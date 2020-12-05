Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна. ФОТОрепортаж

В Ереване 5 декабря прошел митинг оппозиции. Участники требовали, чтобы премьер-министр Никола Пашинян немедленно подал в отставку. В случае отказа оппозиция грозит проводить акции протеста по всей стране.

На площадь Свободы в столице Армении вышли около 20 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Они скандировали "Никол - предатель!", "Никол, уходи!" и "Армения без Никола!". Лидеры оппозиции обвинили Пашиняна в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, в результате чего Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть "своих" земель. Оппозиция обвиняет Пашиняна не только в позорном поражении в войне, но и в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, а также в расколе общества.

Объединенное оппозиционное движение потребовало от Пашиняна немедленно подать в отставку и назвало временным премьер-министром Вазгена Манукяна. 74-летний политик был первым постсоветским премьер-министром Армении, позже - министром обороны республики, а во времена правления Сержа Саргсяна возглавлял Общественный совет.

По желанию оппозиции, он должен создать антикризисное правительство национального согласия, которое займется решением проблем, обострившихся после подписания Пашиняном с президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как заявил сам кандидат, через год в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых он пообещал участия не принимать.

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На митинге выступил и Вазген Манукян. Главным союзником Армении кандидат в премьеры назвал Россию. Коснувшись разговоров о восстановлении отношений с Турцией, Манукян заявил, что с Турцией "у нас нет никаких общих интересов". Кроме того, он подчеркнул необходимость восстановления формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Все это, на его взгляд, поможет оздоровить атмосферу в стране, поверить в свои силы и идти вперед. "Если Пашинян не уйдет добровольно, мы добьемся его ухода силой", - заявил Вазген Манукян.

Митинг завершился шествием к государственной резиденции премьер-министра. Там оппозиция предъявила Николу Пашиняну ультиматум: если до полудня 8 декабря Пашинян не объявит о своей отставке, акции неповиновения продолжатся по всей Армении.







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Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.

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