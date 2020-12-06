Зеленский вручил отцу солдата Филипчука орден "Золотая Звезда", присвоенный погибшему бойцу "Айдара" посмертно. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня в ходе торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
" В соответствии с указом президента от 3 декабря 2020 №536, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - подчеркивается в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский вручил ленты с присвоением почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины.
Так, 44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени гетмана Даниила Апостола". 27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени кошевого атамана Петра Калнышевского". 12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени генерал-хорунжего Виктора Павленко".
18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "имени Игоря Сикорского" , а 169-му учебному центру Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины - почетное наименование "имени Ярослава Мудрого".
Также отмечается, что 1-й радиотехнической бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование "Галицко-Волынская".
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку. Погиб он в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого.
Пожалуйста, подождите...
-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш Уклін!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
Пам'ятаєте таке?
Порошенко: Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. Простите, что дал надежду, которая не сбылась.
Но тем не менее, зеленский ляпнул про сроки ее окончания.
Но сегодня я пообщался с одной своей родственницей и услышал, что зеленский все делает хорошо и правильно.
И скорее всего, уже закончил бы войну, если бы не противодействие со стороны Порошенко.
Вот и все, финиш...
И 9 декабря, никакой реакции со стороны адептов зеленского не последует.
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неможливо. Де це ще який мудрий нарід вибере головнокомандуючим арміі, що
воюЄ тричі дезертира.