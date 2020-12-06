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Баржа затонула в Днепре под Запорожьем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Возле села Разумовка (Запорожская область) в Днепре в 50 метрах от берега на мелководье затонула баржа.
Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об инциденте подтвердили, добавив, что подразделения ведомства не привлекались.
Как сообщает УНИАН, факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.
По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.
Фото с места аварии опубликовал 4 декабря в Facebook пользователь Сергей Швайковский.
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+6 neverlok lok
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+6 Артур Болт
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+3 Welt Schmerz
показать весь комментарий06.12.2020 14:55
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Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:
К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)
Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.