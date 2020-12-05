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Армения (800) митинг (2541) отставка (3107) Нагорный Карабах (469) Пашинян_Никол (116) Ереван (13)

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Ереване 5 декабря прошел митинг оппозиции. Участники требовали, чтобы премьер-министр Никола Пашинян немедленно подал в отставку. В случае отказа оппозиция грозит проводить акции протеста по всей стране.

На площадь Свободы в столице Армении вышли около 20 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Они скандировали "Никол - предатель!", "Никол, уходи!" и "Армения без Никола!". Лидеры оппозиции обвинили Пашиняна в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, в результате чего Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть "своих" земель. Оппозиция обвиняет Пашиняна не только в позорном поражении в войне, но и в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, а также в расколе общества.

Объединенное оппозиционное движение потребовало от Пашиняна немедленно подать в отставку и назвало временным премьер-министром Вазгена Манукяна. 74-летний политик был первым постсоветским премьер-министром Армении, позже - министром обороны республики, а во времена правления Сержа Саргсяна возглавлял Общественный совет.

По желанию оппозиции, он должен создать антикризисное правительство национального согласия, которое займется решением проблем, обострившихся после подписания Пашиняном с президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как заявил сам кандидат, через год в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых он пообещал участия не принимать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль сменил тактику "железного кулака" и в Нагорном Карабахе впервые не использовал шанс развязать войну, как в Украине, - New York Times

На митинге выступил и Вазген Манукян. Главным союзником Армении кандидат в премьеры назвал Россию. Коснувшись разговоров о восстановлении отношений с Турцией, Манукян заявил, что с Турцией "у нас нет никаких общих интересов". Кроме того, он подчеркнул необходимость восстановления формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Все это, на его взгляд, поможет оздоровить атмосферу в стране, поверить в свои силы и идти вперед. "Если Пашинян не уйдет добровольно, мы добьемся его ухода силой", - заявил Вазген Манукян.

Митинг завершился шествием к государственной резиденции премьер-министра. Там оппозиция предъявила Николу Пашиняну ультиматум: если до полудня 8 декабря Пашинян не объявит о своей отставке, акции неповиновения продолжатся по всей Армении.

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна 01
Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна 02
Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна 03

Читайте также: Кремль считает, что конфликт в Карабахе не может обострить ситуацию на Донбассе

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

Читайте: Кремль обнародовал указ Путина о миротворцах в Карабахе: 1 960 военных и спецтехника сроком на 5 лет

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+38
на фронт так не рвались
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05.12.2020 19:51
+18
И что, оно им поможет? Кремль на его место посадит свою марионетку, тем и закончится.
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05.12.2020 19:52
+16
мало! нада ісчо - шоб ногі самі виносілі



Баба і кіт@babaikit





Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 4377
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05.12.2020 19:54
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на фронт так не рвались
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05.12.2020 19:51 Ответить
И что, оно им поможет? Кремль на его место посадит свою марионетку, тем и закончится.
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05.12.2020 19:52 Ответить
В этом и смысл Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 3982
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05.12.2020 20:54 Ответить
Требуйте поменять его на Лукашеско! Тот хоть отлупит вас как родных за цветы ! ))
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05.12.2020 19:53 Ответить
Путлер хотел ухода Пашиняна... Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 6252
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05.12.2020 19:54 Ответить
мало! нада ісчо - шоб ногі самі виносілі



Баба і кіт@babaikit





Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою

Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна - Цензор.НЕТ 4377
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05.12.2020 19:54 Ответить
Галустяна на царство))
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05.12.2020 19:55 Ответить
Бог любит троицу! -- особенно в безрезультатных митингах: Россия, Беларусь, Армения.
Украину пока не считаем -- её Бог не любит...
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05.12.2020 19:55 Ответить
Белармения=Арменорусь
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05.12.2020 20:00 Ответить
В США принят бюджет 2021.Пентагон запросил 740 миллиардов долларов.Доля Украины всего 250 миллионов на летальное оружие.Думаю Байден пересмотрит бюджет Пентагона...
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05.12.2020 20:02 Ответить
Пересмотреть может. Переделать - не может.
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05.12.2020 20:27 Ответить
Я бы в нынешнюю Украину не вкладывался -- обворуют, ещё и обвинят, шо сам виноват...
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05.12.2020 20:32 Ответить
Макс, мені цікаво одне - а "ари" взагалі-то, "з головою дружать", чи ні? Адже, якщо вони не тільки знімуть Пашиняна і скасують угоду, то у Азербайджану будуть "руки розв"язані"... Алієв має повне право відновить бойові дії, бо угода була "тристоронньою"... Відмова від виконання умов однією з сторін тягне визнання її анульованою...
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05.12.2020 20:44 Ответить
Вибачте що втручаюсь. Але мені здається що ні. Той тристороннью угоду підписував від імені Арменіі, мож я не правий?
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05.12.2020 20:57 Ответить
"Ні" - це що значить? Підписали Азербайджан і Росія, і Пашиняна змусили росіяни підписать...
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05.12.2020 21:04 Ответить
Я мав на увазі "ні" - ні, відсторонення П. не тягне автоматично анульювання 3-ст. Угоди.
Щодо "змусили". Нас теж колись змусили підписати "Мінськ"... це як бонус переможцю, гірка правда.
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06.12.2020 06:35 Ответить
А, я бачу, у нас з"явився "спец по міжнародному публічному праву"? Ну то почитай не тільки текст угоди, а й міжнародну правову практику... А з "Мінськими" не треба порівнювать : вони Україні вигідні - дають можливість "тягнуть кота за яйця"...
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06.12.2020 07:12 Ответить
Звичайно, більшого ніж Ви, спеца, тут "у нас" нема. Вигода "Міньска", можливо, є, але тільки в окремих хворих уявах, мабудь.
І прошу мені не "тикати".
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06.12.2020 09:52 Ответить
Ну то не пхай носа у чужу розмову!... Я не до тебе звертався, а до людини, що воювала там в 90-ті...
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06.12.2020 10:08 Ответить
Вибачте мені.
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06.12.2020 11:03 Ответить
Украина не стреляет! -- нафига попу наган?
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05.12.2020 20:33 Ответить
остынь,выпей водички пока в спаме
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05.12.2020 21:58 Ответить
потому что пашинян, с кабаевым снюхался..
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05.12.2020 20:04 Ответить
И даже у армян кацапские рожи.
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05.12.2020 20:04 Ответить
это общесовковое Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 9635
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05.12.2020 20:55 Ответить
хитрожопым хоям из ириваньского ханства не нравится из зарусляченый царек?
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05.12.2020 20:06 Ответить
А скільки з цих крикунів під час війни зголосились йти до війська? Хоч пару сотень буде із тих 20-ти тисяч?
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05.12.2020 20:15 Ответить
Торопяться ребята! Ох как торопяться!
Пока Эрдоган не сделал экономическое предложение по коридору,от которого может отказаться только расейский ставленник и враг Армении.
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05.12.2020 20:30 Ответить
Що арам кортить поміняти "часи на труси" !!)))
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05.12.2020 20:31 Ответить
Ні, тривожний сон на вічний...
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06.12.2020 05:47 Ответить
Помнится год назад Никол шугонул армянских алигархов и вообще пообещал их согнуть в бараний рог! Видимо, некоей части народа армянского это не понравилось. А благородно-патриотических причин для отправки Пашиняна в отставку много! Но, армянский парламент не смог ...
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05.12.2020 20:38 Ответить
та це все пустощі арцахів -Кочаряна та компанії, Коли вірмени все таки повстали проти цього клану, теперішні мітингувальники по них вже хотіли стріляти. Однак католикос Вірменії йшов попереду і кочаряни обісралися. А Пашинян 7 років сидів за часів Кочаряна після того як ті ж протестувальники ростріляли парламент (у 2008 році). А тепер крикливі і галдящі галустяни і симоняни (були "невловимими месниками") воювати не хотіли і бажають інших звинуватити в приниженні. у 1992-1994 роках вони нікого не питали коли займались етнічними чистками - ні Єльцина ні Бушів. менша частина вірмен завжди провокували сусідів і ховались з спину Росії, а тепер коли Росія хвора і неспроможна після серії поразок в Сирії, Лівії, Україні, звинувачують усіх у зраді. Он жабоїди підтягнулись- протягують руку дружби. Це жабоїди втягнули Росію в Сирію захищати алавітів, в Лівію, попутно втягуючи Єгипет, а росіяни в свою чергу зіграли на войовничих струнах іранців і втягнули їх проти Ізраїлю Однак все закінчилось як завжди у 1967,1973 роках.
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05.12.2020 20:41 Ответить
так все знают что галы это проститутки европпы. а хои это проститутки галлов.
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05.12.2020 20:44 Ответить
Раша добилась размещения своих войск на территории Азербайджана ( в Армении они и так стоят), Наказала Армению за "цветную" революцию и оглядку на Запад, ослабленная Армения попадает в полную зависимость от Раши ( зажатая между Азербайджаном и Турцией) , Азербайджан тоже на крючке расположенными " миротворцами" , а всем известно , что это такое и грузинам и молдаванам, осталось последняя часть плана это свержение Пашиняна и его команды и замена на людей Пукина. Вот и выяснилось в итоге кто главный преобретатель во всей этой войнушке. ( ну еще конечно Алиев, пожизненно национальный герой, и экономические проблемы побоку, правь теперь в свое удовольствие и по наследству передавай, ни кто голос не поднимет). Так что Путин начал очередной этап своего плана, это свержение Пашиняна ( соросят как их назвали)
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05.12.2020 20:44 Ответить
понятно. значит ты считаеш, что это много ходов очка плешивого пигмейского педофильного ********, и законтакеный Азербайджаном недомерок не питорас, а просто рузкий чилавек?

тогда расскажи нам о вяличии твоей коми чувашии.
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05.12.2020 21:35 Ответить
Судя по манере обсуждения ( чужого мнения) и неадекватной речи что то подсказывает что ваша чувашко мокшаская народность пока еще не вымерла.
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05.12.2020 22:12 Ответить
А дальше что, война до победного конца?
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05.12.2020 20:44 Ответить
ага. до последнего отловленного на подмордовском базаре хитрожопого хоя.
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05.12.2020 21:37 Ответить
путин слил Армению, заранее договорившись за спиной армян с Эрдоганом и Алиевым по поводу Карабаха... но для тупоголового стада враг - Пашинян, а путин теперь для них тот, кто "спас" Армению Близько 20 тисяч людей вийшли на мітинг у столиці Вірменії Єревані, вимагають негайної відставки прем'єра Пашиняна - Цензор.НЕТ 2918 в кремле давно мечтали об отставке Пашиняна, который не желал идти в фарватере Орды-Московии ... в итоге армяне потеряли Карабах при молчаливом согласии кремлевского ботоксного гнома ...
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05.12.2020 20:52 Ответить
в принципе, ручная болонка письков с самого начала заявлял, что помощь московии армянам на Карабах не распространяется...
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05.12.2020 20:57 Ответить
кремляди мстят Пашиняну
кремляди хотят убрать Пашиняна
кремляди еще раз хотят подчеркнуть, что страна, в которой происходит Майдан и смена власти на антикремлевскую, теряет свои территории и получает проблеми в єкономике
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05.12.2020 20:55 Ответить
какой майдан был на ириваньском ханстве? там максимум был хитрожопый майданян.
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05.12.2020 21:38 Ответить
Это уже эмоции.
Армия Армении в последние дни этой войны, была попросту деморализованна.
Кроме того, Азербайджан имел явное превосходство в вооружении.
Даже если бы все эти митингующие, записались в добровольцы и если бы Пашинян погнал их как скот на бойню, что бы остановить наступление Азербайджана, сомневаюсь что это помогло бы армянам.
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05.12.2020 21:15 Ответить
арский аналог опзж

кацапы копают под пашиняна
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05.12.2020 21:20 Ответить
Nenado bylo Pasinianu s raskoj sviazivatsia.Vot ego glavnaja osibka
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05.12.2020 21:22 Ответить
Ось така вона дяка, Пашинян фактично врятував життя тисяч вірменських солдатів. І замість того, щоб гнити в чужій землі, вони можуть розбудовувати Вірменію і перетворювати її на квітучий рай. Але ж ні, замість будувати, комусь хочеться убивати.
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05.12.2020 21:59 Ответить
а смысл етих протестов? поменяют Пашиняна,а Карабах уже не вернешь: там уже турки укрепились. Армяне видать не такие умные,как хотят показаться
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05.12.2020 22:01 Ответить
Можно подумать, что был бы не Пашынян и тогда удалось бы отстоять Карабах...... Армяхи слишком пыжились дружбой с Россией.... Чуть не облизывали ботинки русскому Ивану, считая что Иван их защитит....... Понаподписывали кучу бестолковых ОДКБ, СНГ, ЕВРАЗЕС.... а Ваня их тупо бросил....

Азера с турками как не крути молодчаги.... готовились 30 лет к обратному отжатию.... Считаю что последним аргументом действовать стала Сирия.... Когда турки воочию увидели, что из себя представляет шойгинская алкашня....
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05.12.2020 22:03 Ответить
Він спас вас а ви дурепи по вказівці параші проти нього. Це жах.
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06.12.2020 00:06 Ответить
Хто лягає під улус, той перетворюється на рабів Московії!!! Слава Україні!
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06.12.2020 00:38 Ответить
Пізно вже рукавами розмахувати. РФ їх як завжди тупо зрадила. Мало того, відрізала їм шлях до Ірану, і тепер в цій геополітичній пасці буде їх постійцно трахать і висосувати кров. А виходити потрібно було ще тоді, коли нові правителі продовжили розкрадати країну і поклали великий болт на оборону. Але, не хвилюйтесь, таке дурне населення і такі ж корумповані владні бовдури існують і в Україні, у них спільна гіпертрофована жадоба до пожади!
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06.12.2020 09:47 Ответить
Олієв, ПАМАГІ, бліеать!
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06.12.2020 15:22 Ответить
 
 