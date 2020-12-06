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Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На базе учебного центра Военной академии в Одессе прошел финальный этап учений по тактической и инженерной подготовке курсантов третьего курса факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяINFORM, в течение двух недель будущие офицеры-десантники проходили различные испытания на физическую и психологическую выносливость, умение управлять подразделениями в сложных условиях, применять различные тактические схемы, в частности при проведении рейдовых действий в тылу противника.

На первом этапе учений курсанты в составе двух тактических групп осуществили десантно-рейдовые действия протяженностью 60 километров. Они проходили по пересеченной местности в сложных метеоусловиях. Под непрерывным дождем и по бездорожью курсанты преодолели естественные и искусственные препятствия: лесополосы, овраги, кустарники, реки, озера, инженерные сооружения, заминированные участки местности, а также места вероятных засад противника.

Основное внимание во время рейда уделялось скрытности передвижения, правильному ориентированию на незнакомой местности, своевременному прохождению контрольных точек. Курсанты отработали практические навыки по топографии, тактике действий мобильных групп, инженерной и минно-взрывной подготовке.

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Финальным этапом учений стало проведение занятия по дисциплине "Управление действиями и тактика подразделений десантно-штурмовых войск и морской пехоты". На этот раз курсанты как командиры отдельных мобильных групп, взводов выполняли задачи по управлению подразделением во время обнаружения и уничтожения объектов противника. При этом оценивались как индивидуальные, так и командные качества будущих офицеров, прежде всего умение принимать решения в сложных условиях и нештатных ситуациях.

Отмечается, что курсанты впервые провели десантно-рейдовые действия в таком необычном формате. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой. Именно благодаря слаженности действий удалось обнаружить расположение условного противника и уничтожить его объекты.

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 01
Фото: armyinform.com.ua

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 02
Фото: armyinform.com.ua

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Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 03
Фото: armyinform.com.ua

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 04
Фото: armyinform.com.ua

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 05
Фото: armyinform.com.ua

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 06
Фото: armyinform.com.ua

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Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 07
Фото: armyinform.com.ua

Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты 08
Фото: armyinform.com.ua

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+26
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."
Шановні курсанти, воїни, захисники України! Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України. Найщиріші вітання до Вашого професійного свята. Бажаю Вам здоров'я та успіхів на ниві служіння Українському народу. Земний уклін Вам та бережи вас Боже! Слава Україні!Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты - Цензор.НЕТ 7000
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06.12.2020 01:03
+13
Козаки !

нам би таких мотивованих, навчених та екіпірованих хлопців у 14-му в Криму,
плакали б кацапики....
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06.12.2020 01:02
+8
Сравни потери немцев и советов.
Удобная и качественная экипировка ни при чем ?
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06.12.2020 07:53
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Тема следующих учений: скрытый рейд Одесса-граница у Амвросиевки, превращение в неустановленных лиц и визит на огонёк в штабы Новочеркасска
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06.12.2020 01:00 Ответить
Козаки !

нам би таких мотивованих, навчених та екіпірованих хлопців у 14-му в Криму,
плакали б кацапики....
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06.12.2020 01:02 Ответить
Так вот в чем все дело было. В красивой форме.
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06.12.2020 01:08 Ответить
Значення слова "екіпірування" загуглив би, перш ніж отак ганьбитися.
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06.12.2020 04:38 Ответить
Так они и плакали, но только похоже от радости. На ютубе таких кадров на санта барбару потянет.
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06.12.2020 07:21 Ответить
Слезы радости высохли вместе с реками Крыма .. .
Пришел "сухой остаток" 😂
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06.12.2020 07:48 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты. Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."
Шановні курсанти, воїни, захисники України! Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України. Найщиріші вітання до Вашого професійного свята. Бажаю Вам здоров'я та успіхів на ниві служіння Українському народу. Земний уклін Вам та бережи вас Боже! Слава Україні!Одесские курсанты совершили 60-километровый рейд в тыл условного противника и уничтожили объекты - Цензор.НЕТ 7000
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06.12.2020 01:03 Ответить
Новую версию "стрелялки" прошли..
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06.12.2020 01:05 Ответить
В Одессе депутаты областного совета во время заседания первой сессии нового созыва устроили массовую драку, в результате которой пострадали два человека.

...не вижу связи с одесскими курсантами, шо уничтожили объекты -- но она когда-нить будет...*)
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06.12.2020 01:08 Ответить
Да просто сговорились депутаты и развлекают публику ,каждая группа свой лохторат
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06.12.2020 01:18 Ответить
на що їм сподіватись з таким говнокомандуючим
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06.12.2020 01:20 Ответить
Шедевр......
Каждая рейдовая группа работала полностью автономно, но при этом не прекращала постоянно взаимодействовать между собой."

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Молодая была не молода.... Это Одесса
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06.12.2020 03:16 Ответить
автономно означає без підтримки
взаємодія означає узгодження дій.
Не бачу жодних протиріч
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06.12.2020 07:42 Ответить
Любая победа в войне это результат МОТИВАЦИИ воина а не внешней бижютерии. Вспомните форму немцев и советских солдат и чем первым помогло такое "преимущество"?
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06.12.2020 07:26 Ответить
тим, що воюючи меншим числом та меншими ресурсами вони ледь не перемогли
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06.12.2020 07:43 Ответить
Сравни потери немцев и советов.
Удобная и качественная экипировка ни при чем ?
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06.12.2020 07:53 Ответить
Не умничай а просто выскажи свою версию, а то в гугле тебе столько причин расскажут вплоть до вмешательства НЛО. А так же скажут что никаких потерь красноармейцев не было и все это пропаганда Геббельса.
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06.12.2020 09:17 Ответить
тому що німців всі зустрічали букетами квітів?
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07.12.2020 00:30 Ответить
Детство вспомнили?
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06.12.2020 07:53 Ответить
Молодцы. Может когда-нибудь поменяется руководство армии и страны, и парадигма Тypчиновa, бесконечного балабольства канет в небытие.

"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
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06.12.2020 07:53 Ответить
Следующий рейд нужно в мэрию проводить, там реальных врагов не меряно.
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06.12.2020 08:45 Ответить
Файно!
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06.12.2020 09:37 Ответить
Пора совершит рейд по админзданиям в Киеве - офис предателей, офис верховной зрады, в окружной и конституционный суды можно зайти.....
И надо учесть, что противник там не условный, а реальный !
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06.12.2020 10:19 Ответить
Умовний рейд по тилам, це як секс в гумці, рух є, прогресу немає. Можна звіснол і побігати по тилам, тим більше, що крім здачі територій України гловнокомандуючим, жодного метру так і не було визволено.
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06.12.2020 10:30 Ответить
Плюсую, конечно. Когда у нас уже современное оружие появится? Тем более для таких рейдовых операций. 6 лет войны, однако ...
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06.12.2020 10:48 Ответить
Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти - Цензор.НЕТ 6793

Одеські курсанти здійснили 60-кілометровий рейд у тил умовного противника та знищили об'єкти - Цензор.НЕТ 4697
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06.12.2020 12:31 Ответить
Это отлично, но к сожалению не массово. И это относится к спецам на передке, а в топике речь об учениях курсантов. А они бегают с "наследием СССР". Это как учить ITшника кодить на фортране и потом удивляться "почему он себе работу найти не может".
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06.12.2020 12:41 Ответить
Мечта любого нормального пацана
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06.12.2020 11:13 Ответить
красавцы! благослови вас Господь!
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06.12.2020 17:37 Ответить
 
 