Выпущенный под домашний арест иностранец отравил трех человек в Одессе с целью грабежа: есть погибший. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину, которые пригласили его в гости. После этого он похитил у них украшения и ценное имущество.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Как оказалось, уроженца одной из стран Закавказья в прошлом месяце суд отпустил под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Известно, что супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья компания употребляла алкоголь, который принес с собой гость.
По словам женщин, их начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели мертвым хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.
Мужчину задержали в арендованной им квартире. Там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.
Полицейские квалифицировали действия иностранца как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений. Причину смерти хозяина жилья установят после судмедэкспертизы. Чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.
Пожалуйста, подождите...
Бо на цей час боротьба зі злочинністю нагадує спортивну рибалку, - ловлять, і відпускають! ловлять, і відпускають!
Закриють в'їзд, - будуть пролазити за хабарі прикордонникам. Впіймають, - за хабарі суддям будуть знову на волі. Зрештою, будуть фіктивні шлюби укладати. Бо вся державна система прогнила наскрізь!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію. Тоді і в цих зальотних "орлів" значною мірою зменшиться нахабство. Коли їх будуть судити і садити, - і садити надовго.
Корупція, - ось головна причина більшості негараздів України.
Вибрали за пакет гречки депутата, - то не бідкайтеся на своє злиденне життя. Ви обміняли його на кілограм гречки. За все доводиться платити.
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А хто ж його вибрав? Інопланетяни прилетіли?
Вбивцю Лозинського до місцевої влади теж не пришельці обрали.
Через те я й зробив наголос на тому, що самі українці мають змінитися, - змінити своє поблажливе ставлення до корупції загалом.
Віддав свій голос за пакет гречки, - підтримав корупцію!
І тільки самі українці повинні змінити ситуацію
Бо "твереза білочка" виглядає ну аж надто підозріло..
За навмисне вбивство повинна бути смертна кара.
любых других тянут за стол - лишь бы не с "хохлами"...
так и с презиком получилось..
Була одна самотня жінка, стало на жаль дві. Алкоголь він такий.
--- Ухаживать они умеют.
Можуть бути виключення у випадках як політични притулок, але з обов'язковим наступнім вивченням українською мови.
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда пе дожил..
Его забить надо камнями..Интересно если бы наш прибил троих ...он бы до суда Не дожил..
Корупція - вбиває!
Найприкріше, - корупція вбиває майбутнє України.
любых других реАльных преступников пещерное правосудие отпускает льОхко, буквально за пачку маргарина..
дебилы-экспериментаторы, вы сделали это вместе.. - с 73%ной вероятностью, потерпевшие от "шарма" знойного кавказца, потерпевшие по жЫзни относятся к этому лохторату..
Хотел бы, что бы эти два бандюка, на одной скамейке подсудимых сидели!!!
А почему не представить чебурека гражданин планеты Земля?