Баржа затонула в Днепре под Запорожьем. ФОТО

Возле села Разумовка (Запорожская область) в Днепре в 50 метрах от берега на мелководье затонула баржа.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об инциденте подтвердили, добавив, что подразделения ведомства не привлекались.





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Как сообщает УНИАН, факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.

Фото с места аварии опубликовал 4 декабря в Facebook пользователь Сергей Швайковский.