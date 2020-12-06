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Баржа затонула в Днепре под Запорожьем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Возле села Разумовка (Запорожская область) в Днепре в 50 метрах от берега на мелководье затонула баржа.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об инциденте подтвердили, добавив, что подразделения ведомства не привлекались.

Баржа затонула в Днепре под Запорожьем 01
Баржа затонула в Днепре под Запорожьем 02

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Как сообщает УНИАН, факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.

Фото с места аварии опубликовал 4 декабря в Facebook пользователь Сергей Швайковский.
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Топ комментарии
+6
А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
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06.12.2020 14:37
+6
редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
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06.12.2020 14:49
+3
#je_suis_баржá

Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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06.12.2020 14:55
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Она устала епта..дайте покой чалдоны
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06.12.2020 14:36 Ответить
А я прочитал что баржа затонула возле села Разумкова ..хотел написать. Что и возле Кривого Рога тоже плавать не надо
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06.12.2020 14:37 Ответить
Комменты на фейсбуке просто огонь. Надеюсь хоть команду не съели.
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06.12.2020 14:38 Ответить
редкая баржа доплывёт до середины Днепра...
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06.12.2020 14:49 Ответить
#je_suis_баржá

Кілька років тому в Китаї ось така зуйня трапилась:

К чему приводит перегруз на судне, баржа с щебнем (ВИДЕО)

Эта история произошла в Китае, на баржу загрузили щебня больше её расчетной грузоподъемности, что привело к переворачиванию судна. Печально, конечно же, но стоило ли так рисковать и грузить выше нормы, это вопрос.
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06.12.2020 14:55 Ответить
самосвал. может та было задумано? Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям - Цензор.НЕТ 6126
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07.12.2020 09:34 Ответить
Судоходство закрыто!
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06.12.2020 15:15 Ответить
Судоходство продлили
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06.12.2020 16:38 Ответить
Оригинальненько продлили. Баржа затонула у Дніпрі під Запоріжжям - Цензор.НЕТ 8411
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07.12.2020 18:25 Ответить
Последняя... Эх!
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06.12.2020 15:22 Ответить
Все кто в теме знают, что щебень и песок - бизнес бандитский. А бандиты, как известно, деньги не вкладывают, а только получают. Поэтому и баржа 1966 года выпуска.
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06.12.2020 15:41 Ответить
В ней наверное дно вывалилось...от старости..
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06.12.2020 17:00 Ответить
Будет работа историкам Хортица, для раскопок.
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06.12.2020 17:09 Ответить
В УДП эти баржи списали лет этак 20 назад.
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06.12.2020 18:26 Ответить
Тех осмотр авто -это пожалуйста.,, А будьте любезны разобраться с водным и подводным транспортом. Ну если наше ( ) в состоянии.
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06.12.2020 19:53 Ответить
 
 