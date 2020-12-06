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Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден

Сегодня в ходе торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

" В соответствии с указом президента от 3 декабря 2020 №536, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - подчеркивается в сообщении. 

Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден Золотая Звезда, присвоенный погибшему бойцу Айдара посмертно 01
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден Золотая Звезда, присвоенный погибшему бойцу Айдара посмертно 02

Также отмечается, что Зеленский вручил ленты с присвоением почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины.

Так, 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". 27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". 12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко". 

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18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Игоря Сикорского" , а 169-му учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины  - почетное наименование "имени Ярослава Мудрого".

Также отмечается, что 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Галицко-Волынская".

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку. Погиб он в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+30
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2908
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06.12.2020 14:56
+24
А закатованый зелей боец Журавель ,видимо,не достоин...
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06.12.2020 14:58
+21
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 9597
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06.12.2020 14:55
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Кто переболел наверное должен был быть в маске а не наоборот?
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06.12.2020 14:55 Ответить
Для чего хирург одевает эту маску на операции?
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06.12.2020 14:59 Ответить
Не хочу разводить срач в этой теме, не место, но один раз отвечу для упоротого. Маска одевается не чтобы не заразиться самому, а чтобы не заражать других. Принцип такой у хирургических масок, которые мы теперь носим. Хирург одевает ее и стерилизует руки чтобы не дай бог не занести инфекций больному. Дальше думай сам, должен ли только что болевший клиент носить маску.
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06.12.2020 15:19 Ответить
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш Уклін!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 15:50 Ответить
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 9597
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06.12.2020 14:55 Ответить
Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2908
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06.12.2020 14:56 Ответить
А закатованый зелей боец Журавель ,видимо,не достоин...
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06.12.2020 14:58 Ответить
9-го грудня 2020 року спливає термін обіцянки..............
Пам'ятаєте таке?Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 381
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06.12.2020 15:07 Ответить
Тю, так нужно просто извиниться перед лохами и все Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 3952

Порошенко: Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. Простите, что дал надежду, которая не сбылась.
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06.12.2020 15:20 Ответить
Есть небольшой нюанс: по прошествии четырех лет, для всех стало очевидно, что война будет идти долго.
Но тем не менее, зеленский ляпнул про сроки ее окончания.
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06.12.2020 15:23 Ответить
Порошенко это заявил еще до прямого вторжения регулярных рашенских войск. Тогда территории орков сокращались по дням и действительно казалось, что осталось уже не долго.
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06.12.2020 15:57 Ответить
Я то помню.
Но сегодня я пообщался с одной своей родственницей и услышал, что зеленский все делает хорошо и правильно.
И скорее всего, уже закончил бы войну, если бы не противодействие со стороны Порошенко.
Вот и все, финиш...
И 9 декабря, никакой реакции со стороны адептов зеленского не последует.
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06.12.2020 15:30 Ответить
Атас......
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06.12.2020 17:42 Ответить
Наш президент назавжди ввійде в історію. Думаю його досягнення перевершити
неможливо. Де це ще який мудрий нарід вибере головнокомандуючим арміі, що
воюЄ тричі дезертира.
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06.12.2020 15:18 Ответить
Так! Наш Президент Порошенко назавжди ввійде в історію! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 2131 На відміну від шмарклі, яку дякуючи баблу баби бені , всадовили на малороський трон, який ось-ось провалится в дірку пуйлосського сортіру! Счастлівого падєнія, дебіл малороський! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 6030 Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 7629
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06.12.2020 17:26 Ответить
Браво! Зеленський вже там, термінове звернення: захистили країну. Українці аплодують:
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06.12.2020 23:11 Ответить
Татаров ще на волі? І ще не звільнений?
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06.12.2020 15:20 Ответить
Ну фсьо,справився... Тепер можна курить бамбук. Чи айкос...
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06.12.2020 15:29 Ответить
зеленый лохДаун не хочет извиниться перед отцом сержанта ВСУ - Журавля?
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06.12.2020 15:29 Ответить
найкраще вибачення від такого презЕдента-залишити країну в спокої та залишити країну. Поки ще можна.
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06.12.2020 19:41 Ответить
А как нащьот ЖУРАВЛЯ, которого ты, буба, убил?! Он умирал в то время, когда ты жрал смаколики и пил винишко , мразь! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 84
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06.12.2020 15:31 Ответить
О всесильный Зе, верни Журавля...
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06.12.2020 16:02 Ответить
Із рук цього гамнокамандующего навіть грамоту соромно було б брати. Нагорода від квартала 95.
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06.12.2020 16:15 Ответить
Зельцман є тупорила тварюка, яка не має жодного права торкатися нагород чи пам*яті наших захисників! Пшла нах, беніна підстилка! Зеленський вручив батьку солдата Філіпчука орден "Золота Зірка", присвоєний загиблому бійцеві "Айдара" посмертно - Цензор.НЕТ 3679
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06.12.2020 18:12 Ответить
А Батьку десантника Журавля нічого не вручив? Мудрий Батько вже своє сказав,то комік чекає щоб перевірити як то працює?
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06.12.2020 18:52 Ответить
ТАК А ДРУГИМ ПОГИБШЕМ В АТО ЗОЛОТУЮ ЗВЕЗДУ ДАТЬ ЗА СВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ !!!???
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06.12.2020 22:29 Ответить
 
 