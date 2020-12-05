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"Укрпочта" выпустила конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам Андрею Кизило и Евгению Тельнову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ко Дню Вооруженных сил Украины вышли два новых маркированных конверта, посвященные погибшим военнослужащим - Героям Украины. Спецпогашение пройдет 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

На конвертах изображены капитан Андрей Кизило и солдат Евгений Тельнов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Евгений Тельнов (позывной "Усач") - доброволец, боец батальона "Донбасс", солдат резерва Национальной гвардии, прошел Артемовск, Попасную, Иловайск. Погиб в феврале 2015 года под Широкино.

Укрпочта выпустила конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам Андрею Кизило и Евгению Тельнову 01
Фото: ukrposhta.ua

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Андрей Кизило (позывной "Орел") - капитан, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ. Погиб под Авдеевкой в январе 2017 года.

Укрпочта выпустила конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам Андрею Кизило и Евгению Тельнову 02
Фото: ukrposhta.ua

Автор серии конвертов - украинский художник Владимир Таран. Он, помимо изображений марок и конвертов, является автором дизайна монет и банкнот, а также книжной иллюстрации.

Тираж каждого конверта составит 500 тысяч экземпляров.

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Конверты дополнят серию "Героям слава!", которую "Укрпочта" запустила в сотрудничестве с Генеральным штабом ВСУ в 2014 году.

Укрпочта выпустила конверты, посвященные погибшим на Донбассе воинам Андрею Кизило и Евгению Тельнову 03
Фото: ukrposhta.ua

Всего в рамках серии уже вышло 16 конвертов с защитниками нашего государства, которым посмертно присвоено звание Героя Украины. В частности, на одном из конвертов изображен всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы Василий Слипак, который погиб в 2016 году под Дебальцево.

Также были выпущены конверты в честь подполковника Константина Могилко, полковника Тараса Сенюка, генерал-майора Сергея Кульчицкого, старшего лейтенанта Евгения Зеленского, майора Сергея Кривоносова, майора Дмитрия Майбороды, полковника Александра Анищенко, майора Руслана Лужевского, подполковника Юрия Коваленко, капитана Александра Лавренко, капитана Сергея Колодия, младшего лейтенанта Владимира Гарматия, старшего сержанта Олега Михнюка, младшего сержанта Игоря Зинича, генерал-майора Максима Шаповала.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
Героям слава !
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05.12.2020 23:16
+18
Пойду и приобрету на память.
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05.12.2020 23:20
+13
Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!! Кизило ,мій земляк,щодня вулицею на його ім"я ходжу !!
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05.12.2020 23:22
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Героям слава !
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05.12.2020 23:16 Ответить
Пойду и приобрету на память.
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05.12.2020 23:20 Ответить
Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!! Кизило ,мій земляк,щодня вулицею на його ім"я ходжу !!
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05.12.2020 23:22 Ответить
Светлый был воин. Земля пухом.
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05.12.2020 23:25 Ответить
отож... одні воюють, інші мільарди заробляють, нероби по вулицях тиняються...

Слава Україні!! Героям Слава!! Смерть ворогам!!!
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05.12.2020 23:45 Ответить
Я пенс шановна ,своє вже відмайданив,з 1989 р. ,з робітничих страйків,потім 1991 р. і далі до 2014 р. жодного Майдану неминив !!!)))
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05.12.2020 23:50 Ответить
а *погібшим* Сашку Білому та Ліснику не випустило?
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05.12.2020 23:44 Ответить
Сашко Музичко(Білий) мій побратим !!!))
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05.12.2020 23:51 Ответить
Герои не вмирають !!!! Помьятаемо .
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05.12.2020 23:47 Ответить
"Помьятаемо"? "Укрпошта" випустила конверти, присвячені загиблим на Донбасі воїнам Андрію Кизилу та Євгену Тельнову - Цензор.НЕТ 869 Це якою мовою?
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06.12.2020 00:24 Ответить
Зрозумілою!!))
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06.12.2020 00:33 Ответить
Героям Слава !

вони залишаються із нами живими
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05.12.2020 23:57 Ответить
Эти хлопцы-герои были храбрыми в страшных боях, убивали и умирали за Украину, и тогда в страшных мыслях и подумать не могли, что с 2019 власть в Украине перейдет к Портнову, Медведчуку, Коломойскому и другим гнидам. Что в Офисе президента и СНБО будет сидеть ФСБ-шная агентура Ермак, Татаров, Демченко. Коломойский будет призывать за 100 млрд дол. к дружбе с Россией - "пролитая кровь быстро забудется".
Майдан эти гниды уже вовсю обливают грязью, потом примутся за наших погибших солдат и офицеров в этой войне?
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06.12.2020 01:05 Ответить
 
 