Около 20 тысяч человек вышли на митинг в столице Армении Ереване, требуют немедленной отставки премьера Пашиняна. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Ереване 5 декабря прошел митинг оппозиции. Участники требовали, чтобы премьер-министр Никола Пашинян немедленно подал в отставку. В случае отказа оппозиция грозит проводить акции протеста по всей стране.
На площадь Свободы в столице Армении вышли около 20 тысяч человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Они скандировали "Никол - предатель!", "Никол, уходи!" и "Армения без Никола!". Лидеры оппозиции обвинили Пашиняна в том, что он подписал заведомо капитулянтское соглашение, в результате чего Нагорный Карабах потерял не только бывшие под его контролем азербайджанские территории, но и значительную часть "своих" земель. Оппозиция обвиняет Пашиняна не только в позорном поражении в войне, но и в социально-экономическом кризисе и гуманитарной катастрофе, а также в расколе общества.
Объединенное оппозиционное движение потребовало от Пашиняна немедленно подать в отставку и назвало временным премьер-министром Вазгена Манукяна. 74-летний политик был первым постсоветским премьер-министром Армении, позже - министром обороны республики, а во времена правления Сержа Саргсяна возглавлял Общественный совет.
По желанию оппозиции, он должен создать антикризисное правительство национального согласия, которое займется решением проблем, обострившихся после подписания Пашиняном с президентами Азербайджана и России трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Как заявил сам кандидат, через год в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы, в которых он пообещал участия не принимать.
На митинге выступил и Вазген Манукян. Главным союзником Армении кандидат в премьеры назвал Россию. Коснувшись разговоров о восстановлении отношений с Турцией, Манукян заявил, что с Турцией "у нас нет никаких общих интересов". Кроме того, он подчеркнул необходимость восстановления формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Все это, на его взгляд, поможет оздоровить атмосферу в стране, поверить в свои силы и идти вперед. "Если Пашинян не уйдет добровольно, мы добьемся его ухода силой", - заявил Вазген Манукян.
Митинг завершился шествием к государственной резиденции премьер-министра. Там оппозиция предъявила Николу Пашиняну ультиматум: если до полудня 8 декабря Пашинян не объявит о своей отставке, акции неповиновения продолжатся по всей Армении.
Напомним, 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде миротворческого контингента.
Пожалуйста, подождите...
Баба і кіт@babaikit
Ось який прекрасний проект бюджету на наступний рік підготували Слуги Народу на чолі з бубочкою
Украину пока не считаем -- её Бог не любит...
Щодо "змусили". Нас теж колись змусили підписати "Мінськ"... це як бонус переможцю, гірка правда.
І прошу мені не "тикати".
Пока Эрдоган не сделал экономическое предложение по коридору,от которого может отказаться только расейский ставленник и враг Армении.
тогда расскажи нам о вяличии твоей коми чувашии.
кремляди хотят убрать Пашиняна
кремляди еще раз хотят подчеркнуть, что страна, в которой происходит Майдан и смена власти на антикремлевскую, теряет свои территории и получает проблеми в єкономике
Армия Армении в последние дни этой войны, была попросту деморализованна.
Кроме того, Азербайджан имел явное превосходство в вооружении.
Даже если бы все эти митингующие, записались в добровольцы и если бы Пашинян погнал их как скот на бойню, что бы остановить наступление Азербайджана, сомневаюсь что это помогло бы армянам.
кацапы копают под пашиняна
Азера с турками как не крути молодчаги.... готовились 30 лет к обратному отжатию.... Считаю что последним аргументом действовать стала Сирия.... Когда турки воочию увидели, что из себя представляет шойгинская алкашня....