы только вспомните, что он обещал перед выборами, а как выбрали, всё в воду кануло, ни стыда, ни совести, ни чести...
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05.12.2020 18:42 Ответить
Сім'ї та оточенню Буби стане, перепрошую, ЯК?
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05.12.2020 19:52 Ответить
Таких людей треба на руках носити. Уклін їм.
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05.12.2020 17:18 Ответить
Низкий поклон вам ВАлентина!
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05.12.2020 17:21 Ответить
Зато в церковь эти бугаи бегут расталкивая таких старушек как кегли - искренне "каются" за то шо украли на комплексах, золотят лапу радостному попу и резво бегут к джипу - ехать на работу/службу, надо же к пушкам снаряды тоже закупить Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 8436
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05.12.2020 17:32 Ответить
Зелець!
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05.12.2020 20:06 Ответить
Дай Боже Здоров*ячка та Наснаги Великій Жіночці!!! Важно, чтобы на передовой чувствовали поддержку, - 62-летняя слепая волонтерка связала для воинов более 2 тыс. пар перчаток - Цензор.НЕТ 993
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05.12.2020 17:33 Ответить
За 5 лет войны кто то гастролировал по Европе,-Кипр,Израиль,Греция,Латвия....
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05.12.2020 17:41 Ответить
ось вам приклад патріотки- а хтось під Києвом іграшки за надписом армія рф штампує без усяких угризінь совісті-
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05.12.2020 17:43 Ответить
Ліна Костенко..
***
Старесенька, іде по край дорозі.
Як завжди. Як недавно. Як давно.
Спинилася. Болять у неї нозі.
Було здоров'я, де тепер воно?
І знов іде... Зникає за деревами...
Світанок стежку снігом притрусив.
Куди ж ти йдеш? Я жду! Хіба даремно.
Горить ліхтар - ніхто не погасив.

Моя бабусю, старша моя мамо!
Хоч слід, хоч тінь, хоч образ свій залиш!
Якими я скажу тобі словами,
що ти в мені повік не одболиш!?
Земля без тебе ні стебла не вродить,
у молоді ума не добіжать!
Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить,
й насіння квіт у вузликах лежать!

Ну космос, ну комп'ютер, нуклеїни...
А ті казки? Те слово, ті сади ?
І так по крихті, крихті Україна
іде з тобою, Боже мій, куди?!
Старесенька, іде чиясь бабуся,
і навіть хтозна, як її ім'я.
А я дивлюся у вікно, молюся,
щоб думати, що, може, то моя.
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05.12.2020 18:14 Ответить
А що відіслали козломордие і два рижі поци ахмед і вбивця ГОНГАДЗЕ кучма?????????????
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05.12.2020 18:40 Ответить
Низький уклін Вам, Матусю.
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05.12.2020 18:45 Ответить
Зелёная нищита, даже рукавици не могут купить.
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05.12.2020 19:25 Ответить
ВСУ снабжается по стандартам НАТО: у моего друга АТОшника есть несколько комплектов летнего,зимнего обмундирования,рукавицы,носки,даже спортивные костюмы,но дело в другом: Воинам на фронте приятнее носить вязаные бабушкой перчатки и носки,чтоб чувствовать домашнее тепло!
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05.12.2020 20:05 Ответить
А ***** ихтамнетов ваших одевает хорошо?
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05.12.2020 20:45 Ответить
Дай вам Боже здоров'я та наснаги!
Усім би нам таку залізну волю!
Бережіть себе, українці вас ******* і пам'ятають!
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05.12.2020 19:27 Ответить
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ ВАЛЕНТИНА!
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05.12.2020 21:03 Ответить
 
 